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 "Военный преступник" и "Лжец": в центре Перми к столбу привязали чучело Путина. ФОТО

В центре российского города Пермь 11 ноября неизвестные установили на столбе центре города чучело с лицом президента России Владимира Путина и надписями: "Лжец" и "Военный преступник".

Об этом сообщает местное издание 59.ru, передает Цензор.НЕТ.

"11 ноября, неизвестные установили на столбе возле ЦУМа чучело с лицом президента страны Владимира Путина. Фотографию с места событий опубликовали в группе "Подслушано Пермь". Манекен появился около 17:00 на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Его закрепили на фонарном столбе. На чучеле была прикреплена надпись: "Военный преступник Пыня В. В.", "Лжец" и фотография президента. По данным портала Memepedia, Пыня — мем, который изначально представлял собой собирательный образ пассивного сторонника оппозиции, но сейчас ассоциируется у пользователей интернет-форумов с Владимиром Путиным. Кто сделал манекен, неизвестно. К перекрестку с манекеном прибыли сотрудники полиции. По словам очевидцев, они не стали трогать чучело и наблюдали за происходящим", - сообщает издание.

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"Пользователи социальных сетей сейчас активно комментируют появление манекена. "Чувствую, скоро кого-то посадят", "Лучше промолчать. Только вопрос покоя не даёт, почему военный?", "Стопудово происки штаба Навального", "Новый арт-объект, и ни копейки из казны на него не потратили", – пишут пермяки в группе "Подслушано Пермь", - добавляет издание.

Военный преступник и Лжец: в центре Перми к столбу привязали чучело Путина 01
Военный преступник и Лжец: в центре Перми к столбу привязали чучело Путина 02

Источник: https://censor.net.ua/p3096381
 
   
 Топ комментарии
 
Роисяне такие роисяне: " Только вопрос покоя не даёт, почему военный (преступник)?"


Действительно ниче ж такого путинская Роися не творила последние 15 лет...
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и действительно..."почему же военный?" ...???
офигеть от раша-страусов, зомбированных срашаТВ и закормленных соловьиным пометом
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не так... хуйла на колени нужно было поставить...
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холодильник победил телевизор, хуйло давно сидит на пороховой бочке, запал должен загореться со стороны Сибири, там китайцы уже пятый год резвятся с местными женщинами, а мужики пашут за 10000 рублей, от водки мор ужасный, запасайтесь попкорном.
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Самое веселое, что я общался на прошлой неделе с одним китайцем и он спросил такое - почему Россия оккупирует китайскую Сибирь. Сказано было в шутку но все же)
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по моему на ютуб канале Киевская русь был стрим из Сибири, мужики так и рассказывали, трахают баб за еду, а мы водку жрем и работаем на китайских лесопилках, потом все грузится в вагоны и на Китай.
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И ведь китаец прав. Могучая, угрюмая холодная Сибирь (и вообще "расейский" Север, Урал и трансуральские просторы, "земля демонов", как я однажды сказал в одном эзотерическом обсуждении) - это оккупированная территория, никаким боком не принадлежащая московитам.
Пару композиций Huun-Huur-Tu (фолк-группа из оккупированной кремлёвской хунтой Тывы) - Mother Taiga и Tuvan Internationale
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Роисяне такие роисяне: " Только вопрос покоя не даёт, почему военный (преступник)?"


Действительно ниче ж такого путинская Роися не творила последние 15 лет...
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и действительно..."почему же военный?" ...???
офигеть от раша-страусов, зомбированных срашаТВ и закормленных соловьиным пометом
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Да, Василий, к сожалению, таких зомбированных и в Германии х..ва куча.
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Вот это вообще сюр, если вдуматься.
Жить в цивилизованной культурной стране - и при этом мастурбировать на срусскую помойку.
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посмотрите на 4 минуте , 16 минуте 46 секунд., 25 минуте 50 секунд , дед живет в США пУТИНА очень прикольно ругает , мне очень понравилось

https://www.youtube.com/watch?v=qzumsYzbfQI
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Ахаха!!! Дед - ураган!
Нигра аж прихренел с него - наверное, думает "факин щит, я бы на рэп-баттле против него would really suck..." "Військовий злочинець" і "Брехун": у центрі Пермі до стовпа прив'язали опудало Путіна - Цензор.НЕТ 6039
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Кацапов? Так у кацыков завсегда так. Понаплодились, а плодится это зверье хорошо, в разных странах и хают то место где живут. А на вопрос почему ты живешь тут, а не едешь в родную гОвень, отвечают, что не ваше дело и он свободный гражданин где хочет там и живет...
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Я бы даже сказал - "сх*яли военный-то?" "Військовий злочинець" і "Брехун": у центрі Пермі до стовпа прив'язали опудало Путіна - Цензор.НЕТ 9763
...а, ну да - если военный преступник, то должен ходить минимум в камуфляже, тёмных очках и берете (а лучше по классике - в этаком злодейском френче).
А оно всегда в цывильном спинджаке и при галстухе - дык какой же военный? )))
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А Вы не знаете что-ли?Все эти долгие постсоветские годы кто только на рАссЕю не нападал.Чечня напала,Приднестровье бывшая Молдова напала,Абхазия бывшая Грузия,тоже кстати фашисты,как и мы,напала.Не поверите,но и Беларусия тоже пыталась напасть,но передумала. В 2014 и Украина на рАссею напала,коварно так,неожиданно.Крым у себя отобрала и Донбасс разбомбила,ну и Сирия конкретно напала,а и Турция чуток и т.д.Вот жеж не повезло РАСсЕи с землянами...
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Походу, пора в Кремлі ховати табакерки й шалики! "Военный преступник" и "Лжец": в центре Перми к столбу привязали чучело Путина - Цензор.НЕТ 2859
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Ну хуйло было бы уж слишком откровенно для мордора...
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Ментів мабуть в лагеря закинуть , як раз в пермськоі області багато таких закладів , за то шо стояли поручь і не втручалися-)
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Россия потихоньку просыпается. Этого Пыню в Париже даже не посадили рядом с ведущими мира сего. Тихонько кое-кто с ним поздоровался, он надеялся на встречу с Трампом, а ему сделали облом.
"Військовий злочинець" і "Брехун": у центрі Пермі до стовпа прив'язали опудало Путіна - Цензор.НЕТ 9328
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Трампушка не захотел пачкаться об плешивое хуйло.
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у них пыня, у нас пепа
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террористы и боевики, которые совершали преступления против мирных граждан Украины, теперь, чтобы избежать ответственности, пытаются перевести всю вину за это на Путина или еще кого-то.
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«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
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Проследив все поступки путина,даже идиот поймет , что вскармливая свою страну байками о вяличии , этот господин делает свой народ изгоями и подрывает экономически,чтобы уничтожить россию и выставить ее в самом гнусном свете, путлера надо было придумать.
Ведь это чмо не только вскармливает ненависть других стран к россиянам, оно и само ненавидит свой народ, фатически сделав пушечным мясом и понизив уровень жизни до плинтуса, как там у него "вы попадете в рай?" , " вы вяликие" и дураки самовлюбленные идут как стадо, на бойню.
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Ну, эти методы монопольной НКВД-шной пропаганды с помощью радио- и брехун-ТВ проходили в СССР и Орде без интернета - сейчас много альтернативной информации может найти каждый желающий, игнорирующий телевизор, и количество таких людей в Орде, могущих думать своими мозгами, растет с каждым днем. Другое дело, что так откровенно открыто относиться к людям,
как к тупому безмозглому быдлу, не позволяли себе даже большевики.
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Видать сказки о несравнености и вяличии полностью отшибают мозг у мокши, нация Хлестаковых предпочитает не исправлять недостатки , а прятать их под агрессию вызванную завистью.
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Это саааамые пеервые цветочки. Но булут и ягодки, и на столбе будет висеть и настоящий Путин. Как живой. Муссолини не даст соврать.
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- Изя, а зачем ху***ло ваванович демонстративно опоздал на церемонию в Париже?
- Он, видимо, считает уровень русофобии в мире недостаточным 😂
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Холопьі катят бочку на царя всея мокшандии. Непорядок, аднака.
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На рашке буде бунт коли ціна на нафту піде круто на зниження, пенсійний вік там і так вже підняли, а санкції то надовго, додадуть ще за фейкові вибори на дамбасі.
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Ну, что там НКВД - нашло преступников? Сколько десятков человек уже призналось в страшном злодеянии - раскрытии правды - и осуждено карманным судом?
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Нам бы своих "ху.лов" привязать, да реально "Військовий злочинець" і "Брехун": у центрі Пермі до стовпа прив'язали опудало Путіна - Цензор.НЕТ 2922
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Военный преступник" и "Лжец": в центре Перми к столбу привязали чучело Путина. ФОТО
 
 
 
 
 
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