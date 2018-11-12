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 Злоумышленник напал на 13-летнюю девочку в подъезде в Деснянском районе Киева, - полиция. ФОТО

В Деснянском районе Киева мужчина напал в подъезде на 13-летнюю девочку и отобрал у нее мобильный телефон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

По данным ведомства, в Деснянскоt управление полиции поступило сообщение о грабеже 13-летней местной жительницы на улице Будищанской.

Потерпевшая рассказала, что возвращалась из школы, когда на лестнице возле лифта ее встретил мужчина и выхватил из рук мобильный телефон.
Правоохранители установили, что, убегая, грабитель выбросил мобильный телефон, а родственница потерпевшей узнала в злоумышленнике своего соседа.

Злоумышленник напал на 13-летнюю девочку в подъезде в Деснянском районе Киева, - полиция 01

Полицейские разыскали мужчину и доставили его в Деснянское управление полиции. Им оказался 31-летний житель Деснянского района, ранее судимый за имущественные преступления.

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3096326
 
 
 Топ комментарии
 
бред для лохов.. отобрал и сразу выбросил, и морду засветил будучи соседом.. короче.. злочинність вже подолано.. а то таке=)))
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От до чого тотальне зубожіння доводить....
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гандон. а чего не у мужика стокилограммового забрал телефон?
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Ну вот и хорошо! Полиция уже иногда грабежи раскрывает!
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От до чого тотальне зубожіння доводить....
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А може він просто хотів продати телефон і оплатити злочинні тарифи?
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Авжеж! Треба йому розказати, що краще вбивати. Тоді взагалі свідків не буде. Заради сплати тарифів - ок? У 31- рік, як щє нормальна людина мусить заробляти?
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Оставил пальцы на телефоне и выбросил, опознала соседка....ну не тормоз?
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бред для лохов.. отобрал и сразу выбросил, и морду засветил будучи соседом.. короче.. злочинність вже подолано.. а то таке=)))
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гандон. а чего не у мужика стокилограммового забрал телефон?
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Троещина? Если он в это время спивав, то мы знаем кто это А если был в чалме и боялся шайтан-лифт, то тоже догадываемся Зловмисник напав на 13-річну дівчинку в під'їзді в Деснянському районі Києва, - поліція - Цензор.НЕТ 204
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Береги телефон в кармане, а честь с молоду.
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за выброшенный, недоукраденный телефон грозит до 6-ти лет..., чертов дебил, надо было украсть пару-тройку лямов и с тобой бы обращались, как с наследным принцем, приглашали бы на тв, брали интервью, приносили бы повестки с поклоном, а ты бы их в морду швырял, а если бы совсем повезло, выбрали бы депутатом и... тогда пей, воруй, гуляй, за все уже заплачено...
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Может сосед - говорящая хрюша герасченко, или в полиции завелись новые качественные
Звиздаболы- фантасты, шьющие белыми нитками
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а вы их, недоделанные, чаще в ластах носите, чтоб все "случайно" увидели, меньше заикаться будете
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Придурок, на дітей нападає, яйця йому у тиски зажати, нехай замість телефону співає!!))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗлоумышленник напал на 13-летнюю девочку в подъезде в Деснянском районе Киева, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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