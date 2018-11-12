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Все про:МИД (4782) назначение (1368) Климкин (1929) Беца (264) Зеленко (1)

 Спикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы. ФОТО

Спикером Министерства иностранных дел Украины вместо Марьяны Бецы назначена Екатерина Зеленко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Павел Климкин сообщил в своем Твиттере.

Спикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы 01
Спикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы 02

Источник: https://censor.net.ua/p3096475
 
 
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да не, он так и написал - добро пожаловать на борт Речницею МЗС України призначено Зеленко замість Беци - Цензор.НЕТ 6957
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Обе хороши . Парень знает толк в женщинах , Катя моложе .
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а...тут как бы и отвечать не надо... главное, чтобы не улыбалась и так... страшно
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з Речниці - в Посли...- гарний карьерний Спікером МЗС України призначено Зеленко замість Беци - Цензор.НЕТ 6962, а як Дружина на це дивиться ...
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Когда на сцену выйдет Бец -- настанет зрителю пиzдeц!
-- это театральное... -- давно это было -- в Питере -- Примадонна Бец... -- такая -- из половых выдвиженок.
Занавес раздвигался... -- а последняя кулиса с надписью... -- медленно уходила вверх... -- зрители балдели... *)
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Я не поняла , а Бецу куда посылают ? Послом?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы. ФОТО
 
 
 
 
 
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