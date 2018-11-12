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 Пенсионер вез с оккупированной территории Донбасса пистолет Нагана и патроны, - пресс-центр ООС. ФОТО

Подразделения Лисичанского пограничного отряда, действующие на линии соприкосновения с врагом в пределах Луганской области обеспечивают безопасность и противодействуют попыткам перемещения через линию разграничения оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), 11 ноября в 15:00 на КПВВ "Станица Луганская" с временно оккупированной территории Украины прибыл 69-летний гражданин Украины. Во время предварительного контроля, на личные вещи мужчины сработала служебная собака, специально обученная на поиск взрывчатых веществ.

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В ходе проведения осмотра пограничники совместно с представителями ГФС из состава Объединенных сил в ручной клади гражданина обнаружили боевой пистолет системы Нагана калибра 7,62 мм, 17 патронов к нему и 16 патронов калибра 9 мм.

Направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Пенсионер вез с оккупированной территории Донбасса пистолет Нагана и патроны, - пресс-центр ООС 01

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Пенсионер вез с оккупированной территории Донбасса пистолет Нагана и патроны, - пресс-центр ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3096320
 
 
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