 Украинские ученые впервые после 17-летнего перерыва отправляются исследовать Южный океан, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

В команду войдут ученые Национального антарктического научного центра МОН Украины, Украинского научного центра экологии моря и Института геофизики НАНУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Впервые с 2001 года Украина принимает участие в подобных исследованиях. И это, конечно, является признанием как высокого научного потенциала Украины, так и активной международной позиции нашего государства в вопросах сохранения уязвимой экосистемы Антарктиды", - отметил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий, который будет лично возглавлять экспедицию.
"Украинская научная команда имеет 3 амбициозные цели исследований в Южном океане. Во-первых, по заказу Комиссии по защите морских живых ресурсов Антарктиды (ССAMLR) будет проведено исследование запасов антарктического криля. Второе - впервые начнется непрерывный сбор данных о состоянии вод в Океане благодаря сверхсовременному комплексу приборов Ferrybox. Он будет автоматически отбирать пробы воды в течение всего периода экспедиции и определять 14 химических и биологических показателей. В-третьих, будут отобраны образцы "экологического ДНК" для разработки комплексного "портрета экосистемы" - перечня всех жителей Океана от микроорганизмов до китов", - говорится в сообщении.
В Кейптауне (ЮАР) исследователи сядут на рыболовно-крилевый траулер "Море Содружества" (корпорация "Інтеррибфлот", Украина) и отправятся Южным океаном к берегам Антарктиды. Восемь ученых будут работать на корабле в течение месяца, а одна исследовательница останется на судне на весь период, пока вода Южного океана будет свободна ото льда. Также все это время, по меньшей мере до мая 2019 г., продлится отбор проб системой Ferrybox и формирования базы данных переменных параметров состояния океана.
Неужели Инкогнито после выборов ни одна страна не примет , и он решил подготовить себе базу в Антарктиде , типа Новой Швабии ???
По другому я объяснить столь несвойственную ему трату денег на "чёрти что" я не могу ...
«Специалисты исследовательской организации «Левада-центр» обнаружили, что 24 процента россиян никогда в жизни не пользовались интернетом. »
Ну, шо я могу сказать: исследовательница- сгодится, а вот о свободе ото льдов- забудьте. Говорю, как знаток. Бывал, именно в такие вот сезоны. Короче- бред!
В Великобритании прошла первая конференция сторонников теории плоской Земли
Всего в конференции приняли участие около 200 человек. Они собрались в трехзвездочной гостинице на окраине города, и три дня обсуждали, какую форму в действительности имеет планета.
«Люди начинают пробуждаться, - отметил организатор Flat Earth Convention Гэри Джон. - Мы наблюдаем взрыв интереса к теории плоской Земли и растущее недоверие к правительствам».
Одни из участников придерживаются мнения, что Земля представляет собой диск, окруженный ледяной стеной. Другие убеждены, что планета накрыта небесной твердью, имеющей форму полусферы. Встречается мнение, что человечество населяет цепь переплетенных колец
Такие дела. Главное - не останавливаться! Педаль в асфальт - хочу следующую конференцию и свирепую дискуссию "на чём лежит земной блин?" Должен разгореться лютый срач "китойопы VS слонофилы"! А там дойдут и до черепахи и колоссального хомяка, который от начала времён бегает в золотом колесе, приводя в движение механизм небесного свода (не шучу: про хомяка застёгивал оди из плоскоземлистов )
земля лежит на трёх слонах
слоны стоят на черепахе
кричит гагарин в микрофон
Засрали вже зовсім...
🤑
Врємя пошлО.
«Док» твой на улице Оптиков, 4, корп. 3 ,бизнес-центр «Лахта-2».
впервые слышу …
Ранее его не выделяли как отдельный океан...но все течет и все меняется...сейчас выделяют..
И сейчас на планете Земляне 4...а 5 океанов...
«Южный океан - Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южный_океан
Ю́жный океа́н (устар. Южный ледовитый океан) - наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, ...»
Или Луцык со своей тысячелетней не погнал бы на Сейшеллы , а отдал бы эти бабки воинам на протезы .
Не лепится что-то ...
Сивуч вылазит из сети с таким выразительным видом - "ну всё, ща все пзды огребут..."
Поетому предлагаю тебе 3 три числа: 1976, 1982, 2018, и два слова: «Слава», «Москва».
Теперь вопрос : « Сколько лет флагману ЧФ рашк
(где то в етом промежутке и перенименование «Славьі» в «Москву».)
Так что лидеру- корьіту чф рф рк «Москва» 42 года от закладки и 30 лет от начала торжественной сдачи рк в експлуатацию
Националььій антарктический научньій центр МОН Украины, Украинский научньій центр экологии моря и Институт геофизики НАНУ, своим дєлом,
а сельский/облсовет совет - своїм.
Ок?
...
В ЦИТАТНИК!!!
По возможности - ВЫСЕЧЬ В КАМНЕ!!!