EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  48  0
Все про:Ивано-Франковск (555) Нацполиция (8451) таможня (1342) евробляхи (25)

 Евробляхеры блокировали работу таможни в Ивано-Франковске, - Нацполиция. ФОТО

Около сотни владельцев автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали работу отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Прикарпатье" в Ивано-Франковске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

В сообщении отмечается: "Сегодня, в 11:40 в полицию поступило сообщение о том, что около сотни автовладельцев заблокировали работу отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Прикарпатье", на улице Полевой в Ивано-Франковске.
Участники пикета заблокировали работу таможни и требуют встречи с ее руководством.

Работники полиции обеспечивали охрану общественного порядка.

Кроме того, полицейские отобрали объяснения у участников пикета. Люди жаловались, что оплатили все таможенные платежи, но не могут получить свои автомобили.

По этому поводу полиция Ивано-Франковска напоминает гражданам о том, что блокирование транспортных коммуникаций, захват государственных или общественных зданий или сооружений являются уголовно наказуемыми деяниями, за которые установлена ​​законом ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 279, ч.1 ст. 341 Уголовного кодекса Украины.

Поэтому, предостерегаем воздержаться от таких нарушений, чтобы не попасть в конфликт с законом".

Также читайте: 122 тыс. "евроблях", ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в Украине с нарушением срока, - ГФС

Евробляхеры блокировали работу таможни в Ивано-Франковске, - Нацполиция 01
Евробляхеры блокировали работу таможни в Ивано-Франковске, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3096481
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЕвробляхеры блокировали работу таможни в Ивано-Франковске, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх