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Все про:независимость (214) Польша (4583) праздник (1456)

 Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП. ФОТОрепортаж

В украинской столице местные поляки празднуют 100-летие восстановления независимости Польши. В рамках этого мероприятия они побывали на польских могилах.

Как сообщает из Киева Павел Бушко, представители польского меньшинства и дипломаты, работающие в Киеве, побывали на могилах польских жертв так называемого украинского катынского списка в Быковне, а также соотечественников на Байковом кладбище, в том числе польских солдат, погибших в Польско-большевистской войне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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О том, что сегодня исполняется сто лет с восстановления независимости, напоминает также большой баннер с лозунгом "Niepodległa" на доме польского посольства. Поляки приняли также участие в мессе в благодарность в киевском римо-католическом костеле св.Александра.

Как подчеркивает глава Союза поляков Украины Антони Стефанович, нынешний День независимости - это настоящий праздник: "Это, на самом деле, большой праздник для поляков со всего мира, а не только для польских граждан".

Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 01
Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 02

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Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 03
Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 04
Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 05
Фото: twitter.com/PLinUkraine

Вечером в Национальной опере Украины в Киеве по случаю сотой годовщины восстановления Польшей независимости состоялась прапремьера спектакля "Возвращение Манру" по мотивам оперы "Манру", написанной одним из отцов польской независимости - Игнацием Яном Падеревским.

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Также 11 ноября с заката до рассвета Парковый мост в Киеве будет выделен белым и красным цветом.

Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 06
Фото: twitter.com/PLinUkraine

Президент Украины Петр Порошенко поздравил поляков с Днем независимости. "По случаю 100-летия восстановления независимости желаю дружественной Польше мира, благополучия и процветания", - написал он в Twitter.

Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 07

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Отметим, что в центре Варшавы в честь годовщины прошел Бело-красный марш. По данным польского издания Newsweek, на улицы вышли 250 тысяч человек.

Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 08
Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 09
Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 10
Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 11
Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП 12
Фото: newsweek.pl

Источник: https://censor.net.ua/p3096317
 
   
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Любые праздник прекрасны, если они не омрачены проявлениями ультранационализма
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Нема гіршого лиха ніж москальський великодержавний шовінізм !!))
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Щирі поздоровлення з нагоди 100-річчя Незалежності Польщі!
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Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

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А ведь в конце 80-х поляки больше цыган напоминали.Скупали в Украине ФСЁ. Молодцы они -выбрали сразу свой путь.С праздником.
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у нас совки тоже свой путь выбрали, а теперь жалуются на тарифы с ценами.
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Згоден. 27 років через тих довбнів просрали...
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С ПРАЗДНИКОМ, МОИ ПОЛЬСКИЕ ДРУЗЬЯ!
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Думал, шо цензор уже пропустил эту годовщину. Мы утрех, соседи( сицилиец, поляк и я) уже по этому поводу у Вешека в летке посидели. Пришли жены( моя и Салваторе) и разогнали наше мирное собрание.
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во во и так всегда на самом интересном месте, и надо же, всегда припрётся не прошенные
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Жена Вешека нас сдала. Он, по ее плану, должен был делать работу на заднем дворе. А вместо звуков бензопилы, оттуда доносилось вот это Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП - Цензор.НЕТ 1077
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класно - песня, ну и зачем разгонять было, ведь не только это спели бы.
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Возобновили частично и за счет наших территорий.Я бы на месте Пороха пшекеров с этим юбилеем не поздравлял Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП - Цензор.НЕТ 7766
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПоляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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