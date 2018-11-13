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Все про:запрет (1291) Россия (71069) Навальный (373)

 Навальному запретили выезд из России за границу. ФОТО

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отказали в выезде за границу.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. ... Граница на замке. По крайней мере для меня. Самое смешное в связи с тем, что меня не выпустили за границу. Дозвонились только что до судебного пристава, который ведёт все исполнительные производства по мне. Он весьма удивленно говорит: я вам выезд не ограничивал. Умора", - рассказал Навальный.

Навальному запретили выезд из России за границу 01
Навальному запретили выезд из России за границу 02
Навальному запретили выезд из России за границу 03
Навальному запретили выезд из России за границу 04

Источник: https://censor.net.ua/p3096547
 
 
 Топ комментарии
 
Так виїзд за кордон треба заборонити всим кацапам .
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Эти ребята могут жрать друг друга. Но в отношении повелителя стаи они превращаются в пресноводных.
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Он стебется!
Но нужно добавить, что расеяне в 99% - козлы, даже если они типа хорошие и за мир с Украиной, Навальный так еще тот козел (кстати не собирающийся возвращать Крым). Расеянам вообще нехрен шастать по заграницам и чем у них будет хуже тем лучше будет для всего мира - они будут как образец того, как нельзя деградировать!!!
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Эти ребята могут жрать друг друга. Но в отношении повелителя стаи они превращаются в пресноводных.
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- Заграница, - с пафосом начал великий комбинатор, - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. (с)
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А куда он собрался,в Польшу на заработки,в россии тоже ришучи рыформы прошли?
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Правильно и сделали. Нехер шастать всяким козлам по заграницам без намордника.
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и так понятно было что ты поддерживешь политику кремя,что еще правильно по твоему мнению сделал кремль?
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Он стебется!
Но нужно добавить, что расеяне в 99% - козлы, даже если они типа хорошие и за мир с Украиной, Навальный так еще тот козел (кстати не собирающийся возвращать Крым). Расеянам вообще нехрен шастать по заграницам и чем у них будет хуже тем лучше будет для всего мира - они будут как образец того, как нельзя деградировать!!!
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Пошло ты нахер вместе с хуйлом навальным и керемблядской политикой винторогое животное.
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Так виїзд за кордон треба заборонити всим кацапам .
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а ведь оппозиция в виде Навального - это клоунада. Какая жто оппозиция- если власть она принять не готова - нет команды проыессионалов
Да и сам Навальный считает что Крым российский- так что ему нечего делать в ЕС. 😀😀😂
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Главное в революции команда вертухаев, а не профессионалов.
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навальняша открыто поддержал войну в Грузии в 2008, поддерживает аннексию Крыма....какой то подозрительный оппозиционер запутинец))
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Пофіг. Нехай #СаміСобіСракиРіжуть 2.0
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пока не интересно...была бы какая значительная фигура в расейской оппозиции-а то навальный. Навальному заборонили виїзд з Росії за кордон - Цензор.НЕТ 4937
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А все тому,Альоша,що Крим- це не бетерброд... Навальному заборонили виїзд з Росії за кордон - Цензор.НЕТ 5982
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Хорошо бы всем кацапам вообще закрыть выезд. Нечего шастать, пускай дома сидят Навальному заборонили виїзд з Росії за кордон - Цензор.НЕТ 5401
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такая печаль, он же "не бутерброд", чтоб жалеть очередную мокшу
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Офигеть! А почему это не в рубрике "Новости зоопарков Мира"?
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Они ведь сами хотели возврата СССР?
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КАРЛИК ПЫТАЕТСЯ СДЕЛАТЬ КАРЛИКОВЫЙ СССР )))
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что и следовало ожидать..мордовия превращается в большой концлагерь.
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Шото в ботоксной голове поменялось.

Раньше неугодных выдворяли и выпускали с превеликим удовольствием (хай там за забором трындят сколько влезет), а теперь как в совке.

А вобще пох...
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Все логично, ибо
а) навальный в параше никому не страшен, и, очевидно, даже зачем-то нужен;
б) самое страшное наказание в мордоре - собственно жизнь в мордоре.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНавальному запретили выезд из России за границу. ФОТО
 
 
 
 
 
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