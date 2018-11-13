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Все про:реконструкция (163) фото (1290) Бутусов Юрий (1538) Гиркин (66)

 Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов. ФОТО

На фотографиях с реконструкции, посвященной шестидесятилетию освобождения Киева от немецких захватчиков, которая прошла в ноябре 2013 года на Троещине, запечатлен полковник ФСБ Игорь Гиркин.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ноябрь 2013-го - полковник ФСБ Игорь Гиркин в Киеве, на Троещине, в урочище Сытняки принимает участие в военно-историческом фестивале "Даешь Киев!" (1-3 ноября 2013-го). На фото Артема Зубенко он стоит за копной сена, второй справа. Реконструкция была посвящена шестидесятилетию освобождения Киева от немецких захватчиков. По иронии судьбы, через три месяца Гиркин возглавил спецотряд ФСБ "Крым", принял участие в оккупации Крыма, а затем выполнил новую задачу - развязать войну на Донбассе. А тогда он держался в тени, среди множества фотографий не светился, в основных батальных сценах участия не принимал. Так что если у кого-то есть его более четкие фото - найдите для истории", - попросил журналист.

Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов 01

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"Многие украинские реконструкторы, принимавшие участие в этом фестивале, пошли на фронт, и вступили в бой с гиркинцами на Донбассе. Игра стала реальностью. После 13-го года такие фестивали в Украине проводить перестали. И из-за Гиркина в том числе, таких фестивалей, наверное, уже никогда не будет снова", - добавил Бутусов.

Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3096611
 
   
 Топ комментарии
 
Это новость очень старая. Еще весной 2014 про это писали, как только гиркинд выплыло на поверхность.
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Странный тип. Заварил кашу. Теперь срет на своих последователей. Но самое станное...- Его почему-то не убирают.
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Кто мешает уничтожить этого Гиркинда или выкрасть. Импотентность спецслужб налицо.
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Это новость очень старая. Еще весной 2014 про это писали, как только гиркинд выплыло на поверхность.
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думаю как у захерченко хоронить будет нечего
он слишком болтливый Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5769 Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2325
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Треба писати, що біля села Троєщина, а не "на Троєщині".
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Странный тип. Заварил кашу. Теперь срет на своих последователей. Но самое станное...- Его почему-то не убирают.
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хотят узнать что именно знает - потом грохнут Полковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов - Цензор.НЕТ 163
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Да канешна..... Полковник ФСБ Гіркін брав участь у листопаді 2013 року в реконструкції звільнення Києва від німецьких загарбників, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1674 Идиот тот, кто так думает. А перед Гиркиным поставили две четкие задачи и он их успешно выполняет. Именно поэтому и гавкает на своих абсолютно безнаказанно. И жив он будет только в процессе выполнения или выполнив их. А вот при попытке соскочить, моментально остынет до температуры окружающей среды.
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У меня и на счет вас большие сомнения. Вот перечитайте свой текст, и скажите в чем я не прав?
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У 2019 році Росія планує відкрити в Брюсселі (Бельгія) представництво анексованого Криму в Євросоюзі, повідомляє газета «Известия».
«Зараз робоча група з європейських політиків, експертів та громадських діячів опрацьовує організаційні питання. Саме представництво буде відкрито в першій половині 2019 року в Брюсселі», - заявив співголова російського V Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЭФ) Андрій Назаров.
Таким чином в Кремлі хочуть «просувати інтереси» анексованого півострова в Євросоюзі. У 2014 році Росія анексувала український півострів Крим і розв'язала збройний конфлікт на Донбасі. Після цього США і Європейський Союз ввели економічні санкції проти РФ, які кілька разів розширювалися і зміцнювалися.Росія заперечує агресію в Криму і не визнає насильницьку анексію півострова, називаючи свої дії «відновленням історичної справедливості». Світова спільнота засуджує дії Росії.1 листопада 2018 року Росія запровадила економічні санкції проти 322 громадян України та 68 компаній. Обмеження передбачають блокування активів українців у РФ і заборону виведення капіталу. Вони торкнулися депутатів Верховної Ради, міністрів, суддів Конституційного суду, чиновників адміністрації президента, власників великих українських підприємств та промислових компаній.У Кремлі заявили, що санкції стали дзеркальною відповіддю на «недружні дії України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації». Йдеться про санкції Служби безпеки, Кабміну та Ради національно безпеки і оборони у зв'язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.У санкційних списках РНБО, які затверджували через анексію Росією Криму та агресії на Донбасі, - близько 1 800 фізичних і 800 юридичних осіб, більшість із них з Росії.
Автор: Олена Мельник
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Менять украинську владу на бильш порядну,активну и розумну.Надоели напёрсточники.
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Кто мешает уничтожить этого Гиркинда или выкрасть. Импотентность спецслужб налицо.
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Хотелось бы скорее реконструкции самого гиркина по черепу.
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Надеюсь теперь проверять иностранных "реконструкторов " лучше будут? а то махают саблями и мечами, падают картинно и балдеют от совмещения приятного и полезного...
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Как ни крути- талантлив этот реконструктор. И весьма. Мало того, что вышел сухим, их воды, где просто обязан был сгинуть, как "слишком много знал", так ещё и продолжает, какую-то партию разыгрывать! Уже все ушли, в небытие... Тока Плотва, Пушилин и Гиркин- в полнейшем порядке! Не стану писать- в шоколаде, а то ведь- заБАНят.
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Потому и удивляет! В смысле, обладая такими(!) козырями- оставаться живым.
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да что там гиркинд, у нас своих "самородков" хоть отбавляй: орденоносец от МВД голубан, повоевавший за сепаров; глава СВР семочко - тот еще фрукт коррупционной формы, министр топливной и энергетической промышленности нассалик (насралик) - тот с сепарами открыто встречался, договоры подписывал. Они живут себе спокойно, ибо их никто не тронет
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Так Гиркин еще засветился в акции УПЦ МП с поясом Богородицы, как отжимать Крым
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Для Украины это - военный преступник, нечего его хвалить:его дом - тюрьма! А что касается, того, что жив, то чувствует, когда пришло время убираться. Везучий тип:он еще в Сербии в качестве "ихтамнета" торчал, в 1992 году - воевал за "вяликую Сербию", остался жив.
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Ничего удивительного, при Янеке СБУ лежало под ФСБ. Только в Крыму в 2014 на сторону россиян перешло 2 тысячи СБУшников. Конечно вина здесь и попередников, начиная с Кравчука, которые не зачистили СБУ от советских кадров.
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СБУ на заметку ,ска...Может он там закладку заложил еще в 2013 году а вы не проверили ...
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Какое "освобождение", такая и реконстукция
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолковник ФСБ Гиркин участвовал в ноябре 2013 года в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков, - Бутусов. ФОТО
 
 
 
 
 
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