 14 взрывотехнических подразделений Нацполиции получили новые служебные автомобили повышенной проходимости. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что современный транспорт позволит полицейским прибывать на вызовы и обезвреживать взрывоопасные предметы в отдаленной местности.

"Приятно сегодня встретиться с вами и передать новый служебный транспорт для вашей успешной профессиональной деятельности", - обратился министр внутренних дел Украины к полицейским-взрывотехникам.

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в этом году полицейские-взрывотехники провели более 13 000 выездов. В частности, речь идет о разминировании, изъятии оружия и боеприпасов.

"Мы обязывались в этом году обеспечить каждое взрывотехническое подразделение нашего государства специализированным автомобилем. Высококвалифицированные работники должны иметь высококачественные средства извлечения, эвакуации и обезвреживания взрывчатых веществ. И это тот шаг, который мы сегодня делаем в обычном режиме для развития такого важного подразделения", - подчеркнул глава Нацполиции.

Пикапы Mitsubishi L200 и кроссовер-внедорожник Renault Duster будут переданы в 14 взрывотехнических подразделения страны. В частности, новые автомобили получат специалисты-взрывотехники Житомирской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ривненской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областей, а также города Киева и Департамента взрывотехнической службы Нацполиции.

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Современные авто помогут взрывотехникам выезжать за пределы населенных пунктов, туда, где не сможет проехать обычная легковушка. В то же время повышенная проходимость и вместительность багажного отделения таких авто позволит мобильно перевозить оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Напомним, в Хмельницкой министр внутренних дел и председатель Нацполиции вручили полицейским служебный транспорт. На Львовщине представители ФБР США провели учения для взрывотехников Нацполиции Украины.







