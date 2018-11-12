 Поляки в Киеве отметили 100-летие независимости РП. ФОТОрепортаж

Как сообщает из Киева Павел Бушко, представители польского меньшинства и дипломаты, работающие в Киеве, побывали на могилах польских жертв так называемого украинского катынского списка в Быковне, а также соотечественников на Байковом кладбище, в том числе польских солдат, погибших в Польско-большевистской войне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
О том, что сегодня исполняется сто лет с восстановления независимости, напоминает также большой баннер с лозунгом "Niepodległa" на доме польского посольства. Поляки приняли также участие в мессе в благодарность в киевском римо-католическом костеле св.Александра.
Как подчеркивает глава Союза поляков Украины Антони Стефанович, нынешний День независимости - это настоящий праздник: "Это, на самом деле, большой праздник для поляков со всего мира, а не только для польских граждан".
Вечером в Национальной опере Украины в Киеве по случаю сотой годовщины восстановления Польшей независимости состоялась прапремьера спектакля "Возвращение Манру" по мотивам оперы "Манру", написанной одним из отцов польской независимости - Игнацием Яном Падеревским.
Также 11 ноября с заката до рассвета Парковый мост в Киеве будет выделен белым и красным цветом.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил поляков с Днем независимости. "По случаю 100-летия восстановления независимости желаю дружественной Польше мира, благополучия и процветания", - написал он в Twitter.
Отметим, что в центре Варшавы в честь годовщины прошел Бело-красный марш. По данным польского издания Newsweek, на улицы вышли 250 тысяч человек.
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.