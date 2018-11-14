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 Пресечена попытка перемещения при помощи беспилотника 4,5 тыс. пачек контрабандных сигарет в Венгрию , - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера вечером на Закарпатье пограничники Чопского отряда задержали четверых местных жителей, которые пытались переместить через украинскую-венгерскую границу табачные изделия с помощью беспилотника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

За несколько часов до обнаружения правонарушения военнослужащие отдела "Тиса" получили информацию о возможной контрабандной деятельности на участке ответственности их подразделения. Согласно полученным данным, в районе села Красное Ужгородского района местные жители готовили перемещения партии сигарет с помощью малого летательного аппарата.

В указанный район были высланы дополнительные пограничные наряды, которые посреди поля обнаружили микроавтобус Volkswagen и четверо мужчин, которые осуществляли запуск беспилотника с товаром. Кроме того, пограничники на месте задержания правонарушителей зафиксировали наличие пультов управления, аккумуляторные батареи, тепловизор, устройства ночного видения, специальное оборудования и крепления для запуска беспилотника. С помощью этих средств контрабандисты раз пытались переместить через границу 4,5 тысячи пачек сигарет.

Пресечена попытка перемещения при помощи беспилотника 4,5 тыс. пачек контрабандных сигарет в Венгрию , - Госпогранслужба 01

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В ходе дальнейших следственных действий пограничники неподалеку нашли и сам малый летательный аппарат, приспособленный для использования в контрабандной деятельности.

Пресечена попытка перемещения при помощи беспилотника 4,5 тыс. пачек контрабандных сигарет в Венгрию , - Госпогранслужба 02

Как отметили в Госпогранслужбе, в действиях задержанных усматриваются признаки нарушения правил использования воздушного пространства в зоне с особым режимом полетов, а также нарушение правил перемещения товаров через государственную границу Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3096765
 
 
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На передке может пригодится, хотя управление игрушечное.
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Всі досягнення науки і техніки - на службу чілавєку.
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Сдается мне, что первый подземный гиперлуп, построят где-то на границе с Венгрией, или Румынией. И построит не Омелян
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це вже було років 10 назад підземний тонель під кордоном України та вагонетка там ходила з контрабандою на Закарпатті, але знайшли його.
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Когда фуры груженные бытовой техникой идут в Украину а по документам они пустые их никто не досматривает эти погранцы и таможенниками их крышуют а тут сигареты на детском самолетике ну как не пошуметь... Пресечена попытка перемещения при помощи беспилотника 4,5 тыс. пачек контрабандных сигарет в Венгрию , - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9995
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а эти клетчатые сумки ему на крылья вешают?
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Содержание погранцов намного больше стоимости сигарет
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шоэто????
такой папелац даже в африке не увидеш)))
это летает????
кажись эти контрабандисты купили дрова понезнанке))))
да с попутным ветром на шариках с гелием более безопасно))))

навеяло сюжетом из фильма "Гений", когда алибабаям антенны продавали спутниковые)))
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Интересно, а какая грузоподъёмность этого чуда техники? За один рейс 450 блоков по моему он не "увезёт".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПресечена попытка перемещения при помощи беспилотника 4,5 тыс. пачек контрабандных сигарет в Венгрию , - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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