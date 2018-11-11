 Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Активистки обвинили мировых лидеров, прибывших на церемонию, в лицемерии и поддержке вооруженных конфликтов по всему миру.





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На оголенных грудях девушек были надписи "Парад лицемеров", "Gangsta party" и "Фейковые миротворцы".







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Во время прорыва к кортежу Трампа представительницы Femen были задержаны французскими правоохранителями.