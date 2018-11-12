 С погибшим на Донбассе воином 72-й ОМБр Романом Селиховым простятся 14 ноября в Днепре. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В среду, 14 ноября, в городе Днепр в 11.30 по адресу: ул. Качалова, д.2 кв.42 (около остановки метро "Металлург") состоится прощание с Романом Павловичем Селиховым (позывной Гера), 1976 года рождения, уроженцем города Новомосковск Днепропетровской области, старшим сержантом 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 ноября при рекогносцировке местности и проведения инженерной разведки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, вблизи поселка Луганское Донецкой области в результате срабатывания установленного врагом радиоуправляемого фугаса.

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Роман Селихов родился 08.08.1976 года в Новомосковске, жил в Днепре.

Вырос в семье военных, дед - военный летчик, отец - ракетчик. Окончил юридический университет, работал в сфере строительства. В 2015-2016 годах служил по мобилизации разведчиком 2-го взвода разведывательной роты 5-й батальонно-тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады. За время войны прошел "горячие точки": Попасная, Горловка, Опытное Авдеевка; опорные пункты "Зенит", "Шахта Бутовка", "Муравейник". После демобилизации служил в военкомате в Днепре, впоследствии перешел в 169-й учебный центр "Десна". Закончив в Украине канадско-литовские снайперские курсы, стал инструктором снайперов. В 2018 году в Литве занял третье место на европейском чемпионате по военному снайпингу в личном зачете. Отправился на фронт в 72-ю ОМБр.

После прощания, в 12.00 состоится панихида по погибшему.

У Героя остались родители, жена и две взрослые дочери.

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Украинский воин Роман Селихов.