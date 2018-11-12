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 Пьяное ДТП на Одесчине: водитель "ВАЗа" влетел в дерево, погиб пассажир-иностранец, - полиция. ФОТО

Возле села Пшеничное Саратского района Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Одесской области

"Следственно-оперативной группой по расследованию ДТП предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" с явными признаками алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом", - сообщает полиция.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб 27-летний пассажир ВАЗа, житель соседнего государства.

Пьяное ДТП на Одесчине: водитель ВАЗа влетел в дерево, погиб пассажир-иностранец, - полиция 01

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины" – подытожили в полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/p3096354
 
 
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Вот не написали, какого соседнего государства, и не знаешь, как реагировать...
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что-то подсказывает...если "иностранец" спокойно сел с бухим водилой в одно авто...
то это навряд ли "цивилизованный" иностранец... скорее всего северный сосед, которому пьянь за рулем - норма жизни...
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Тут выбор невелик: в тачку с бухим водителем мог сесть или кацап, или молдаванин.
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\Соседнее южнее или севернее? Это имеет значение.
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"влетел в дерево"
Рождённьій ползать, летать не может.
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Зубіла - одни з найбільш ***тих на дорозі. Слава Богу, їх вже майже не залишилось. Ось іще одним менше.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяное ДТП на Одесчине: водитель "ВАЗа" влетел в дерево, погиб пассажир-иностранец, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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