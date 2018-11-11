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 Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Париже активистки движения Femen прорвались к кортежу президента США Дональда Трампа, который следовал на церемонию, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Активистки обвинили мировых лидеров, прибывших на церемонию, в лицемерии и поддержке вооруженных конфликтов по всему миру.

Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже 01
Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже 02

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Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже 03

На оголенных грудях девушек были надписи "Парад лицемеров", "Gangsta party" и "Фейковые миротворцы".

Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже 04
Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже 05
Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже 06

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Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже 07

Во время прорыва к кортежу Трампа представительницы Femen были задержаны французскими правоохранителями.

Источник: https://censor.net.ua/p3096300
 
   
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Мне кажется, их с удовольствием задерживали.
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ну прорвались.. делов-то Если бы пару раз не обратили внимание, то больше прорывов не было бы.
А вообще - на них хоть приятно смотреть. Не то что на ботоксное чмо.
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хуйло уже как Брэжнев, рученку тянет драсти драсти, фу рыгать хочется.
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Прекратить лицемерить и поддерживать вооруженные конфликты.
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а шо они требуют? хоть бы одна ко мне в баню ворвалась, яб её пивом угостил.
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малюнок називається - Южаніна і митники наздоганяють машини на "євробляхах" ...Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже - Цензор.НЕТ 2137
Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже - Цензор.НЕТ 358
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Не понял, кортеж Трампа тоже на евробляхах ездит?
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ну туда ещё не добрались наши барыги, и лАнус там ещё не наладили в производство, говорят чертежи пропали в музее.
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а шо робить . Петро ему как озвучил цену растаможки
думаешь кто евробляхеров под Радой спонсирует ? Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже - Цензор.НЕТ 6212
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Активіст путін теж прорвався до Трампа!
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этого старого ловеласа голой сиськой не испугаешь Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже - Цензор.НЕТ 2997
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Уже один раз пробились, есть фото ботексного, как у него силикон в морде застыл!
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та плешивое еле ходит, от куя одно имя осталось, а Трампушка как молодец цветёт и пахнет аж бабы под колёса кидаются
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**
- папа, папа,смотри, сиськи на ёлке!
- где?! эх...сына... от же...блин, и за что я логопеду плачу?!

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Но тема сисек не раскрыта до конца ....мало фоток....
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Не ну полицейские сволочи...
Не дали Трампу, истовому любителю голых тел, пообщаться с такими женщинами...
Это Макрон опять виноват
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а прикинь Трампушка с голыми телками подъезжает, старая Меркель с хуйлом встречают)))
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та маланку надо было выпустить...она б им глаза то повыцарапывала.шоб знали,как рыжего голыми сиськами отвлекать
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В течение своей, не очень складной жизни, я перетрахал совершенно невообразимое количество женщин, разного цвета кожи. Сотни и сотни. Любил я это дело. Та и щас бы- не отказался, тока не рискую, нынешняя жена- зарежет, реально. Гречанка... Ладно. Так я вот к чему: я очень люблю женщин, особенно- посторонних. Но вот этих Фэменов- ненавижу. Проститутки- честней, во всех порта этого Мира.
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Это управляемая структура - им везде удается прорваться, значит есть поддержка изнутри.
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Бабы с девками вообще распустились.Шли бы в армию на контракт.
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