 Пьяное ДТП на Одесчине: водитель "ВАЗа" влетел в дерево, погиб пассажир-иностранец, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Одесской области
"Следственно-оперативной группой по расследованию ДТП предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" с явными признаками алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом", - сообщает полиция.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб 27-летний пассажир ВАЗа, житель соседнего государства.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины" – подытожили в полиции.
то это навряд ли "цивилизованный" иностранец... скорее всего северный сосед, которому пьянь за рулем - норма жизни...
Рождённьій ползать, летать не может.