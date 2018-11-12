 Автомобиль насмерть сбил лося в зоне отчуждения ЧАЭС - пострадали четверо иностранцев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Нацполиции Киевской области
"Как выяснилось, на дорогу внезапно выбежало дикое животное - лось. Произошло столкновение, и водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель и пассажиры автомобиля - трое граждан Великобритании и один человек из Румынии получили травмы различной степени тяжести. Каретой скорой помощи они были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
Отмечается, в результате столкновения животное погибло.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
То есть - лось был отечественный?
Хотя может один из иностранцев - лось
Ведь на страницах этого сайта регулярно появляются статьи о задержаниях в зоне ЧАЭС.
Или те задержанные просто кому то не отстегнули потому они и нарушают режим, а если отстегнуть то нарушений никто не замечает - едь хоть на авто.
Лось внештатный сотрудник, вёл преследование нарушителей и погиб при исполнении!
Ну или другой вариант - эти англичане за ним от самого Ламанша гнались, а он решил уходить в тайгу, через всё Европу, да недашёл...(((
🤑
Браво ЦН, це кращий заголовок на сьогодні
...мы так кадысь делали -- ...и лоси -- там же -- были те же... *)
На минуточку, у этих рогов-антенн радиус пси-воздействия, сравнимый с Выжигателем...