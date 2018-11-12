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 Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о "явке избирателей" на "выборах" наемников РФ в ОРДО. ИНФОГРАФИКА

На "выборах" в оккупированных районах Донецкой области наемники РФ буквально нарисовали явку избирателей.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал данные "ЦИК" "ДНР" о якобы "явке избирателей" на незаконных псевдовыборах. На некоторых участках, по данным российских террористов, "явка" в течение дня даже была отрицательной. Блогер отметил, что "такой динамики явки быть не может".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в ОРЛО заявили о явке на "выборах" в 77%, в ОРДО - более 80%

Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о явке избирателей на выборах наемников РФ в ОРДО 01
Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о явке избирателей на выборах наемников РФ в ОРДО 02

Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/p3096340
 
   
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Так и в Севастополе было 126%. Ничего нового.
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Так люди на вибори не ходять, - Necro Mancer про "явку виборців" на "виборах" найманців РФ в ОРДО - Цензор.НЕТ 7467Так люди на вибори не ходять, - Necro Mancer про "явку виборців" на "виборах" найманців РФ в ОРДО - Цензор.НЕТ 7467На выборах главы ДНР лидируют Сопля и Ржавый.

Так люди на вибори не ходять, - Necro Mancer про "явку виборців" на "виборах" найманців РФ в ОРДО - Цензор.НЕТ 4869
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есть люди 0 без палочки, а то вообще меньше 0,
-1, -2 и т.д так что вполне может быть
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Ничего странного. Козлы исполнили спущенный сверху заказ. По обыкновению бездарно. Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о "явке избирателей" на "выборах" наемников РФ в ОРДО - Цензор.НЕТ 6139
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Да, писали, что Мушкетовское проголосовало
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ну "художників" запросили, ті і намалювали циферки, звичайне лайно і вийшло...))
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Какие "люди", какие явки, какая динамика ? Вы о чем ? Это дыра, клоака, клозет...…..Что там может быть от человеческого ?
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Бандиты проголосовали,бандиты и считали .
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Мало кто знает,но напёрсточники расползались по Украине с Севастополя-конец семидесятых-восьмидесятые годы...?
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Пездушилина уже избрали или делают вид что голоса считают..
И что такое есть "20 дня"...если это 20 часов...то это уже вечер...
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Пушок новое лицо Донбасса!
заставить выбрать выбрать профессиАнального лохотронщика это чиста российский прикол
круче были только выборы вити федоровича с двумя ходками
как только его выбрали премьером, сразу стало понятно шо всё
можно сушить сухари
такая же херь ждет лугандон , будет весело там
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТак люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о "явке избирателей" на "выборах" наемников РФ в ОРДО. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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