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Все про:Ленин (531) памятник (1825) Полтавщина (455) декоммунизация (409)

 В одном из сел на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину. ФОТО

Ночью 11 ноября в селе Крупнодеринцы Полтавской области повалили памятник Ленину, который жители села отказались демонтировать добровольно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, бюст советского вождя повалили вместе с постаментом, но не разбили, возможно, потому, что он оказался слишком крепким. Кто это сделал, пока не известно.

В одном из сел на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину 01

Еще в сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщала, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносилось на сессию сельского совета Круподеринцев, но не нашел поддержки у местного населения и депутатов.

Разъяснительная работа, которая проводилась с селянами и главой сельского совета, результатов не дала.

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В одном из сел на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину 02

Оржицкий отдел полиции в свою очередь, что бюст Ленина в Круподеринцах не находится на балансе сельсовета и является бесхозным. Поэтому в действиях должностных лиц Круподеринского сельского совета нет уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса (хотя есть признаки дисциплинарного проступка за невыполнение распоряжения председателя Полтавской ОГА).

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В одном из сел на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину 03
В одном из сел на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину 04

Источник: https://censor.net.ua/p3096343
 
   
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Удача, теперь вода будет мокрее, сахар слаще! А пожары какие будут? И не потушишь.
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Что там бюст! У нас работающие заводы не стоят ни на чьём балансе, а значит, их нет
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ одном из сел на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину. ФОТО
 
 
 
 
 
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