 "Военный преступник" и "Лжец": в центре Перми к столбу привязали чучело Путина. ФОТО

Об этом сообщает местное издание 59.ru, передает Цензор.НЕТ.
"11 ноября, неизвестные установили на столбе возле ЦУМа чучело с лицом президента страны Владимира Путина. Фотографию с места событий опубликовали в группе "Подслушано Пермь". Манекен появился около 17:00 на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Его закрепили на фонарном столбе. На чучеле была прикреплена надпись: "Военный преступник Пыня В. В.", "Лжец" и фотография президента. По данным портала Memepedia, Пыня — мем, который изначально представлял собой собирательный образ пассивного сторонника оппозиции, но сейчас ассоциируется у пользователей интернет-форумов с Владимиром Путиным. Кто сделал манекен, неизвестно. К перекрестку с манекеном прибыли сотрудники полиции. По словам очевидцев, они не стали трогать чучело и наблюдали за происходящим", - сообщает издание.
"Пользователи социальных сетей сейчас активно комментируют появление манекена. "Чувствую, скоро кого-то посадят", "Лучше промолчать. Только вопрос покоя не даёт, почему военный?", "Стопудово происки штаба Навального", "Новый арт-объект, и ни копейки из казны на него не потратили", – пишут пермяки в группе "Подслушано Пермь", - добавляет издание.
Пару композиций Huun-Huur-Tu (фолк-группа из оккупированной кремлёвской хунтой Тывы) - Mother Taiga и Tuvan Internationale
Действительно ниче ж такого путинская Роися не творила последние 15 лет...
офигеть от раша-страусов, зомбированных срашаТВ и закормленных соловьиным пометом
Жить в цивилизованной культурной стране - и при этом мастурбировать на срусскую помойку.
https://www.youtube.com/watch?v=qzumsYzbfQI
Нигра аж прихренел с него - наверное, думает "факин щит, я бы на рэп-баттле против него would really suck..."
...а, ну да - если военный преступник, то должен ходить минимум в камуфляже, тёмных очках и берете (а лучше по классике - в этаком злодейском френче).
А оно всегда в цывильном спинджаке и при галстухе - дык какой же военный? )))
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
Ведь это чмо не только вскармливает ненависть других стран к россиянам, оно и само ненавидит свой народ, фатически сделав пушечным мясом и понизив уровень жизни до плинтуса, как там у него "вы попадете в рай?" , " вы вяликие" и дураки самовлюбленные идут как стадо, на бойню.
как к тупому безмозглому быдлу, не позволяли себе даже большевики.
- Он, видимо, считает уровень русофобии в мире недостаточным 😂