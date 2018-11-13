 Нацполиция раскрыла схему хищения средств ГСК "Черноморское морское пароходство" и пути вывода ее активов. ДОКУМЕНТЫ+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, на момент основания совместного предприятия "ЛОТОС" украинская сторона владела большей частью его уставного капитала. Учредителями предприятия были с украинской стороны - Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", с вьетнамской стороны - "Vietrans" и "VOSA". В 2010 году украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь не только со своими иностранными партнерами, но и с украинскими представителями в совете правления за рубежом.
Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики, следователи ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством ГПУ и при содействии Министерства инфраструктуры Украины установили, каким образом были выведены активы СП "ЛОТОС". Так, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создания коммерческой структуры АК "Лотос Марин JSC", в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП "ЛОТОС", предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее доход. Кроме того, должностные лица ГСК "Черноморское морское пароходство" и "Vietrans" и "VOSA" с целью вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд оффшорных компаний.
В 2007 году на основании якобы неудовлетворительного финансового состояния совместного предприятия "ЛОТОС" и вопреки его уставным требованиям, советом директоров было принято решение о создании акционерного общества "Лотос Марин J.S.C.". В пользу общества была отчуждена большая часть имущества (спецоборудование и складская площадка) по ценам в пять раз ниже рыночных. Вместо незаконно реализованного имущества для СП "ЛОТОС" покупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости.
На момент создания новой коммерческой структуры АК "Лотос Марин J.S.C.", СП "ЛОТОС" принадлежало 49% акций, остальное резидентам страны - гражданам Вьетнама. В настоящее время предприятию СП "Лотос" принадлежит лишь 5% доли в уставном капитале акционерного общества. Другими частями в АК "Лотос Марин J.S.C." владеют должностные лица СП "ЛОТОС" и "Vietrans" с вьетнамской стороны, и ряд оффшорных компаний. Кроме того, во время активной деятельности совместного предприятия большая часть его прибыли переадресовывалась якобы на инвестиционные проекты новосозданной структуры - АК "Лотос Марин J.S.C.".
Также было установлено, что несмотря на увольнение из совета правления должностных лиц ГСК "Черноморское морское пароходство" - представителей украинской стороны во Вьетнаме, о чем лицам точно было известно, - данные граждане продолжали представлять интересы государственной компании в совместном предприятии "ЛОТОС".
По предварительным данным, в результате противоправных действий должностных лиц ГСК "Черноморское морское пароходство" и "Vietrans" интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов США. Однако, окончательная сумма будет установлена только после анализа всей финансово-хозяйственной документации.
В понедельник, 12 ноября, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи ГСУ НПУ под процессуальным руководством ГПУ провели 17 санкционированных обысков на территории Одессы и Одесской области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования.
Во время процессуальных мероприятий правоохранители изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов СП "ЛОТОС", которые по словам экс-членов совета правления были утрачены, документацию оффшорных компаний, "схемы" вывода активов предприятия, "черновые" записи о распределении незаконно полученных средств. Также изъяты документы, подтверждающие данные о реальных доходах предприятия, которые в дальнейшем разворовывались должностными лицами и которые недополучили украинская и вьетнамская стороны.
Для обеспечения всесторонности, полноты и объективности предварительного расследования Департамент защиты экономики Национальной полиции обратился в Министерство общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам с запросом об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве. Полученная от иностранных правоохранителей информация поможет следствию установить все обстоятельства противоправной деятельности должностных лиц Государственной судоходной компании и возможной причастности граждан-нерезидентов к хищению активов компании.
Труп з травматичною ампутацією голови знаходився на водійському сидінні Renault з іноземною реєстрацією.
У Києві у вівторок, 13 листопада, виявили тіло невідомого чоловіка з ампутованою головою. Про це повідомляє видання Кримінальна Україна.
За інформацією редакції сайту, чоловіка виявили близько 15:20 на Оболоні в автомобілі, припаркованому на вулиці Богатирська, 30-а.
Повідомляється, що труп з травматичною ампутацією голови знаходився на водійському сидінні Renault з іноземною реєстрацією.
Зараз особу потерпілого і обставини його смерті встановлює поліція. https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4032289-u-kyievi-znaishly-obezgholovlene-tilo-v-avtomobili-zmi