 Евробляхеры блокировали работу таможни в Ивано-Франковске, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.
В сообщении отмечается: "Сегодня, в 11:40 в полицию поступило сообщение о том, что около сотни автовладельцев заблокировали работу отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Прикарпатье", на улице Полевой в Ивано-Франковске.
Участники пикета заблокировали работу таможни и требуют встречи с ее руководством.
Работники полиции обеспечивали охрану общественного порядка.
Кроме того, полицейские отобрали объяснения у участников пикета. Люди жаловались, что оплатили все таможенные платежи, но не могут получить свои автомобили.
По этому поводу полиция Ивано-Франковска напоминает гражданам о том, что блокирование транспортных коммуникаций, захват государственных или общественных зданий или сооружений являются уголовно наказуемыми деяниями, за которые установлена законом ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 279, ч.1 ст. 341 Уголовного кодекса Украины.
Поэтому, предостерегаем воздержаться от таких нарушений, чтобы не попасть в конфликт с законом".