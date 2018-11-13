 Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ноябрь 2013-го - полковник ФСБ Игорь Гиркин в Киеве, на Троещине, в урочище Сытняки принимает участие в военно-историческом фестивале "Даешь Киев!" (1-3 ноября 2013-го). На фото Артема Зубенко он стоит за копной сена, второй справа. Реконструкция была посвящена шестидесятилетию освобождения Киева от немецких захватчиков. По иронии судьбы, через три месяца Гиркин возглавил спецотряд ФСБ "Крым", принял участие в оккупации Крыма, а затем выполнил новую задачу - развязать войну на Донбассе. А тогда он держался в тени, среди множества фотографий не светился, в основных батальных сценах участия не принимал. Так что если у кого-то есть его более четкие фото - найдите для истории", - попросил журналист.

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"Многие украинские реконструкторы, принимавшие участие в этом фестивале, пошли на фронт, и вступили в бой с гиркинцами на Донбассе. Игра стала реальностью. После 13-го года такие фестивали в Украине проводить перестали. И из-за Гиркина в том числе, таких фестивалей, наверное, уже никогда не будет снова", - добавил Бутусов.