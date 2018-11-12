 "Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ты всех украинцев и мой личный враг!", - отец погибшего на Донбассе бойца Романа Селихова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал отец бойца Павел Селихов.

"10.11.18 г. на Донбассе в районе "Светлодарской дуги" погиб, подорвавшись на российской мине, мой сын Роман. С первых дней российской агрессии он добровольно ушёл на защиту Украины, и делал это героически. Он неоднократно был в непосредственном столкновении с русскими, некоторых пленил - и они ему роптали, что не виноваты, им приказали!!!", - написал он.

"Русские - какой мир вы пришли защищать, опираясь на бандитов ? Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ТЫ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ И МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ и придёт время когда будешь отвечать перед международным судом !!! Героям Слава и вечная память !!!", - добавил Селихов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбриг 72-й ОМБр Татусь рассказал подробности гибели воинов Юрия Олийныка и Романа Селихова 10 ноября на Донбассе

Напомним, в субботу, 10 ноября, в ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутке между наблюдательными постами на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства погибли старший сержант 72-й отдельной механизированной бригады Роман Селихов (позывной Гера) 1976 года рождения, а также сапер 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев" 72-й отдельной механизированной бригады Юрий Олийнык (1974 г.р.).





Фото: Селихов/Facebook