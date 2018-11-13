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 14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 ноября, глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев вручили ключи от служебных автомобилей повышенной проходимости представителям региональных полицейских взрывотехнических подразделений. Новый транспорт получили подразделения взрывотехнической службы в 12 регионах страны, городе Киеве, а также в Департаменте взрывотехнической службы Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что современный транспорт позволит полицейским прибывать на вызовы и обезвреживать взрывоопасные предметы в отдаленной местности.

"Приятно сегодня встретиться с вами и передать новый служебный транспорт для вашей успешной профессиональной деятельности", - обратился министр внутренних дел Украины к полицейским-взрывотехникам.

14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 01

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в этом году полицейские-взрывотехники провели более 13 000 выездов. В частности, речь идет о разминировании, изъятии оружия и боеприпасов.

"Мы обязывались в этом году обеспечить каждое взрывотехническое подразделение нашего государства специализированным автомобилем. Высококвалифицированные работники должны иметь высококачественные средства извлечения, эвакуации и обезвреживания взрывчатых веществ. И это тот шаг, который мы сегодня делаем в обычном режиме для развития такого важного подразделения", - подчеркнул глава Нацполиции.

14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 02

Пикапы Mitsubishi L200 и кроссовер-внедорожник Renault Duster будут переданы в 14 взрывотехнических подразделения страны. В частности, новые автомобили получат специалисты-взрывотехники Житомирской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ривненской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областей, а также города Киева и Департамента взрывотехнической службы Нацполиции.

14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 03

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Современные авто помогут взрывотехникам выезжать за пределы населенных пунктов, туда, где не сможет проехать обычная легковушка. В то же время повышенная проходимость и вместительность багажного отделения таких авто позволит мобильно перевозить оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Напомним, в Хмельницкой министр внутренних дел и председатель Нацполиции вручили полицейским служебный транспорт. На Львовщине представители ФБР США провели учения для взрывотехников Нацполиции Украины.

14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 04
14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 05
14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 06
14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости 07

Источник: https://censor.net.ua/p3096638
 
   
 Топ комментарии
 
ТРОЛЛЛІ Яка у вас мудаків проблема???? Машини получили по кіотському договіру, ні хто ні яких грошей в очі не бачить!!! Як ви вже задовбали троляки!!!
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Ну с такими машинами можно и на передовую, как никак а ООбъедененныхСил, а то только ВСУ и отдувается.
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Бл... ты министр или перегонщик авто? Бл... 🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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ну от ще пару-трійку лимонів по кишеням успішно розпихали.
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ТРОЛЛЛІ Яка у вас мудаків проблема???? Машини получили по кіотському договіру, ні хто ні яких грошей в очі не бачить!!! Як ви вже задовбали троляки!!!
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це машини для полювання та рибалки! для розмінування потрібні авто типу газ-66 або краз!
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Про часовые отвёртки слышал или ты всё хочешь делать ключами от КрАЗа?
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Не маніпулюйте. Танки-трали використовуються для створення коридорів та оперативного очищення від мін. Завдання авто зовсім инше.
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бригада з 2 або 3 саперів повинна їхати на 66 або кразі??? Не сміши!!!
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так нехер свои хари пиарить.. передали тачки и все... ато фотосессия целая ..
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представил себе картину- директор фбр передает патрульные авто в руки копов... торжествено.
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А глава Нацполиции это уровень директора ФБР, с тем же уровнем секретности?
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Совкоміліція на американські кашкети причепила суповий набір прянощів
Не можуть совки без блазнювання. Тьху!
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На первом фото реноха колёса расставила в разные стороны
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Ага, передній повернуті вперед, а задні - назад.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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