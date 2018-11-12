 В одном из сел на Полтавщине неизвестные повалили бесхозный памятник Ленину. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, бюст советского вождя повалили вместе с постаментом, но не разбили, возможно, потому, что он оказался слишком крепким. Кто это сделал, пока не известно.

Еще в сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщала, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносилось на сессию сельского совета Круподеринцев, но не нашел поддержки у местного населения и депутатов.

Разъяснительная работа, которая проводилась с селянами и главой сельского совета, результатов не дала.

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Оржицкий отдел полиции в свою очередь, что бюст Ленина в Круподеринцах не находится на балансе сельсовета и является бесхозным. Поэтому в действиях должностных лиц Круподеринского сельского совета нет уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса (хотя есть признаки дисциплинарного проступка за невыполнение распоряжения председателя Полтавской ОГА).

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