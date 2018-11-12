 Украинцы завоевали 20 наград на Чемпионате Европы по танцам на колясках в Польше, - посольство. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Республике Польша.
Украину на соревнованиях представляли 17 танцоров. Всего же за победу боролись более 100 танцоров (в т.ч. 70 танцоров на колясках) из 16 стран Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Республике Польша.
Украину на соревнованиях представляли 17 танцоров. Всего же за победу боролись более 100 танцоров (в т.ч. 70 танцоров на колясках) из 16 стран Европы.
Всегда с уважением к танцорам! Это очень тяжёлый труд! Поздравляю искренне.
Танец - это жизнь. И одна из самых сложных профессий в мире. Кто не в теме , никогда не поймёт.