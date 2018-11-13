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 Украинские ученые впервые после 17-летнего перерыва отправляются исследовать Южный океан, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 13 ноября 2018 года, группа украинских ученых впервые после 17-летнего перерыва отправляется в исследовательскую экспедицию по изучению состояния Южного океана.

 В команду войдут ученые Национального антарктического научного центра МОН Украины, Украинского научного центра экологии моря и Института геофизики НАНУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Впервые с 2001 года Украина принимает участие в подобных исследованиях. И это, конечно, является признанием как высокого научного потенциала Украины, так и активной международной позиции нашего государства в вопросах сохранения уязвимой экосистемы Антарктиды", - отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий, который будет лично возглавлять экспедицию.

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"Украинская научная команда имеет 3 амбициозные цели исследований в Южном океане. Во-первых, по заказу Комиссии по защите морских живых ресурсов Антарктиды (ССAMLR) будет проведено исследование запасов антарктического криля. Второе - впервые начнется непрерывный сбор данных о состоянии вод в Океане благодаря сверхсовременному комплексу приборов Ferrybox. Он будет автоматически отбирать пробы воды в течение всего периода экспедиции и определять 14 химических и биологических показателей. В-третьих, будут отобраны образцы "экологического ДНК" для разработки комплексного "портрета экосистемы" - перечня всех жителей Океана от микроорганизмов до китов", - говорится в сообщении.

В Кейптауне (ЮАР) исследователи сядут на рыболовно-крилевый траулер "Море Содружества" (корпорация "Інтеррибфлот", Украина) и отправятся Южным океаном к берегам Антарктиды. Восемь ученых будут работать на корабле в течение месяца, а одна исследовательница останется на судне на весь период, пока вода Южного океана будет свободна ото льда. Также все это время, по меньшей мере до мая 2019 г., продлится отбор проб системой Ferrybox и формирования базы данных переменных параметров состояния океана.

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Украинские ученые впервые после 17-летнего перерыва отправляются исследовать Южный океан, - Минобразования 01

Источник: https://censor.net.ua/p3096698
 
   
 Топ комментарии
 
Подозрительно что-то ...
Неужели Инкогнито после выборов ни одна страна не примет , и он решил подготовить себе базу в Антарктиде , типа Новой Швабии ???
По другому я объяснить столь несвойственную ему трату денег на "чёрти что" я не могу ...
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І розпочався коллективний плач свиноросів, зрадойобів і совковати...

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Шото нє совпадаєт с інформацієй подавємой в «60 мінут нєнавісті» на тв Рашка 1?
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Подозрительно что-то ...
Неужели Инкогнито после выборов ни одна страна не примет , и он решил подготовить себе базу в Антарктиде , типа Новой Швабии ???
По другому я объяснить столь несвойственную ему трату денег на "чёрти что" я не могу ...
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Шото нє совпадаєт с інформацієй подавємой в «60 мінут нєнавісті» на тв Рашка 1?
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Кстати, корабль будет как раз недалеко от Новой Швабии - думаешь Петя ищет базу Гитлера, что бы сбежать туда? Украинские ученые впервые после 17-летнего перерыва отправляются исследовать Южный океан, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5751
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І ще одна новина:
«Специалисты исследовательской организации «Левада-центр» обнаружили, что 24 процента россиян никогда в жизни не пользовались интернетом. »
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а что эта такое? Українські вчені вперше після 17-річної перерви вирушають досліджувати Південний океан, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 91интернет? а одноклассники - это интернет?
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что не удивительно, от мааасквы 300 км и электроэнергии нет, там до сих пор лучины жгут.
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белье в реке стирают, жесть полная и эти ублюдки учат как нам жить..
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Этому гавну, рыбачку-креветколову- ухе 32 года. Повторяю: этому "Море Содружества" уже тридцать два года. И они собрались во льды??? У кого-то с башкой не в порядке??? Или- надо срочно списать какое-то бабло? Я- не врубился, по-честному. Какой-то кретинизм, как минимум. Тут написано, что "одна исследовательница останется на судне на весь период, пока вода Южного океана будет свободна ото льда. Источник: https://censor.net.ua/p3096698
Ну, шо я могу сказать: исследовательница- сгодится, а вот о свободе ото льдов- забудьте. Говорю, как знаток. Бывал, именно в такие вот сезоны. Короче- бред!
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Чо ты сюда пишешь - ты в академию наук пиши, а то как они там без такого гения работают вообще.
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Я- просто моряк. Я- не каитен. Знаете, что такое каитен? Это- моряк смертник, по японски. Типо- камикадзе, летчик-смертник. А как они работают там- мне наплевать.
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Антарктида - фейк по отмыву бабла такой же как и космос. Там просто стена.
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Пингвины - это перелезшие через Стену существа из океана Вечности, который находится ниже земного блина. Проплаченные масонами учёные дурачат землян, выдавая их за птиц.
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Так вот она какая! А я-то думаю, чё это вся вода с краев земли не выливается!
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И ведь ладно бы один Ожерельев...
В Великобритании прошла первая конференция сторонников теории плоской Земли

Всего в конференции приняли участие около 200 человек. Они собрались в трехзвездочной гостинице на окраине города, и три дня обсуждали, какую форму в действительности имеет планета.
«Люди начинают пробуждаться, - отметил организатор Flat Earth Convention Гэри Джон. - Мы наблюдаем взрыв интереса к теории плоской Земли и растущее недоверие к правительствам».
Одни из участников придерживаются мнения, что Земля представляет собой диск, окруженный ледяной стеной. Другие убеждены, что планета накрыта небесной твердью, имеющей форму полусферы. Встречается мнение, что человечество населяет цепь переплетенных колец
Такие дела. Главное - не останавливаться! Педаль в асфальт - хочу следующую конференцию и свирепую дискуссию "на чём лежит земной блин?" Должен разгореться лютый срач "китойопы VS слонофилы"! А там дойдут и до черепахи и колоссального хомяка, который от начала времён бегает в золотом колесе, приводя в движение механизм небесного свода (не шучу: про хомяка застёгивал оди из плоскоземлистов )
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ну как мы и предполагали
земля лежит на трёх слонах
слоны стоят на черепахе
кричит гагарин в микрофон
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Более актуальной нагрузки для протухшего бюджета просто не нашлось....
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Оплачивает не Украина. От Украины там два человека, твои миллиарды пойдут на совсем другое.
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Краще б річки та озера Неньки ...
Засрали вже зовсім...
🤑
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Вот он, этот плавучий гроб. Так фотке- более 10 лет!!!
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лучше покажи фото той насадки на винт, что б не травмировать рюзьге дельфинов в Азовском море...

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Не существует такой насадки. Её просто нет. Шоп кто-то не писал. Хоть в ИНЕТе, хоть тут- на форуме. Нет такого девайса. И всё.
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Понятное дело! Срисовано в ИНЕТе. А вот сейчас, идя в док, на ремонт, я всё-всё узнал. Работа такая.
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Понятия не имею. Только знаю, что он в Аккре. А лечу я- в Такоради. И время- реально пошло, к сожалению...
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да ну, прям бином Ньютона
«Док» твой на улице Оптиков, 4, корп. 3 ,бизнес-центр «Лахта-2».

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Жаль. Вы мне показались нормальным. Я- ошибся, признаю. Досвидос.
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" ... товарищи учёные, доценты с кандидатами … " где находится Южный океан ???????????
впервые слышу …
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Ю́жный океан - наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду и нередко выделяемых как «пятый океан»,
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и ордло можно назвать страной или республикой - ничего не изменится … было предложение "организовать" ещё один Южный океан, но оно не было ратифицировано и в официальном списке океанов и морей, издаваемым Международной гидрографической организацией он отсутствует … в мировом масштабе он не признан и на картах отсутствует …
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Южный океан омывает Антарктиду....
Ранее его не выделяли как отдельный океан...но все течет и все меняется...сейчас выделяют..
И сейчас на планете Земляне 4...а 5 океанов...
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для Véra Batsekalo:

«Южный океан - Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Южный_океан

Ю́жный океа́н (устар. Южный ледовитый океан) - наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, ...»
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шах і мат, зрадофіли! Ось наявний приклад блискучих рішучих потужних реформ та перемог!!!
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Это всё равно , как если бы Авакян за свои бабки закупил бы рюкзаков у штатовской фирмы и бесплатно раздал ментам .
Или Луцык со своей тысячелетней не погнал бы на Сейшеллы , а отдал бы эти бабки воинам на протезы .
Не лепится что-то ...
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Южный (Антарктический, Южный Ледовитый) океан - полумифическое образование из омывающих Антарктиду вод. От других океанов отличен «кольцевидной» формой и до сих пор однозначно не определёнными границами, львиная доля которых проходит по воде. Зимой, в морозные июльские дни, бо́льшая часть океана замерзает. С Южным океаном связаны три группы планктонной ракообразной фауны, одна из которых является главным объектом промысла в этом океане, а две другие неистово исходят на говно по поводу правомерности его существования.
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І розпочався коллективний плач свиноросів, зрадойобів і совковати...

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Ага! Я готов порыдать. А кто я- сам определи. Одно мне известно: этому корыту- 32(тридцать два) года. Ни единый, нормальный моряк, на его палубу- не только не ступит, а даже не плюнет, бо есть риск- провалится! Потому- определяй- кто я???
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Ржу Українські вчені вперше після 17-річної перерви вирушають досліджувати Південний океан, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6373

Сивуч вылазит из сети с таким выразительным видом - "ну всё, ща все пзды огребут..."
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Может быть он так думал, но морда лица его была невозмутима. Типа - шо за насекомые завелись в моём океане?
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Класс!!! Спасибочки! Ай, молодец Лёва! После хрен зна скольки часов в сети... будучи вываленным хрен зна на какую палубу, где он- ни разу не был... А глаза у чувака!!! Класс! Спасибочки, за позитив.
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Похоже, что ты уже пошел. Адресок указать? Могу. Бо ты не в курсе- что такое тип рыбаков "Антарктика(да)". Это- металлолом. На этом- всё.
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Похоже тьі лахтинский диванньій моряк- калькулятор.
Поетому предлагаю тебе 3 три числа: 1976, 1982, 2018, и два слова: «Слава», «Москва».
Теперь вопрос : « Сколько лет флагману ЧФ рашк
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Выше. Видишь? Или снова начнешь прятаться. Ну- прячься. Мне- плевать. Я сказал, всё что сказал. Зная, о чем говорю.
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1976- закладка рк «Слава», 1982, - спуск на воду, 2018 - зачисление во флот,
(где то в етом промежутке и перенименование «Славьі» в «Москву».)
Так что лидеру- корьіту чф рф рк «Москва» 42 года от закладки и 30 лет от начала торжественной сдачи рк в експлуатацию
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Я в курсе. Тока там сталь правильная. Не бумага, для торгового флота. А тем более- для рыбачка, который уже истлел. Я знаю, о чем болтаю. К сожалению- знаю. Пикироваться с вами- не имею желания. Просто поверьте моим знаниям.
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Выше, мистер бот. Я вам тоже верю, что прочитаете. Снова: досвидос.
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Пока рулили йуля-овощь ни один инфраструктурный проект не был реализован ..как так?
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пилят бюджетик и не стисняются даже .накуя нам южный океан .Украину решили туда перенести? ?
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Можно продолжить логическую цепочку - накуя нам Марс, Плутон, облако Оорта, экзопланеты, да и коллайдер бы об зуй сломать, ...вообще в пзду эту науку, сплошной распил бюджета.
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Вам цікаво вести суперечку з рядовим лахтинськи троллем?


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при нынешних расскладах нам еще южного океана не хватает .пусть местными реками и озерами занимаются если на то пошло
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От кожен хай своїм і займається.
Националььій антарктический научньій центр МОН Украины, Украинский научньій центр экологии моря и Институт геофизики НАНУ, своим дєлом,
а сельский/облсовет совет - своїм.
Ок?
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Храни вас Кусто

...
В ЦИТАТНИК!!!
По возможности - ВЫСЕЧЬ В КАМНЕ!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские ученые впервые после 17-летнего перерыва отправляются исследовать Южный океан, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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