 Пресечена попытка перемещения при помощи беспилотника 4,5 тыс. пачек контрабандных сигарет в Венгрию , - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

За несколько часов до обнаружения правонарушения военнослужащие отдела "Тиса" получили информацию о возможной контрабандной деятельности на участке ответственности их подразделения. Согласно полученным данным, в районе села Красное Ужгородского района местные жители готовили перемещения партии сигарет с помощью малого летательного аппарата.

В указанный район были высланы дополнительные пограничные наряды, которые посреди поля обнаружили микроавтобус Volkswagen и четверо мужчин, которые осуществляли запуск беспилотника с товаром. Кроме того, пограничники на месте задержания правонарушителей зафиксировали наличие пультов управления, аккумуляторные батареи, тепловизор, устройства ночного видения, специальное оборудования и крепления для запуска беспилотника. С помощью этих средств контрабандисты раз пытались переместить через границу 4,5 тысячи пачек сигарет.

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В ходе дальнейших следственных действий пограничники неподалеку нашли и сам малый летательный аппарат, приспособленный для использования в контрабандной деятельности.

Как отметили в Госпогранслужбе, в действиях задержанных усматриваются признаки нарушения правил использования воздушного пространства в зоне с особым режимом полетов, а также нарушение правил перемещения товаров через государственную границу Украины.

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