 "Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты": термофото госучреждений в отопительный сезон. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по вопросам энергоэффективности, президент ассоциации "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"У каждого есть свои извращения - у меня шестой год - это сбор термофото государственных учреждений в отопительный сезон. Воскресенье 21:30 - там никого нет. Светлые пятна - это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты и нет ни регуляторов на батареях, ни некому отладить ИТР, чтобы как-то управлять этим процессом. Киевляне легко узнают эти здания. Какие энергоаудиты, какие энергосертификаты ... Директива ЕС 27/2012 говорит об энергоменеджменте и показательной роле общественных зданий в энергоэффективности ... Передайте руководителям, что так нельзя, я уже это не буду комментировать вообще, это уже глас вопиющего в пустыне", - рассказал он и опубликовал соответствующие фотографии.
Коли ж ви вже понажираєтесь..
Это не отдельные "падлюки", это менталитет у народа такой. Пока тепло не будет стоить дорого невзирая на всякие субсидии, народ не начнет экономить.
В Европе люди поддерживают температуру 20-21, никто в майках дома не ходит - наоборот, могут и свитерок одеть. Потому что считают каждую копейку и никакой субсидии никому нет.
А ці опалюють вулицю, бо їм безкоштовно
Треба щоб кожен платив лише за себе. А для цього має бути індивідуальне опалення.
розмова зараз про інше.
а саме про чиновницьке зложивання
Тому наприклад в моєму будинку (Київська область) встановлено лічильник тепла на будинок. Звісно, є купа совків які мало того що не платять взагалі так ще й топлять на повну, але що поробиш...
Правда, могу сразу сказать с чем сталкивался - в каждом доме есть индивиды "хомо советикус" которые все равно будут топить как черти в аду, ходить дома в майках и жить с открытыми окнами, потому что не пристало им считать копейки - они
на колчаковских фронтах ранены"всю жизнь трудились а потом их обокрали олигархи и им все должны" .
а незаплатите... так даже проще выключить отдельный дом.
а там...они же не со своего кармана оплачивают отопление-свет-канализацию-воду...на это идут государственные (в их понимании - ничьи) деньги...на фиг экономить?
Особенно актуально для Смелы, Шепетовки и Херсона...
кто ведает, есть ли на радиаторах отопления в этом самом здании краны регулировки? Вполне вероятно, что эта статья - пук ни о чем.
Демонтаж-монтаж системы отопления подобного здания - это десятки миллионов грн.
Такой бАльшой, а в сказки веришь?
Я написал, как отключиться от центрального. Хочешь газ идите получайте разрешение, платите за проект и т.д. А можно просто электрические батареи с таймером в каждой комнате повесить. Что и было сделано.
О сумме последних телодвижений руководства Нафтогаза
"Наблюдательный совет - один из главных успехов компании за последние годы", - рассказал Коболев на форуме "Дирижеры изменений".
И я его понимаю.
Если бы не было набсовета, Коболеву не выписали бы премию в $46 миллионов. Он не смог бы помочь маме, переслав ей 207 миллионов гривен. Его побратим Юрий Витренко не смог бы переслать деньги жене в Лихтенштейн.
О других подвигах набсовета я не слышал. Давайте немного включим фантазию.
Видимо, подвигов набсовета нет потому, что это и не набсовет вовсе - а просто коллектив иностранных пенсионеров. Не по возрасту тела - по духу. Их пригласили, ненужных. Им назначали высокие зарплаты - а кто ж откажется? К ним Коболев летает в Лондон - я бы тоже там предпочел. Ну и самое главное: ответственности ноль, а времени для игр и забав ох как много. Всего и нужно-то - делать вид, что ты реальный набсовет и что-то там решаешь.
Ильф и Петров это назвали "Фунт". Стародавнее название - "свадебный генерал". Новое название - "независимый набсовет". Независимый, понятное дело, от государства.
Так и получается, что владеет "Нафтогазом" вроде как государство. Но набсовет компании от этого государства - независимый.
Следом возникают интересные казусы. Когда нужно заполнить декларацию, "Нафтогаз" - это не госкомпания, а частная. А вот когда нужно истребовать 230 миллиардов с государства - уже вроде как государственная, и бюджет должен помочь.
"It's all about money", - говорил Пифагор.
Вот и я предлагаю поискать истинные мотивы.
Надеюсь, ни для кого не секрет, что Коболев напрямую завязан на Петра Порошенко. Никаких там американцев нет. Если есть, то очень далеко, и влияние их не слишком сильно.
Порошенко видит очевидный прикуп в самом ближайшем будущем. Для этого у него есть несколько сильных стимулов.
Во-первых, это гигантские потоки кэша, которые способен генерировать "Нафтогаз". На пути к этому кэшу есть небольшое препятствие в виде облгазов - компаний, поставляющих газ населению. Значит, нужно убрать эти самые облгазы из схемы, чтобы население платило деньги "Нафтогазу" напрямую. Тогда - обороты в десятки миллиардов под контролем.
Вот и цены на газ, кстати, повысили. Все для того, чтобы больше кэша было. Вы думали, это МВФ придумал? Нет, МВФ просто хотел, чтобы из бюджета меньше денег шло в "черную дыру" "Нафтогаза". А вот повысить тарифы на газ, я уверен, ему уже предложила наша сторона.
Во-вторых, есть еще один потенциальный гешефт. Те самые облгазы есть в каждой области и представляют собой осколки советской газовой сетки. 75% облгазов принадлежат Дмитрию Фирташу. Дела у Фирташа сейчас не ахтос. Соответственно, возникает нехитрая комбинация - забрать облгазы, пока их забрать легко. Достаточно включить особый режим расчетов через "Нафтогаз". Что, собственно, и сделано.
Ну а для того, чтобы Фирташ не выкатил предъяву, мы прикроемся некими американцами. Которые давят. Которые требуют, чтобы у Фирташа отобрали все.
Гешефт третий. Теплоэлектроцентрали, или просто ТЭЦы. Они бывают двух видов - производящие электроэнергию+тепло, и производящие просто тепло. И те, и другие часто работают на газе. С осени 2018 года "Нафтогаз" получил право отключать эти ТЭЦы, что и произошло с Криворожской станцией. Зачем? Не знаю, честно говоря. Но если вспомнить фразу Пифагора, то какой-то замысел во всем этом есть.
Ну и гешефт четвертый. Это уже из разряда предвыборных баек, но я все же предположу, что они имеют право на жизнь. "Нафтогаз" - это идеальный источник финансирования предвыборной кампании Порошенко. Деньги все равно нужны. Скупать голоса нужно. Платить людям на местах нужно. Нужен кэш. Не исключено, что 230 миллиардов, которые хотел получить "Нафтогаз" из бюджета - это заоблачная сумма хотелок в том числе для финансирования предвыборной кампании кого надо. Например, путем "распила" через госзакупки.
Поэтому я не исключаю, что нынешние действия "Нафтогаза" - это такой себе комплекс действий. Он направлен на достижение сразу многих целей. Но все - под лозунгами борьбы с Фирташем (понятно, он зло), выполнения требований американцев (каких американцев, не уточняется) и вообще борьбы за благо Украины.
В особо крупных.
Награда за все это - естественно, личные премии. Теперь еще раз о премиях.
Сегодня Коболев на форуме "Дирижеры изменений" заявил, что правление "Нафтогаза" необходимо ликвидировать. Дескать, были заместители, а теперь будут руководители направлений. Назовем это реформой.
https://telegraf.com.ua/…/4709241-v-naftogaze-mogut-likvidi…
Мало кто помнит, откуда растут ноги этой инициативы. А они коренятся в финансовом плане "Нафтогаза" на 2018 год. Этот план, насколько я знаю, правительство так и не одобрило. Знаете, почему? В том числе потому, что там указана сумма годовых премий правлению... внимание... 720 миллионов гривен.
В пересчете на твердую валюту, это $26 миллионов.
https://business.vesti-ukr.com/274395-slishkom-bolshie-prem…
Важный момент. Эта премия положена не лично Коболеву, а всему правлению. Правлению.
Теперь сложите 2+2 и получите единственно верный ответ на вопрос: почему Коболев предлагает ликвидировать правление? Точнее, так. Сократить правление до одного человека - лично председателя правления. То есть, оставить одного Коболева.
Это мое предположение. Но оно основано на новостях, которые исходили из "Нафтогаза" на протяжении 2018 года. Сначала был этот финплан с премиями на $26 миллионов. Потом предложение сократить правление. А теперь вот "дирижер ЗМІн" предлагает ликвидировать правление вовсе. О премиях, понятное дело, на форуме он не говорит.
Последний тезис. Знаете, почему Но вполне возможно, что "наблюдательный совет - один из главных успехов компании за последние годы"?
Потому что - скорее всего - именно этот набсовет - утвердит Коболеву премии - по итогам 2018 года.
Ну и, наверное, премию получит Юрий Витренко, который теперь сосредоточился на отношениях с "Укрнафтой" Коломойского. Которая, на секунду, "торчит" госбюджету миллиард долларов, но об этом "Нафтогаз" не говорит. Видимо, не был сосредоточен.
http://www.naftogaz.com/…/0/BBCD68EBE8FF3BEDC2258344002F071…&
Нельзя исключать, что Юрий Витренко скоро окажется и в набсовете. Наступают горячие времена, и Юрий Юрьевич отходит от операционной деятельности. Сосредоточение на "Укрнафте" и отношениях с Россией - это ничего нового. Единственное, он забыл упомянуть, что планирует также руководить швейцарской дочкой в кантоне Цуг. Так что вполне вероятно, что в скором времени он покинет территорию Украины насовсем, не дожидаясь обострения политических разборок.
Ничто не дается бесплатно в этом мире. И премии, как я вижу, - это плата за нужные действия, которые сделают господа Коболев и Витренко. Делать осталось недолго, потому что контракт с Коболевым истекает весной 2019 года.
Итак, это лишь предположения. Естественно, прямого доступа к информации не существует. Все, что касается самого главного - засекречено или закрыто. Вот и довольствуемся.
Вот и вывод:
Мавр должен сделать свое дело,
получить премии
и успеть убежать в Штаты
или в Лихтенштейн.
А так - конечно. "Дирижеры змін" рулят.
Лямец Сергей
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ну да этож юлька придумала в тюрьме когда сидела....
Просто мысль высказал.
Так вот:
Цена газа там сейчас примерно 140$ за тыс куб.
Видно у них ни) (√я не рыночная цена....
неофеодализм с нечеловеческим лицомсоциально ориентированный строй.