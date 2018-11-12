 Спикером МИД Украины назначена Зеленко вместо Бецы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Павел Климкин сообщил в своем Твиттере.
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Климкин не полетел на дебаты Совбеза ООН по миротворцам из-за болезни, - Беца
Климкин в Бухаресте: Ни одна румынская школа в Украине не будет закрыта в связи с принятием закона об образовании. ФОТОрепортаж
Климкин держит под личным контролем вопрос о запрете въезда в Украину мэру Перемышля Хоме, - Беца
Климкин в пятницу посетит Стамбул
Наш ответ киевской хунте!"
-- это театральное... -- давно это было -- в Питере -- Примадонна Бец... -- такая -- из половых выдвиженок.
Занавес раздвигался... -- а последняя кулиса с надписью... -- медленно уходила вверх... -- зрители балдели... *)
https://ua.censor.net.ua/news/3086107/poroshenko_pryznachyv_rechnyka_mzs_betsu_poslom_ukrayiny_v_estoniyi