 Полуголые активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Активистки обвинили мировых лидеров, прибывших на церемонию, в лицемерии и поддержке вооруженных конфликтов по всему миру.
На оголенных грудях девушек были надписи "Парад лицемеров", "Gangsta party" и "Фейковые миротворцы".
Во время прорыва к кортежу Трампа представительницы Femen были задержаны французскими правоохранителями.
А вообще - на них хоть приятно смотреть. Не то что на ботоксное чмо.
думаешь кто евробляхеров под Радой спонсирует ?
- папа, папа,смотри, сиськи на ёлке!
- где?! эх...сына... от же...блин, и за что я логопеду плачу?!
Не дали Трампу, истовому любителю голых тел, пообщаться с такими женщинами...
Это Макрон опять виноват