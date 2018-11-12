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 Украинцы завоевали 20 наград на Чемпионате Европы по танцам на колясках в Польше, - посольство. ФОТОрепортаж

13 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали выиграли украинские паралимпийцы на соревнованиях в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Республике Польша.

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Украину на соревнованиях представляли 17 танцоров. Всего же за победу боролись более 100 танцоров (в т.ч. 70 танцоров на колясках) из 16 стран Европы.

Украинцы завоевали 20 наград на Чемпионате Европы по танцам на колясках в Польше, - посольство 01
Украинцы завоевали 20 наград на Чемпионате Европы по танцам на колясках в Польше, - посольство 02
Украинцы завоевали 20 наград на Чемпионате Европы по танцам на колясках в Польше, - посольство 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3096322
 
   
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Многие скажут , что танцевать очень легко. Вот я там на свадьбе пьяным и начинают рассказывать сказки... Дорогие - ваши дёрганья на дискотеках к профессиональному занятию танцам не имеет вообще никакого отношения.
Всегда с уважением к танцорам! Это очень тяжёлый труд! Поздравляю искренне.
Танец - это жизнь. И одна из самых сложных профессий в мире. Кто не в теме , никогда не поймёт.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинцы завоевали 20 наград на Чемпионате Европы по танцам на колясках в Польше, - посольство. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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