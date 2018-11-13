 В сквот-галерею "Речовий доказ" нагрянула полиция. Из дома, которым за бесценок завладел нардеп Довгий, хотят выселить художников, - журналистка Седлецкая. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналистка "Радио Свобода" Наталия Седлецкая в Facebook.
По ее словам художники и другие культурные деятели, которые здесь более двух лет успешно развивали открытый творческий центр - на грани выселения.
"Сегодня им выключали свет, и тут появились якобы новые арендаторы. Говорят, заключили с владельцем новый контракт на аренду всего второго этажа, хотя документов не показали. Они написали заявление в полицию - пожаловались на художников, которые выселяться не собираются, у них еще действует свой контракт на аренду. Это противостояние уже переросло в нечто гораздо большее, чем борьба художников за одно помещение. Этот дом рядом с Софийским собором был выведен за бесценок из коммунальной собственности, во времена когда Олесь Довгий (ныне нардеп - ред.) был секретарем Киевсовета. И наконец - оказался в его же руках. На пару с тестем Романа Насирова. Как и еще ряд зданий рядом - на этой же улице Рейтарской. Художники, местные жители и общественные активисты объединились, чтобы не дать Довгому и Насирову застроить офисами и многоэтажками охранную зону ЮНЕСКО. Они требуют возвращения зданий на баланс города. А также выступают с идеей создания здесь музейного квартала. И эта идея, похоже, уже глубоко укоренилась в сознании местных жителей, которые занимают в этом вопросе активную позицию", - пишет журналистка.
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Сами организаторы сквот-галереи "Речовий доказ" призывают "остановить рейдеров" в лице родственников Довгого и Насирова:
"Друзья, мы уже неоднократно писали о том, как Роман Насиров и Олесь Довгий планируют захватить ряд зданий на ул. Рейтарской, чтобы снести и на их месте построить очередные многоэтажки. События последних дней показывают, что рейдеры готовятся к активным действиям и планируют реализацию силового сценария по захвату галереи "Речовий доказ". Для этого компания "Георгиевский резиденс", связанная с Довгим, заключила фиктивный договор с лицом по имени Артем Клобуцкий об аренде всех помещений, где находится Речдок. Эти незаконные действия должны стать оправданием для Довгого и Насирова в намерении рейдерского захвата галерей. Кроме того, уже второй раз за последний период времени неизвестные отключают электроснабжение в нашем здании и параллельно пытаются подкупить людей, обеспечивающих функционирование "Речового доказу". Все эти обстоятельства, а также информация из собственных источников, дают нам все основания заявить, что рейдеры Насиров и Довгий планируют неправомерный захват галереи Речдок для дальнейшего ее уничтожения. Призываем всех неравнодушных не стоять в стороне и быть готовыми защитить исторический центр Киева!".
На странице галереи велась трансляция во время визита полиции:
На видео видно, что с правоохранителями общается адвокат Маси Найем, который принимает активное участие в деле об убийстве Катерины Гандзюк.
Вместе с тем, гражданская инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" так комментирует инцидент на своей странице в Facebook:
"В сквот "Речовий доказ", который используюет как офис инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" приехала полиция. Напомним, именно сегодня (12 ноября - ред.) СБУ задержали предполагаемого организатора убийства Кати - Игоря Павловского. Полиция не могла задержать его три месяца, пока дело не передали в СБУ. Мы связываем задержания Павловского и атаку полиции на сквот, который служил как организационное пространство для нашей инициативы. Мы не считаем это совпадением и расцениваем это как попытку давления на инициативу и сознательное создание сложностей нашей работе".
Напомним, родственники бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и нардепа депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого заставляют творческие коллективы, которые находятся в здании по улице Рейтерской 8-5б освободить помещения.
Как сообщает издание"Наші гроші" со ссылкой на Единый госреестр судебных решений, еще в начале 2018 года суд наложил арест на половину здания по ул. Рейтарской, 8Б в Киеве, который, по данным следствия, был незаконно отчужден.
Сейчас здание площадью 2315 кв м принадлежит ООО "Георгиевский резиденс". Половина уставного капитала ООО "Георгиевский резиденс" принадлежит Александру Глимбовскому, тестю уволенного главы ГФС Романа Насирова. Остальные 50% - сестре народного депутата Олеся Довгого Оксане Гуляевой через ООО "Рейтерс".
Суд запретил фирме отчуждать помещения, но позволил ей ими пользоваться. Дом на Рейтарской 5-8 расположен в пределах охранной (буферной) зоны "Софии Киевской", где существуют значительные ограничения по новому строительству.
Фирма родственников Довгого и Насирова покупала недвижимость кусками. В октябре 2015 году на основании договора купли-продажи приобрела 474 кв м. В декабря 2016 года оформила на себя еще 538 кв м, в январе 2017-го - 436 кв м, и через несколько месяцев - 224 кв м.
По мнению прокуратуры Киева, здание было приобретено по заниженной на 4,06 млн грн. цене. В судебном постановлении не указано в каком году проходила эта покупка и по какой цене она проводилась. Также не сообщается какие цены сравнивали следователи, чтобы установить преступные действия. Указанная сумма 4,06 млн грн. по нынешнему курсу в расчете на общую площадь здания 2315 кв м составляет $65 за "квадрат". Тогда как квартиры на Рейтарской продаются сейчас по $2500 за "квадрат", отмечает издание.
По материалам следствия, должностные лица Главного управления коммунальной собственности Киева с 2007 по 2010 год, злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц, в нарушение требований приватизационного законодательства, без учета интересов территориальной общины столицы, используя подконтрольные субъекты хозяйствования (в частности, ООО "Абриль-студио"), по заниженной стоимости совершили незаконное отчуждение объектов недвижимости, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева, в пользу третьих человек, в том числе ООО "Георгиевский резиденс".
Напомним, Олесь Довгий был секретарем Киевского городского совета с 2006 по 2011 год.
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"Указанное общество является субъектом хозяйствования созданным для реализации схемы овладения имуществом, а потому не является добросовестным приобретателем", - говорится в судебном постановлении относительно ООО "Георгиевский резиденс".
Прокуратура Киева ведет досудебное расследование в уголовном производстве № 32012110070000045 от 4 декабря 2012 года, в частности, по ч.2 ст. 233 ( "Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), ч. 2 ст. 364 ( "Злоупотребление властью или служебным положением", ч.5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ( "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" ).
В Шепетовке остановили занятия в школах из-за отсутствия в городе тепла
21:40, сегодня
В городе Шепетовка, что в Хмельницкой области, принято решение о приостановке занятий в школах из-за того, что отопительный сезон оказался на грани срыва.
"Члены исполкома рассмотрели вопрос о временном приостановлении образовательного процесса в СОШ № 1 (кроме филиала начального звена в ДОУ № 11), СОШ № 4, СОШ № 2, УВК № 2 школы-гимназии. Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержки в запуске уже подключенных модульных котельных", - сообщается на сайте Шепетовского городского совета.
Звикайте, децентралізація у тому і полягає, щоби люди бачили наслідки своїх "голосувань"...
Я знаю один випадок коли центральна влада свідомо створювала проблему міській, з політичних міркувань, це "львівське сміття", усе решта, це бездіяльність міської влади. Оберіть тих, хто зможе вирішити проблему, ось і все.
Виходьте бастувати.
Наскільки я пам'ятаю за штучно утворений Києвом сміттєвий колапс у Львові Садового де тільки не згадували, а тут штучно створена Ригами проблема, і?
Відповідь проста - популізм. Цілі покоління прожили життя, деякі більшість життя, хтось половину, в системі, де вони були гвинтиками. Держава, Компартія, вирішувала за них усе. Будувала житло, забезпечувало роботою, надавала освітні та медичні послуги... не важливо якої якості, але вони взяли на себе тягар прийняття рішення. Навіть якщо ти ніхто, робиш аби як, ти будеш жити як переважна більшість. Живи як травинка, схиляйся куди вітер дме... Тому, коли зараз для нормального життя потрібно бути ініціативним, працьовитим, креативним, ризикувати, і головне, брати на себе відповідальність, вони шукають те, до чого звикли. Але оскільки того не існує і ніколи існувати не буде, нішу зайняли популісти. Чим "газ по гривні" відрізняється від "повернення вкладів Ощадбанку СССР?" Та нічим.