 "Военный преступник" и "Лжец": в центре Перми к столбу привязали чучело Путина. ФОТО

Об этом сообщает местное издание 59.ru, передает Цензор.НЕТ.

"11 ноября, неизвестные установили на столбе возле ЦУМа чучело с лицом президента страны Владимира Путина. Фотографию с места событий опубликовали в группе "Подслушано Пермь". Манекен появился около 17:00 на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Его закрепили на фонарном столбе. На чучеле была прикреплена надпись: "Военный преступник Пыня В. В.", "Лжец" и фотография президента. По данным портала Memepedia, Пыня — мем, который изначально представлял собой собирательный образ пассивного сторонника оппозиции, но сейчас ассоциируется у пользователей интернет-форумов с Владимиром Путиным. Кто сделал манекен, неизвестно. К перекрестку с манекеном прибыли сотрудники полиции. По словам очевидцев, они не стали трогать чучело и наблюдали за происходящим", - сообщает издание.

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"Пользователи социальных сетей сейчас активно комментируют появление манекена. "Чувствую, скоро кого-то посадят", "Лучше промолчать. Только вопрос покоя не даёт, почему военный?", "Стопудово происки штаба Навального", "Новый арт-объект, и ни копейки из казны на него не потратили", – пишут пермяки в группе "Подслушано Пермь", - добавляет издание.



