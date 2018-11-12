 Автомобиль насмерть сбил лося в зоне отчуждения ЧАЭС - пострадали четверо иностранцев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Нацполиции Киевской области

"Как выяснилось, на дорогу внезапно выбежало дикое животное - лось. Произошло столкновение, и водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель и пассажиры автомобиля - трое граждан Великобритании и один человек из Румынии получили травмы различной степени тяжести. Каретой скорой помощи они были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, в результате столкновения животное погибло.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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