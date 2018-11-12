 Украинцы завоевали 20 наград на Чемпионате Европы по танцам на колясках в Польше, - посольство. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Республике Польша.

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Украину на соревнованиях представляли 17 танцоров. Всего же за победу боролись более 100 танцоров (в т.ч. 70 танцоров на колясках) из 16 стран Европы.







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