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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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 "Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ты всех украинцев и мой личный враг!", - отец погибшего на Донбассе бойца Романа Селихова. ФОТО

10.11.18 г. военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Роман Селихов подорвался на мине на Светлодарской дуге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал отец бойца Павел Селихов.

"10.11.18 г. на Донбассе в районе "Светлодарской дуги" погиб, подорвавшись на российской мине, мой сын Роман. С первых дней российской агрессии он добровольно ушёл на защиту Украины, и делал это героически. Он неоднократно был в непосредственном столкновении с русскими, некоторых пленил - и они ему роптали, что не виноваты, им приказали!!!", - написал он.

Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ты всех украинцев и мой личный враг!, - отец погибшего на Донбассе бойца Романа Селихова 01

"Русские - какой мир вы пришли защищать, опираясь на бандитов ? Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ТЫ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ И МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ и придёт время когда будешь отвечать перед международным судом !!! Героям Слава и вечная память !!!", - добавил Селихов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбриг 72-й ОМБр Татусь рассказал подробности гибели воинов Юрия Олийныка и Романа Селихова 10 ноября на Донбассе

Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ты всех украинцев и мой личный враг!, - отец погибшего на Донбассе бойца Романа Селихова 02

Напомним, в субботу, 10 ноября, в ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутке между наблюдательными постами на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства погибли старший сержант 72-й отдельной механизированной бригады Роман Селихов (позывной Гера) 1976 года рождения, а также сапер 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев" 72-й отдельной механизированной бригады Юрий Олийнык (1974 г.р.). 

Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ты всех украинцев и мой личный враг!, - отец погибшего на Донбассе бойца Романа Селихова 03
Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ты всех украинцев и мой личный враг!, - отец погибшего на Донбассе бойца Романа Селихова 04
Фото: Селихов/Facebook

Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ты всех украинцев и мой личный враг!, - отец погибшего на Донбассе бойца Романа Селихова 05

Источник: https://censor.net.ua/p3096338
 
   
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Врагам противостоят, с ними сражаются. Гнид лишь давят....
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Звичайно путін ворог всіх українців, бо після окупації Криму та продовження війни на Донбасі інакше не могло бути.
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Алі, привіт. Нажаль в Україні ще є гниди та посіпаки кремлівських. пі-в... нічого і ціх виродків знищемо скоро!!!! Смерть ворогам України!!!!
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Главные виновники должны быть и будут наказаны!
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Суки парашные, чтоб вы повысдыхали до седьмого колена.
Чтоб ваша страна-клоака паРаша исчезла с карт навсегда.
Презираем и проклинаем вас, ублюдки узколобые.
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Кто такой путин?.... Я знаю только Хуйло....
Это Хуйло, его свинособак и наших полицаев, будут ненавидеть особенно такие как я - те, кого эти мрази приползли "спасать" - ненависть навсегда, в крови и детям передадим!....
Хуйло и подхуйловники, думают что они знают, что такое ненависть, после Чечни?....
Них....рена они не знают - но узнают, потому что смогли, разбудить это чувство в "братьях"...
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То, что они узнали в Чечне - это ярость и жестокость. По сравнению с холодной ненавистью - это как юношеский вздроч и хороший такой размеренный хардкор.
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погибших более десяти тысяч, это горе затронуло лишь родственников и знакомых - под сто тысяч...остальные ( миллионы) зажигают по ресторанах, кайфуют от мажорных телепередач вместе с катей осадчей, дерибанят бюджет, укрепляют свой судейский и прокурорский бизнесс, наваривают на евробляхах, бурштине , сигаретах, контробанде с лугандоном, везут ворованные лимоны на мальдивы и сейшелы....так что "украинцев" в стране - кот наплакал...
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Почему этот пес говорит за всех украинцев? Он опрос проводил?
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та є ще виродки зрадники, тому їм теж буде торба!!!!
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та ще путін-хуйло твій фюрер мабуть!! пес!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ты всех украинцев и мой личный враг!", - отец погибшего на Донбассе бойца Романа Селихова. ФОТО
 
 
 
 
 
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