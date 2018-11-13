 Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Ноябрь 2013-го - полковник ФСБ Игорь Гиркин в Киеве, на Троещине, в урочище Сытняки принимает участие в военно-историческом фестивале "Даешь Киев!" (1-3 ноября 2013-го). На фото Артема Зубенко он стоит за копной сена, второй справа. Реконструкция была посвящена шестидесятилетию освобождения Киева от немецких захватчиков. По иронии судьбы, через три месяца Гиркин возглавил спецотряд ФСБ "Крым", принял участие в оккупации Крыма, а затем выполнил новую задачу - развязать войну на Донбассе. А тогда он держался в тени, среди множества фотографий не светился, в основных батальных сценах участия не принимал. Так что если у кого-то есть его более четкие фото - найдите для истории", - попросил журналист.
"Многие украинские реконструкторы, принимавшие участие в этом фестивале, пошли на фронт, и вступили в бой с гиркинцами на Донбассе. Игра стала реальностью. После 13-го года такие фестивали в Украине проводить перестали. И из-за Гиркина в том числе, таких фестивалей, наверное, уже никогда не будет снова", - добавил Бутусов.
он слишком болтливый
«Зараз робоча група з європейських політиків, експертів та громадських діячів опрацьовує організаційні питання. Саме представництво буде відкрито в першій половині 2019 року в Брюсселі», - заявив співголова російського V Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЭФ) Андрій Назаров.
Таким чином в Кремлі хочуть «просувати інтереси» анексованого півострова в Євросоюзі. У 2014 році Росія анексувала український півострів Крим і розв'язала збройний конфлікт на Донбасі. Після цього США і Європейський Союз ввели економічні санкції проти РФ, які кілька разів розширювалися і зміцнювалися.Росія заперечує агресію в Криму і не визнає насильницьку анексію півострова, називаючи свої дії «відновленням історичної справедливості». Світова спільнота засуджує дії Росії.1 листопада 2018 року Росія запровадила економічні санкції проти 322 громадян України та 68 компаній. Обмеження передбачають блокування активів українців у РФ і заборону виведення капіталу. Вони торкнулися депутатів Верховної Ради, міністрів, суддів Конституційного суду, чиновників адміністрації президента, власників великих українських підприємств та промислових компаній.У Кремлі заявили, що санкції стали дзеркальною відповіддю на «недружні дії України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації». Йдеться про санкції Служби безпеки, Кабміну та Ради національно безпеки і оборони у зв'язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.У санкційних списках РНБО, які затверджували через анексію Росією Криму та агресії на Донбасі, - близько 1 800 фізичних і 800 юридичних осіб, більшість із них з Росії.
Автор: Олена Мельник