 Пенсионер вез с оккупированной территории Донбасса пистолет Нагана и патроны, - пресс-центр ООС. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), 11 ноября в 15:00 на КПВВ "Станица Луганская" с временно оккупированной территории Украины прибыл 69-летний гражданин Украины. Во время предварительного контроля, на личные вещи мужчины сработала служебная собака, специально обученная на поиск взрывчатых веществ.

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В ходе проведения осмотра пограничники совместно с представителями ГФС из состава Объединенных сил в ручной клади гражданина обнаружили боевой пистолет системы Нагана калибра 7,62 мм, 17 патронов к нему и 16 патронов калибра 9 мм.

Направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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