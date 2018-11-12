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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1546) налоговая милиция (1392) ГФС (2879)

 Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области ликвидировали схему незаконного импорта в Украину автомобильных шин иностранного производства и изъяли крупную партию несертифицированного товара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины было установлено, что на таможенную территорию Украины мелкими партиями без уплаты налогов и таможенных платежей осуществляется ввоз несертифицированных автомобильных шин иностранного производства. В дальнейшем товар накапливали в одном из складских помещений Львова и реализовывали за наличные. Налоги при этом также не уплачивались.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение партия незаконно ввезенных шин стоимостью 1,2 млн грн и черновые записи.

Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 01
Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 02
Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 03
Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 04
Схема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн 05

Расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3096384
 
 
 Топ комментарии
 
Как своевременно! Через неделю на складе будет тоже кол-во арестованных лысых летних колес.
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Мусора бабла подымут на распродаже!
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що ще одна хфабрика в липецьку? Схему незаконного ввезення в Україну автомобільних шин ліквідовано на Львівщині: вилучено продукції на 1,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6108
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Так "допрацюємось" і до "незаконно-ввезених курей"!
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Шини незаконно вкочувались на митну територію під виглядом коліс для кравчучки.
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Как своевременно! Через неделю на складе будет тоже кол-во арестованных лысых летних колес.
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Мусора бабла подымут на распродаже!
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Очікуємо мітинг під ВРУ з вимогою змінити законодавство під єврошинників.
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А кто знает сколько составляет эта "мелкая партия", на которую пошлину платить не надо?
Клоуны это не блок сигарет в машине заныкать.
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Обуть машинки к зиме налоговикам не помешает.Бухлом они на днях вже затарились Схему незаконного ввезення в Україну автомобільних шин ліквідовано на Львівщині: вилучено продукції на 1,2 млн грн - Цензор.НЕТ 932
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От все що анонсовано - це погано чи добре?..Якби пройшли ці шини - то вони б були тут дешевші,був би більший вибір,і люди мали б роботу,продаючи,ставлячи,обслуговуючи...А в результаті збільшилась корупція,бо хіба хтось сумнівається,що шини будуть перепродані,і кошти не розпреділяться рівномірно,а ляжуть на рахунки тих,у яких і так вони вже зі всіх дірок...А ми тішимось,мовляв працюють...викривають...Держава зараз найбільший тормоз прогресу,весь отой державний громіздкий апарат,нездатний не то що запровадити виробництво нових шин,а навіть звичайного кефіру...
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яка цікава логіка у тупорилого крімінального бидла що тягає контрабанду кашолками "потроху краде" Схему незаконного ввезення в Україну автомобільних шин ліквідовано на Львівщині: вилучено продукції на 1,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7828 вони ж ці злочини вважають "роботою"!! і таких в прикордонних селах та містах України до50тис!!! По досвіту з Чехії там така бидлота після ліквідації кордону(ЄС) скавчала пів-року поки не призвичаїлась
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конечно сертифицированная Росава лучше какой-то там занюханной несертифицированной Yokohama
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Цензор.НЕТФотоОбществоСхема незаконного ввоза в Украину автомобильных шин ликвидирована на Львовщине: изъято продукции на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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