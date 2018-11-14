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Все про:Киев (16769) энергосбережение (145) энергоэффективность (86)

 "Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты": термофото госучреждений в отопительный сезон. ФОТО

Термофотографии зданий госучреждений во время отопительного сезона свидетельствуют о провале энергоменеджмента в вопросе энергоэффективности.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по вопросам энергоэффективности, президент ассоциации "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"У каждого есть свои извращения - у меня шестой год - это сбор термофото государственных учреждений в отопительный сезон. Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты и нет ни регуляторов на батареях, ни некому отладить ИТР, чтобы как-то управлять этим процессом. Киевляне легко узнают эти здания. Какие энергоаудиты, какие энергосертификаты ... Директива ЕС 27/2012 говорит об энергоменеджменте и показательной роле общественных зданий в энергоэффективности ... Передайте руководителям, что так нельзя, я уже это не буду комментировать вообще, это уже глас вопиющего в пустыне", - рассказал он и опубликовал соответствующие фотографии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На кредиты, позволяющие сократить энергопотери до 40%, в бюджет заложено лишь 400 млн грн, зато субсидии выйдут "сквозняком" в 55 млрд, - Амелин

Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты: термофото госучреждений в отопительный сезон 01
Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты: термофото госучреждений в отопительный сезон 02
Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты: термофото госучреждений в отопительный сезон 03
Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты: термофото госучреждений в отопительный сезон 04
Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты: термофото госучреждений в отопительный сезон 05
Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты: термофото госучреждений в отопительный сезон 06

Источник: https://censor.net.ua/p3096786
 
   
 Топ комментарии
 
На собі ті падлюки не економлять
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Ще і вікна повідкривали, бо від жари задихнутися можна...
Коли ж ви вже понажираєтесь..
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Ксения, рекомендую пройтись по оычным домам. Вы удивитесь, сколько "пересичных" украинцев зимой держат форточки открытыми потому что жарко.
Это не отдельные "падлюки", это менталитет у народа такой. Пока тепло не будет стоить дорого невзирая на всякие субсидии, народ не начнет экономить.
В Европе люди поддерживают температуру 20-21, никто в майках дома не ходит - наоборот, могут и свитерок одеть. Потому что считают каждую копейку и никакой субсидии никому нет.
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Дуже актуально, бо зараз замерзаю, а воно ізниває от жари
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Ще і вікна повідкривали, бо від жари задихнутися можна...
Коли ж ви вже понажираєтесь..
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Причем всех прям всех без разбора работников данного здания, а не тех, кто так шкварит.
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Ксения, рекомендую пройтись по оычным домам. Вы удивитесь, сколько "пересичных" украинцев зимой держат форточки открытыми потому что жарко.
Это не отдельные "падлюки", это менталитет у народа такой. Пока тепло не будет стоить дорого невзирая на всякие субсидии, народ не начнет экономить.
В Европе люди поддерживают температуру 20-21, никто в майках дома не ходит - наоборот, могут и свитерок одеть. Потому что считают каждую копейку и никакой субсидии никому нет.
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Можна ж було встановити регулятор опалення. В нашому будинку такий є.
А ці опалюють вулицю, бо їм безкоштовно
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Регулятор опалення в "колгоспі" нічого не дасть. В плані справедливості. Бо хтось зробив собі "теплі_підлоги" чи підігріває балкон/лоджію. Видатки діляться на всіх.

Треба щоб кожен платив лише за себе. А для цього має бути індивідуальне опалення.
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до цього ще далеко.
розмова зараз про інше.
а саме про чиновницьке зложивання
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Есть простой способ как этому противостоять . Когда я работал в одной организации , некоторые мои сотрудники тоже были не слишком экономны , накручивали регуляторы тепла на батареях по полной , в кабинетах жара хоть до трусов раздевайся . Наш шеф их из за этого постоянно упрекал . И вот однажды ему это надоело и он предупредил - кто будет наглеть тот будет оплачивать перерасход тепла из собственного кармана , тоесть , будет лишён премии и т.д. и всё это пойдёт на оплату коммунальных услуг ..И это вмиг сработало . "Неділя 21:30 - там нікого немає. Світлі плями - це 21 відчинене вікно, залишене навстіж працівниками на ніч, тому що кабінети перегріті": термофото держустанов в опалювальний сезон - Цензор.НЕТ 6241 . Всё зависит от начальства .
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В нормальных новых домах разводка труб отопления идет по квартирам отдельно, и счетчик тепла у каждого свой (также как с водой). Просто много совкового жилья, да и строят некоторые компании (особенно гос. компании) по совковым стандартам.
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регулятор - это прекрасно, но когда мне жарко, мой сосед кричит, что он мерзнет! регулятор д.б. - 1-е индивидуальным, 2-е - должен влиять на сумму за отопление, а этого нет, от слова "совсем"
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встановить регулятор опалення - это не по совковому, это ж надо самим напрячься и денежки свои вложить, а зачем если совкам все "должно государство"? По их понятиям, это "зашквар".
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Як я вже сказав вище, регулятор на "колгосп" (будинок проблему не вирішує. Лише індивідуальне опалення. Ужгород та Закарпатська обл. це вже давно вирішили та забули.
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Я згоден на 100%. Але, поставити індивідуальне опаленя - то досить складно, особливо в нових будинках де немає газу - зараз багато будинків є тільки з електрикою. Згідно будівельних норм, чякщо будинок вище скількох-то-там поверхів, то газ заводити не можна.
Тому наприклад в моєму будинку (Київська область) встановлено лічильник тепла на будинок. Звісно, є купа совків які мало того що не платять взагалі так ще й топлять на повну, але що поробиш...
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даже там где есть газ индивидуальное отопление не разрешают ставить. индивидуальнеое ставят только в новых домах в пригородах.
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даже в масштабах дома можно поставить автоматический регулятор температуры, в зависимости от уличной, и никто не будет окна открывать.
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Це просто бізнес комунальний такий, точніше, комунальне рабство - космос обігрівати за рахунок українців. Українці й раді б відмовитись від такого "блага", але ж ніззя, там таке бабло!
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кто мешает установить счетчик на тепла на дом? И платить за потребленные гигокалории.
Правда, могу сразу сказать с чем сталкивался - в каждом доме есть индивиды "хомо советикус" которые все равно будут топить как черти в аду, ходить дома в майках и жить с открытыми окнами, потому что не пристало им считать копейки - они на колчаковских фронтах ранены "всю жизнь трудились а потом их обокрали олигархи и им все должны" .
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Будинкові теплові мережі - то комунальна власність і ніхто, крім відповідальних служб немає права втручатись в їх роботу! Це так само, якби покупець в магазин почав ходити зі своєю вагою і власним касовим апаратом.
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тебе выше написали что на колхоз делать ничего нет смысла. общий счетчик на дом тоже не без приколов: так государство будет выбивать долги за отопление с жильцов, а так оно перекидывает свои проблемы на дом чтобы жильцы сами с собой разбирались с оплатами.

а незаплатите... так даже проще выключить отдельный дом.
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Вы считаете что если они закроют форточку, сэкономят энергию?
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если не будут топить до +23-24, то и форточку открывать почти не придется.
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що ти мелиш, а як ти провітрюєш приміщення??????????
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а где то люди мерзнут...а у них жопа в тепле)))
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понавыбирают вилкулов, потом стонут. щас жулеграбли разложили, весной на них плясать начнут.
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Некому поставить на батареи терморегуляторы? Что за чушь! Это просто нормальный совковый похер! Я по молодости послужил (ибо работой это назвать было нельзя) пару лет в госконторе, так вот вы, не служившие, не представляете, насколько там всем на все похер!
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Бюджет большой - всё компенсируют за счёт пересичных... А госклеркам должно быть и тепло, и свежо одновременно...)))
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Головне, що громадяни дуже терплячі, як це вірно підмітив гарант - а більшого від них й не треба...)))
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Нужно прогреть, что бы утром жопа в тепле была.
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Хорошая тема! Давно удивлялся как избыточно хорошо топят зимой помещения наши слуги народа за наши налоги. Особенно этим отличаются конторы теплосетей и газоснабжения. Нужно помять их местами со школами и детсадами.
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Пусть автор пройдет по домам где живут "пересичные" украинцы, особенно в старой застройке где максимальная концентрация совка и у всех субсидии - вот удивится.
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не уверен что там он удивиться. Получающие субсидии экономчят, что бы получить навар наличными.
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прикрути? не...эта забава только для рабов...
а там...они же не со своего кармана оплачивают отопление-свет-канализацию-воду...на это идут государственные (в их понимании - ничьи) деньги...на фиг экономить?
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Бгг "Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты": термофото госучреждений в отопительный сезон - Цензор.НЕТ 328 "Прикрути!"(с)
Особенно актуально для Смелы, Шепетовки и Херсона...
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А почему бы в целях воспитания не отключить им отопление на пару недель а за прогулы увольнять по статье а так же разобраться кто так топит что нельзя удержатся от жары и надо отапливать улицу.С этих удержать за перерасход в 10 кратном размере.
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Завести один на все здание расходный счетчик и вычитать поровну из их зряплаты. После первого же месяца начнут бдеть друг за другом
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Самый прикол тут вот в чем:
кто ведает, есть ли на радиаторах отопления в этом самом здании краны регулировки? Вполне вероятно, что эта статья - пук ни о чем.
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Гланое что куча открытых окон в ПУСТЫХ помещениях!!!! А мы все это оплачиваем!
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ГЛАВНОЕ, что статья эта - это чистой воды популизм на фоне событий по стране с перебоями отопления.
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любая публикация в СМИ от слова популизм. Только так общество может влиять на свою власть.
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Объясняю: в этом здании смонтирована древняя совдеповская система отопления. Равно, как и в 99% жилищного фонда плюс админстроений. И от того, что где то форточка или окно "закрыты-открыты" на общем фоне теплопотерь это не существенно. Статья - бла бла бла ни о чем.
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Объясняю: во первых любую совдеповскую систему можне регулировать, было бы желание. Во вторых, подобные публикации показывают сущетвующую проблему, котрую нужно решать и в третьих, если на это не обращать вниманиик как ты, то бардак у нас в стране будет вечно.
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Регулировать где и как? Можно отрегулировать стояк, но не отдельно взятый радиатор отопления, если нет на нем установленного балансировочного трехходового крана (которые в 90% зданий отсутствуют или стоят закисшие, заржавевшие).
Демонтаж-монтаж системы отопления подобного здания - это десятки миллионов грн.
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Можно общую температуру на дом автоматически регулировать, в зависимости от уличной, аналогично термостату для одной батареи. Только для совковых стран это что-то неведомое.
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можно даже вручную это делать, было бы желание.
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во первых речь идет не о квартире, а офисном здании, во вториых любой котел или заслонку можно поставить на меньший расход тепла и в втртих суяд по фото окна открыты на всех этажах, поэтому там тепретура одинаковая.
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Если сильно шкварит батарея и нет регулятора - просто положите на нее полотенце, покрывало или любую вещь из одежды - ее теплоотдача сразу сильно снизится. Дешево и не сердито.
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Систему может и можно регулировать, а температуру в помещении нет.
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Даже у потребителей одной ТЭЦ температура будет разная. Зависит от удаленности потребителя от "котла". Что регулировать? Температуру носителя? Отрегулируют и что, кто поближе будет форточки открывать, а кто подальше мерзнуть. Что дальше регулировать?
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все зависит от заслонки, возле каждого объекта.
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легко. Ставится датчик температуры в комнате и подключается к регулятору на батарее. У меня такие в доме стоят. Экономия коллссальная, как для индивидуального отопления. Правда стоят они... Но, думаю, еще пару лет и они отобьются
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Дозвольте мені за мій власний рахунок встановити в своїй квартирі індивідуальне опалення! Ну, будь ласка, дозвольте!!! Або, суки, встановіть теплові пункти і поквартирні лічильники тепла. Сволочі, ну хоч щось зробіть!!! До 70% теплової енергії централізованого опалення ОБІГРІВАЄ АТМОСФЕРУ! Тротуари, газони, вулиці, а тарифи ж то ростуть!
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Не разрешат, бо и другие захотят. А тогда бизнесу Ахметова-Порошенка каюк.
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Заявление в ЖЭК. Вызываете сварщика "глушит" батареи, теплоизолирует стояк. Идете в ЖЭК вызываете сантехника, он проверяет и вас вычеркивают из пользователей центраотного отопления. Будете платить за места общего использования. И никого даже не пипчет, что там у вас будет газ или электричество в плане автономного. Лично помогал этим летом отключится знакомой.
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Ти в якій країні живеш, "сказочник"? Люди ще три роки тому через фірму зробили індивідуальне, отримали пакет документів, оплачували за використаний газ, а тепер їм прийшли космічні рахунки боргу на десятки тисяч, бо документи, виявляється, ЯКІ ВСІ СЛУЖБИ ПРИЙНЯЛИ, виявились підроблені фірмою, якої й слід простиг. А ти кажеш, ЖЕК, зварювальник...
Такой бАльшой, а в сказки веришь?
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Страна Украина
Я написал, как отключиться от центрального. Хочешь газ идите получайте разрешение, платите за проект и т.д. А можно просто электрические батареи с таймером в каждой комнате повесить. Что и было сделано.
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Лет наверное уже как восемь как запретили переходить на индивидуальное отопление если дом подключен к центральному.Но это бы решило все вопросы в стране-реальная экономия больше 50# процентов.
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Не делают проекты на газ Это запрет? Ну так не делайте газовой отопление.
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Лямец Сергей: Мавр должен сделать свое дело, получить премии и убежать к маме за границу
О сумме последних телодвижений руководства Нафтогаза
"Наблюдательный совет - один из главных успехов компании за последние годы", - рассказал Коболев на форуме "Дирижеры изменений".
И я его понимаю.
Если бы не было набсовета, Коболеву не выписали бы премию в $46 миллионов. Он не смог бы помочь маме, переслав ей 207 миллионов гривен. Его побратим Юрий Витренко не смог бы переслать деньги жене в Лихтенштейн.
О других подвигах набсовета я не слышал. Давайте немного включим фантазию.
Видимо, подвигов набсовета нет потому, что это и не набсовет вовсе - а просто коллектив иностранных пенсионеров. Не по возрасту тела - по духу. Их пригласили, ненужных. Им назначали высокие зарплаты - а кто ж откажется? К ним Коболев летает в Лондон - я бы тоже там предпочел. Ну и самое главное: ответственности ноль, а времени для игр и забав ох как много. Всего и нужно-то - делать вид, что ты реальный набсовет и что-то там решаешь.
Ильф и Петров это назвали "Фунт". Стародавнее название - "свадебный генерал". Новое название - "независимый набсовет". Независимый, понятное дело, от государства.
Так и получается, что владеет "Нафтогазом" вроде как государство. Но набсовет компании от этого государства - независимый.
Следом возникают интересные казусы. Когда нужно заполнить декларацию, "Нафтогаз" - это не госкомпания, а частная. А вот когда нужно истребовать 230 миллиардов с государства - уже вроде как государственная, и бюджет должен помочь.
"It's all about money", - говорил Пифагор.
Вот и я предлагаю поискать истинные мотивы.
Надеюсь, ни для кого не секрет, что Коболев напрямую завязан на Петра Порошенко. Никаких там американцев нет. Если есть, то очень далеко, и влияние их не слишком сильно.
Порошенко видит очевидный прикуп в самом ближайшем будущем. Для этого у него есть несколько сильных стимулов.
Во-первых, это гигантские потоки кэша, которые способен генерировать "Нафтогаз". На пути к этому кэшу есть небольшое препятствие в виде облгазов - компаний, поставляющих газ населению. Значит, нужно убрать эти самые облгазы из схемы, чтобы население платило деньги "Нафтогазу" напрямую. Тогда - обороты в десятки миллиардов под контролем.
Вот и цены на газ, кстати, повысили. Все для того, чтобы больше кэша было. Вы думали, это МВФ придумал? Нет, МВФ просто хотел, чтобы из бюджета меньше денег шло в "черную дыру" "Нафтогаза". А вот повысить тарифы на газ, я уверен, ему уже предложила наша сторона.
Во-вторых, есть еще один потенциальный гешефт. Те самые облгазы есть в каждой области и представляют собой осколки советской газовой сетки. 75% облгазов принадлежат Дмитрию Фирташу. Дела у Фирташа сейчас не ахтос. Соответственно, возникает нехитрая комбинация - забрать облгазы, пока их забрать легко. Достаточно включить особый режим расчетов через "Нафтогаз". Что, собственно, и сделано.
Ну а для того, чтобы Фирташ не выкатил предъяву, мы прикроемся некими американцами. Которые давят. Которые требуют, чтобы у Фирташа отобрали все.
Гешефт третий. Теплоэлектроцентрали, или просто ТЭЦы. Они бывают двух видов - производящие электроэнергию+тепло, и производящие просто тепло. И те, и другие часто работают на газе. С осени 2018 года "Нафтогаз" получил право отключать эти ТЭЦы, что и произошло с Криворожской станцией. Зачем? Не знаю, честно говоря. Но если вспомнить фразу Пифагора, то какой-то замысел во всем этом есть.
Ну и гешефт четвертый. Это уже из разряда предвыборных баек, но я все же предположу, что они имеют право на жизнь. "Нафтогаз" - это идеальный источник финансирования предвыборной кампании Порошенко. Деньги все равно нужны. Скупать голоса нужно. Платить людям на местах нужно. Нужен кэш. Не исключено, что 230 миллиардов, которые хотел получить "Нафтогаз" из бюджета - это заоблачная сумма хотелок в том числе для финансирования предвыборной кампании кого надо. Например, путем "распила" через госзакупки.
Поэтому я не исключаю, что нынешние действия "Нафтогаза" - это такой себе комплекс действий. Он направлен на достижение сразу многих целей. Но все - под лозунгами борьбы с Фирташем (понятно, он зло), выполнения требований американцев (каких американцев, не уточняется) и вообще борьбы за благо Украины.
В особо крупных.
Награда за все это - естественно, личные премии. Теперь еще раз о премиях.
Сегодня Коболев на форуме "Дирижеры изменений" заявил, что правление "Нафтогаза" необходимо ликвидировать. Дескать, были заместители, а теперь будут руководители направлений. Назовем это реформой.
https://telegraf.com.ua/…/4709241-v-naftogaze-mogut-likvidi…
Мало кто помнит, откуда растут ноги этой инициативы. А они коренятся в финансовом плане "Нафтогаза" на 2018 год. Этот план, насколько я знаю, правительство так и не одобрило. Знаете, почему? В том числе потому, что там указана сумма годовых премий правлению... внимание... 720 миллионов гривен.
В пересчете на твердую валюту, это $26 миллионов.
https://business.vesti-ukr.com/274395-slishkom-bolshie-prem…
Важный момент. Эта премия положена не лично Коболеву, а всему правлению. Правлению.
Теперь сложите 2+2 и получите единственно верный ответ на вопрос: почему Коболев предлагает ликвидировать правление? Точнее, так. Сократить правление до одного человека - лично председателя правления. То есть, оставить одного Коболева.
Это мое предположение. Но оно основано на новостях, которые исходили из "Нафтогаза" на протяжении 2018 года. Сначала был этот финплан с премиями на $26 миллионов. Потом предложение сократить правление. А теперь вот "дирижер ЗМІн" предлагает ликвидировать правление вовсе. О премиях, понятное дело, на форуме он не говорит.
Последний тезис. Знаете, почему Но вполне возможно, что "наблюдательный совет - один из главных успехов компании за последние годы"?
Потому что - скорее всего - именно этот набсовет - утвердит Коболеву премии - по итогам 2018 года.
Ну и, наверное, премию получит Юрий Витренко, который теперь сосредоточился на отношениях с "Укрнафтой" Коломойского. Которая, на секунду, "торчит" госбюджету миллиард долларов, но об этом "Нафтогаз" не говорит. Видимо, не был сосредоточен.
http://www.naftogaz.com/…/0/BBCD68EBE8FF3BEDC2258344002F071…&
Нельзя исключать, что Юрий Витренко скоро окажется и в набсовете. Наступают горячие времена, и Юрий Юрьевич отходит от операционной деятельности. Сосредоточение на "Укрнафте" и отношениях с Россией - это ничего нового. Единственное, он забыл упомянуть, что планирует также руководить швейцарской дочкой в кантоне Цуг. Так что вполне вероятно, что в скором времени он покинет территорию Украины насовсем, не дожидаясь обострения политических разборок.
Ничто не дается бесплатно в этом мире. И премии, как я вижу, - это плата за нужные действия, которые сделают господа Коболев и Витренко. Делать осталось недолго, потому что контракт с Коболевым истекает весной 2019 года.
Итак, это лишь предположения. Естественно, прямого доступа к информации не существует. Все, что касается самого главного - засекречено или закрыто. Вот и довольствуемся.
Вот и вывод:
Мавр должен сделать свое дело,
получить премии
и успеть убежать в Штаты
или в Лихтенштейн.
А так - конечно. "Дирижеры змін" рулят.
Лямец Сергей
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Звичайно курва той газ тре качати і качати !Поставити регулятори на батареі релігія не дозволяє ??Не бачив на Заході жодноі хати за 20 років шо тут мешкаю без регуляторів на батареях
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це ще один доказ що совок це лайно. Тому що у совку при комунізмі це утопія усе безкоштовно нафіга економити, а терморегулятор то клятий капіталізм. Нажаль проблема терморегляторів на батареях не вирішувалась і з 1991 року в Україні.
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з іншого боку а як людині не відчинити вікно якщо батареї греють як скажені і у кімнаті +33 град?, а у жовтні було тепло. Тільки терморегулятор.
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Есть другой пример, председатель кооперативного дома с сантехником ходили и прикручивали вентиль на весь дом, в старых домах все более менее распределено, там можно общим все регулировать.
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Заметьте,совки требуют дешевый газ！Юля Владимиравна даст нам газ по нулевгму тарифу и не нужно будет включать мозг для того чтобысэкономить. Как думаете?
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яник за знижку на газ 100 $ просрав Крим підписав харківськи домовленності, а жулька просре усе інше.
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Хорошо шо твои все накопычивают, то маме в США, то еще куда то.
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Точно! Это фсё Йюлька-варофка виновата!!
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О, да! Вонапрацює - знатная давалка газов. Как-то многие позабыли о том как во время премьерства она уже давала газу. До сих пор с расисянами судимся "Неділя 21:30 - там нікого немає. Світлі плями - це 21 відчинене вікно, залишене навстіж працівниками на ніч, тому що кабінети перегріті": термофото держустанов в опалювальний сезон - Цензор.НЕТ 5270
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достаточно было дать 1000кубов газа на домохозяйство дешевого газа типа украинской добычи, а остальное по европейским ценам, хочешь экономить экономь. при этом дома бы утеплялись самим населением, а так спасибо поросенкам с кроликами, бабло-субсидии тупо идет мимо населения в карманы олигархов.... и всем пофиг стало на экономию

ну да этож юлька придумала в тюрьме когда сидела....
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Тепловизор творит чудеса, браво активисту за смекалку. Социализм во всей красе.
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А в LA сейчас температура за 20...

Просто мысль высказал.
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Недавно прочитал шо американцы офуевают от резкого подорожания газа ( по сравнению с прошлым годом на 16%).
Так вот:
Цена газа там сейчас примерно 140$ за тыс куб.
Видно у них ни) (√я не рыночная цена....
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Ну так у них звериный оскал капитализма, а у нас - неофеодализм с нечеловеческим лицом социально ориентированный строй.
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Есть таккой город в Днепропетровской области Покров (бывший Орджоникизе). Там еще в начале нулевых отказались о централизованного отопления, не от хорошей жизни, небыло денег на ремонт. Тепер во всех домах школах и больницах автономное отполене. Каждый сам себе хозяин и не нужно каждый год вскрыать асфальт, везде уложена карисвая плитка. Большие города страдают что в осевремя им давли ворвоать бабло, под предлогом ремонта телосетей. Теперь мы видим результат.
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Та то фигня! Еще в следующем году 2 раза цену на газ для населения повысят - так там на крышах открытые зимние бассейны оборудуют. Потому что так МВФ потребовал.
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Да,Пора уже отказаться от центрального отопления от которого потери только при транспортировке 30% и КПД котлов не более 80%.А приидивидуальном КПД 92% на котле и никаких потерь при транспортировке.Если просто отказаться от центрального отопления,то расход газа сократится в раза два.
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Гамадрилы так наббздели, что аж окна запотели.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты": термофото госучреждений в отопительный сезон. ФОТО
 
 
 
 
 
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