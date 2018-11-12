 Детское порно, мат, высмеивание боевиков и псевдореспублики: хактивисты взломали компьютер пиарщицы главаря террористов Пушилина Натальи Пшеничной, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, Украинский киберальянс эксклюзивно передал часть данных волонтерам международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Волонтеры решили накануне псевдовыборов опубликовать некоторые материалы для широкой аудитории.

"Сегодня мы публикуем аудиозаписи разговоров, электронную переписку и документы одного из "депутатов народного совета ДНР", которая занимает свою должность с 4 ноября 2014 года", - говорится в материале.

Это Пшеничная Наталья Анатольевна, 22.11.1974 года рождения, гражданка Украины, которая тем не менее имеет "паспорт" террористической группировки "ДНР". В 1996 году окончила Херсонский государственный сельскохозяйственный университет.

"Занимает ряд должностей, о которых мы узнали из ее анкеты, отправленной для участия в стажировке на базе Воронежской областной Думы РФ:

— "Секретарь Комитета Народного Совета (НС) по этике";

— "Член Временной комиссии НС ДНР по расследованию мошеннических действий предпринимателя Курченко С.В";

— "Член Временной комиссии НС ДНР по вопросам налаживания взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти".

Отдельно вы можете прочитать отчет о командировке Натальи Пшеничной и состав участников других состоявшихся командировок в органы законодательной власти РФ за октябрь-декабрь 2017 года. Также вы можете ознакомиться с материалами и жалобами, которые приходили в рамках расследования "Временной комиссии ДНР по выявлению фактов ущерба причиненного в рамках противоправной деятельности представителей министерства доходов и сборов ДНР" (архив).

Нас же особо заинтересовали аудиозаписи разговоров Натальи Пшеничной. Кстати, с родственниками она очень часто говорит на суржике (смесь украинского и русского языка), негативно отзывается о внутренних процессах в "республике", высмеивает и весьма неоднозначно реагирует на гибель лидеров боевиков. Раскрывает "секреты" о применении РСЗО "Град" из жилых застроек, когда мирное население в Донецке является практически живым щитом для российской армии. Рассказывает друзьям, что в "республике" тяжело оседлать какую-либо прибыльную сферу, так как "все ниши, которые приносят бабки уже заняты".

Из нескольких сотен записей разговоров Натальи Пшеничной мы отобрали для вас самые интересные", - отмечают авторы материала.

Накануне выборов Наталья Пшеничная занималась организационными мероприятиями и пиаром так называемого "ВРИО главы ДНР" Дениса Пушилина.

"Хотя, похоже, этим дело не ограничивалось, именно в вопросах этики и морали Пшеничная зашла настолько далеко, что мы даже не хотим это публиковать. InformNapalm принципиально не публикует шок-контент, который в избытке в переписках и видеозаписях Пшеничной. Когда Москва для руководства марионеточной республикой садит бывшего МММ-щика, когда депутатом "Народного совета" и секретарем "Комитета по этике" выступает дама, львиную долю времени которой, занимает поиск детского порно по сайтам (прим. — в распоряжении редакции есть видеозаписи с монитора компьютера и веб-камеры Натальи Пшеничной) и телефонные разговоры высмеивающие всю абсурдность существования "республики", когда все вокруг продано и по каждому велению из Москвы принимаются нужные "законы", а российские военные размещают "Грады" в жилых районах, используя людей как живой щит — о каких выборах может идти речь? Мы призываем всех здравомыслящих людей, которые оказались заложниками оккупантов саботировать этот фарс, саботировать "выборы" без выбора и продемонстрировать настоящую гражданскую позицию. Рано или поздно Украина освободит оккупированные Россией территории и каждый из вас уже сейчас может способствовать приближению этой победы", - подчеркивают волонтеры.

Вместе с тем, украинский хактивист Шон Таунсенд опубликовал в Facebook скриншоты, сделанные с компьютера Пшеничной (внимание контент 18+):

11 ноября в марионеточных "республиках", созданных на оккупированных Российской Федерацией территориях из состава Луганской и Донецкой областей Украины, в нарушение всех норм международного права и Минских соглашений запланировано проведение псевдовыборов "глав и депутатов народных советов". США и страны Евросоюза уже призвали Россию остановить эту имитацию выборного процесса и заявили, что не признают результаты этих "выборов".