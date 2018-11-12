 Так люди на выборы не ходят, - Necro Mancer о "явке избирателей" на "выборах" наемников РФ в ОРДО. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал данные "ЦИК" "ДНР" о якобы "явке избирателей" на незаконных псевдовыборах. На некоторых участках, по данным российских террористов, "явка" в течение дня даже была отрицательной. Блогер отметил, что "такой динамики явки быть не может".
Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.
-1, -2 и т.д так что вполне может быть
И что такое есть "20 дня"...если это 20 часов...то это уже вечер...
заставить выбрать выбрать профессиАнального лохотронщика это чиста российский прикол
круче были только выборы вити федоровича с двумя ходками
как только его выбрали премьером, сразу стало понятно шо всё
можно сушить сухари
такая же херь ждет лугандон , будет весело там