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 На технической территории военного арсенала в Ичне обнаружен беспилотник, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Сегодня, 13 ноября, на технической территории военных складов в городе Ичня, обнаружен квадрокоптер "Фантом".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

На технической территории военного арсенала в Ичне обнаружен беспилотник, - Генштаб ВСУ 01

"Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено. БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные перехватили беспилотник над воинской частью в Бахмуте, управлявшего им мужчину передали СБУ, - Минобороны

В Генштабе подчеркнули, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждений, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Также на Цензор.НЕТ: Потери боеприпасов на складах под Ичней составили 95%. СПИСОК

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Читайте: Потери на взорванных складах в три раза превышают расход боеприпасов за время пяти лет войны с РФ, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/p3096688
 
 
 Топ комментарии
 
Детская игрушка- маде ин Чина
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Пошла волна на блп. Сегодня над кировоградским складом тоже обнаружили, правда не опознали На технической территория военного арсенала в Ичне обнаружен беспилотник, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 6062БЛП успешно заменяют тепловизоры имени матипоца На технической территория военного арсенала в Ичне обнаружен беспилотник, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 6491
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Там в СБУ клоуны типа Матиоса. На технічній території військового арсеналу в Ічні виявлено безпілотник, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 2640 Отжали где то у пацана игрушку, поставили на полянке и думают, что кто то поверит. На технічній території військового арсеналу в Ічні виявлено безпілотник, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 2640
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Им нужны были показатели, что они типа работают.
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Тебе на эту игрушку месяца 4 работать, причём забыть про еду.
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Следов пожара не видно. Доски целенькие, хоть сейчас в дело.
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Пошла волна на блп. Сегодня над кировоградским складом тоже обнаружили, правда не опознали На технической территория военного арсенала в Ичне обнаружен беспилотник, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 6062БЛП успешно заменяют тепловизоры имени матипоца На технической территория военного арсенала в Ичне обнаружен беспилотник, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 6491
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села у кацапов батарейка На технической территории военного арсенала в Ичне обнаружен беспилотник, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1947 ну хоть склад с боеприпасами показали, точнее шо от него осталось, это дно.
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В принципе, я ещё до войны много писал о том, что власти Украины страшно боятся вооружённого народа. Хотя владение огнестрелом сегодня, это не больше чем владение самурайским мечём- больше спорт или искуство в упражнениях с технологически устаревшим оружием. Сегодня рулят дроны и термобарические боеголовки, которые несложно раздобыть и модернизировать, а более сложные и изготовить практически с нуля. Всё есть под руками и информация доступна, запретить это просто не возможно. Не станете же вы продавать бензин и детские игрушки по разрешению МВД? В настоящее время в свободной продаже есть компоненты более высокотехнологического оружия, чем огнестрел. А имея знания и умения среднего уровня и желание, несложно изготовить носитель, который приблежается к устройствам военного класса 10-летней давности.
К чему я веду? Сегодня запреты никак не помогут уберечся от тех, кто серьёзно заточил зуб и планирует покусится. Нужно боротся не за разоружение населения, а за создания обстановки в обществе, когда никто на тебя не хочет покушатся. Когда каждый житель возле военской части беспокоится о её сохранности и по первому красному свистку готов стать на её защиту.
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Всё выгорело, а дрон-как новенький.Да и как-то поздновато нашли его.Видать, "умная" мысля приходит опосля.
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Это детская игрушка, которую запустили на большую высоту и он потерял связь с пультом. Ему достаточно небольшого ветра, чтобы его отнесло за сотни метров в сторону. Естественно, что включилася автоматическая система медленной посадки. Более продвинутые модели сами ищут сигнал и возвращаются к месту запуска.
У самого такое случалося многократно, когда малый запускал свой дрон, а потом лазил и икал его. Раз нашёл вечером во дворе часного дома стоит во дворе и мигает лампочками. Тётка смотрела на мигающий дрон как на летающую тарелку.
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Ну, просто тепловизор потеряли, а дрон долго шел с Алиэкспресс.
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почерк матиоса он спец по таким тупым загадкам .не ?
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Хоть бы грязью вымазали, перед тем как фотографировать.
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Хоть бы тепловизор нацепили, для солидности На технічній території військового арсеналу в Ічні виявлено безпілотник, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 4446
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Мда, эта игрушка осталась целой, а склад, на миллионы долларов вдребезги. Во "диверсанты" работают.
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Наверно кто-то пытался заснять то что осталось от склада. До сих пор ни одной картинки со сгоревшего арсенала. Видимо Петрушка строго запретил.
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Матіос все фантазіями бавиться -дитячу забавку підкинув і буде розказувати байку про терористичний акт . Порошенко кругом дебілів порозставляв аби самому виглядати розумним.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа технической территории военного арсенала в Ичне обнаружен беспилотник, - Генштаб ВСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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