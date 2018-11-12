 Евробляхеры блокировали работу таможни в Ивано-Франковске, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

В сообщении отмечается: "Сегодня, в 11:40 в полицию поступило сообщение о том, что около сотни автовладельцев заблокировали работу отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Прикарпатье", на улице Полевой в Ивано-Франковске.

Участники пикета заблокировали работу таможни и требуют встречи с ее руководством.

Работники полиции обеспечивали охрану общественного порядка.

Кроме того, полицейские отобрали объяснения у участников пикета. Люди жаловались, что оплатили все таможенные платежи, но не могут получить свои автомобили.

По этому поводу полиция Ивано-Франковска напоминает гражданам о том, что блокирование транспортных коммуникаций, захват государственных или общественных зданий или сооружений являются уголовно наказуемыми деяниями, за которые установлена ​​законом ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 279, ч.1 ст. 341 Уголовного кодекса Украины.

Поэтому, предостерегаем воздержаться от таких нарушений, чтобы не попасть в конфликт с законом".

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