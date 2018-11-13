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 Общество, Фоторепортаж
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 "Ни шагу назад": вышел сборник стихов добровольца батальона "Миротворец" Романа Набегова, погибшего под Иловайском в 2014 году. ФОТОрепортаж

В субботу, 10 ноября, в областной библиотеке им. О. Гончара горожане почтили память херсонца Романа Набегова.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Вгору".

Роман Набегов был добровольцем батальона "Миротворец" и погиб в 2014 году во время выхода по так называемому зеленому коридору из окруженного российским войском города Иловайск.

Ни шагу назад: вышел сборник стихов добровольца батальона Миротворец Романа Набегова, погибшего под Иловайском в 2014 году 01

Его мать Оксана Набегова, собрала все записи из дневников Романа и выдала второе, дополненное издание его стихов, размышлений, фото и воспоминаний его друзей и побратимов. Сборник получил название "Ни шагу назад". Именно такой статус в соцсетях последним запостил Роман во время ожесточенных боев.

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В рамках мероприятия в библиотеке состоялось открытие мемориальной экспозиции "Роман Набегов - мужественный сын Херсонщины".

Ни шагу назад: вышел сборник стихов добровольца батальона Миротворец Романа Набегова, погибшего под Иловайском в 2014 году 02

Также присутствующие посмотрели несколько документальных фильмов и сюжетов, снятых о жизни и борьбе парня.

Вечер памяти в честь Романа Набегова был приурочен к его дню рождения.

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.

Источник: https://censor.net.ua/p3096549
 
   
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послать нужно было мажоров- с приказом ни шагу назад, а мажоры в это время рюкзаки впаривали и оружием торговали
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Спочивай з миром, Воїн України, дякую((((
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Світла пам'ять всім нашим хлопцям та дівчатам загиблим на цій війні...


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Нда....люди віддають свої життя за Україну, а в цей час країну роз'їдає корупція, бідність та показове бвагатство вельмож, які під новий рік за бугор віддихати їздять на сонячні пляжі.....
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спочивай хлопчику!
** Роман Набегов, 2014, май...****
вновь остановим секунды-мгновения
слезы при встрече... слезы разлук
жизни потеря и снова рождение
миг наслаждения... неистовых мук
счастье победы... печаль поражения
страстный закат... бодрящий рассвет
подряд - неудача и миг вдохновения
любовное - да и смертельное - нет
у каждого есть и взлет и падение
святая минута... пустой полумрак
но жизнь - это вечное сердцебиение
не дай на мгновение сбить этот...такт!
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Как только слышим россияне братский народ вспоминаем сразу сколько погибло украинцев от рук "братьев"
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впевнений, що простим росіянам наш Крим та Донбас до лампочки.....панівному класу в Росії потрібен образ ворога, щоб народ не над своїм буттям думав. От в росії і забивають йому, народу, голову через ЗМІ....Втім і нашим баригам образ ворога потрібен, а то як без нього пояснювати народу, що коженн четвертий пенсіонер на пенсію до 1500 гривень живе, що з десяток мільйонів українців втікли працювати за бугор, що країна по вуха в боргах, що люди ваимирають та не будуть заважати можновладцям спродати нашу землю. ., що в судах майже кожна друха справа розглядається завдяки грошам та зв'язкам, що на скарги громадян влади писульки турецькому султану пише.....
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Ни шагу назад": вышел сборник стихов добровольца батальона "Миротворец" Романа Набегова, погибшего под Иловайском в 2014 году. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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