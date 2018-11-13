 Навальному запретили выезд из России за границу. ФОТО

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. ... Граница на замке. По крайней мере для меня. Самое смешное в связи с тем, что меня не выпустили за границу. Дозвонились только что до судебного пристава, который ведёт все исполнительные производства по мне. Он весьма удивленно говорит: я вам выезд не ограничивал. Умора", - рассказал Навальный.
Но нужно добавить, что расеяне в 99% - козлы, даже если они типа хорошие и за мир с Украиной, Навальный так еще тот козел (кстати не собирающийся возвращать Крым). Расеянам вообще нехрен шастать по заграницам и чем у них будет хуже тем лучше будет для всего мира - они будут как образец того, как нельзя деградировать!!!
Да и сам Навальный считает что Крым российский- так что ему нечего делать в ЕС. 😀😀😂
Раньше неугодных выдворяли и выпускали с превеликим удовольствием (хай там за забором трындят сколько влезет), а теперь как в совке.
А вобще пох...
а) навальный в параше никому не страшен, и, очевидно, даже зачем-то нужен;
б) самое страшное наказание в мордоре - собственно жизнь в мордоре.