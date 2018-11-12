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 Автомобиль насмерть сбил лося в зоне отчуждения ЧАЭС - пострадали четверо иностранцев. ФОТО

В Чернобыльской зоне легковой автомобиль насмерть сбила лося, в результате чего пострадали четверо иностранцев.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Нацполиции Киевской области

"Как выяснилось, на дорогу внезапно выбежало дикое животное - лось. Произошло столкновение, и водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель и пассажиры автомобиля - трое граждан Великобритании и один человек из Румынии получили травмы различной степени тяжести. Каретой скорой помощи они были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, в результате столкновения животное погибло.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Также смотрите: Трое финских сталкеров задержаны в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

Автомобиль насмерть сбил лося в зоне отчуждения ЧАЭС - пострадали четверо иностранцев 01
Автомобиль насмерть сбил лося в зоне отчуждения ЧАЭС - пострадали четверо иностранцев 02

Источник: https://censor.net.ua/p3096467
 
 
 Топ комментарии
 
Покарати іноземців.. Вони вкоротили віку тварині, котра занесена до Червоної Книги України.. Чому вони там шастали?
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Енот-бандеровец есть. Чо б не быть лосю-патриоту.
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Четверо иностранцев?
То есть - лось был отечественный?
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И Вы внимательно читайте - пострадали четворо иностанцев
Хотя может один из иностранцев - лось
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Али, хвала Богу ты с нами, а то я как заголовок прочитал аж испугался, про тебя вспомнил Автомобіль на смерть збив лося в зоні відчуження ЧАЕС - постраждало четверо іноземців - Цензор.НЕТ 770
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Лось теперь заголовки пишет на Цензоре.
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Что там делали иностранцы, как они туда попали да ещё и на авто ?
Ведь на страницах этого сайта регулярно появляются статьи о задержаниях в зоне ЧАЭС.
Или те задержанные просто кому то не отстегнули потому они и нарушают режим, а если отстегнуть то нарушений никто не замечает - едь хоть на авто.
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Вообще-то там вполне легально проходят экскурсии, зону может посетить любой человек. Даже иностранец
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Проблема я так понял в том что лось в отличии от укр.чиновников взяток не берет, посему не понимает как в запретной зоне появилось авто с туристами.
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Лось брав хабарі березовими віниками, тому він порохобот🤔
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Я понял!!!
Лось внештатный сотрудник, вёл преследование нарушителей и погиб при исполнении!
Ну или другой вариант - эти англичане за ним от самого Ламанша гнались, а он решил уходить в тайгу, через всё Европу, да недашёл...(((
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Ещё вариант: лось-контролёр взял иностранцев в пси-захват, двое уже начали слюни пускать, третий вообще мычал "кроши-и-и... мочи-и-и..." - и только четвёртый, сопротивляясь из последних сил, схватился за руль и направил машину на монстра.
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Покарати іноземців.. Вони вкоротили віку тварині, котра занесена до Червоної Книги України.. Чому вони там шастали?
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Давно занесена, ще рік назад давали ліцензію на лося в Рівненській області?
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П'ятий недолік полягає в тому, що на одну ліцензію мисливцями відстрілюється в Україні 2-3 лосі[23][20]. Тому, якщо на сезон 2015/2016 рр. в Україні було видано 237 бланків ліцензій на лося[
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2377021-los-vidnini-nalezit-do-cervonokniznih-tvarin.html
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в результате чего пострадал лось.
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И чего этих иностранцев в Чернобыльскую зону занесло?
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"Лось" па рюззькі не матюкався???
🤑
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Лось казав: я львівський батяр і тому кацапи мене довго пам'ятатимуть.
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А если это был псевдо-лось, или лось-кровосос?...
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проклятый лось это скрытый евробляхер правильно соевые?
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Пытался натянуть ненатягуемое. Правильно бесплатный неравнодушный?
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Чому проклятий? Лось був безальтернативним миролюбцем, тому іноземці із Великої Британії та Румунії лише постраждали.
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кретины тупорылые, мозгой пошевелить не судьба, что там за это время много зверья развелось и надо ехать не спеша ?!!!
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Автомобіль на смерть збив лося - постраждали четверо іноземців.

Браво ЦН, це кращий заголовок на сьогодні
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Якщо постраждалі кацапи, то лось недарма загинув.
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Енот-бандеровец есть. Чо б не быть лосю-патриоту.
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лосі атакують кацапів, от як петро підняв армію
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Треба годувати взимку лосів, а вони будуть знищувати іноземців. Лося дійсно жаль, бо це велична тварина. Колись у дитинстві я грався з маленьким ручним лошонком.
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Сахар, через Зону, в Беларусь везли, шо б там из него спирт выгнать, потом в Украине из него водку смешать, потом обратно в Беларусь завести -- и за Уралом, кацапам с выгодой продать!
...мы так кадысь делали -- ...и лоси -- там же -- были те же... *)
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Машина сбила лося в зоне отчуждения. Пострадали пять лосей, из них четыре иностранных.
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Учёные на Янтаре дали квест - принести рога лося-контролёра.
На минуточку, у этих рогов-антенн радиус пси-воздействия, сравнимый с Выжигателем...

Автомобіль на смерть збив лося в зоні відчуження ЧАЕС - постраждало четверо іноземців - Цензор.НЕТ 9487
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Лось часом не з Межигір'я? І чи не свого хазяїна шукав?
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"чернобыльские сомы-мутанты настолько суровы, что по просьбе рыбаков, могут сползать за бутылкой в соседний магазин" .. про лося вообще молчу..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль насмерть сбил лося в зоне отчуждения ЧАЭС - пострадали четверо иностранцев. ФОТО
 
 
 
 
 
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