 В одном из сел на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, бюст советского вождя повалили вместе с постаментом, но не разбили, возможно, потому, что он оказался слишком крепким. Кто это сделал, пока не известно.
Еще в сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщала, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносилось на сессию сельского совета Круподеринцев, но не нашел поддержки у местного населения и депутатов.
Разъяснительная работа, которая проводилась с селянами и главой сельского совета, результатов не дала.
Оржицкий отдел полиции в свою очередь, что бюст Ленина в Круподеринцах не находится на балансе сельсовета и является бесхозным. Поэтому в действиях должностных лиц Круподеринского сельского совета нет уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса (хотя есть признаки дисциплинарного проступка за невыполнение распоряжения председателя Полтавской ОГА).