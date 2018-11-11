 Мировые лидеры с иронией смотрят на Путина.ФОТО ДНЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
12563 176
Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом
Трамп спрашивал у Меркель совета, как вести себя с Путиным, - CNN
Европа стремится убедить США смягчить санкции в отношении России, - Financial Times
Трамп, Меркель и Макрон выразили взаимную поддержку мощной реакции Запада на атаку в Солсбери и массовое выдворение российских разведчиков
+28
Трамп смотрит так: "Ну, шо, }{уйло, припёрся? Твоё место у параши!".
+22
Хм... Смотрят как на хуйла, что тут удивительного...
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2<<<1 2
Анатолик
показать весь комментарий
11.11.2018 18:48
Мне нравится 1
Анатолик
показать весь комментарий
11.11.2018 18:49
Мне нравится 1
Андрей Шевченко 73396fdd
Плевать, кто там и как смотрит, кто и как улыбается. Главное ведь иное: Фуйло позволило себе появиться, аки Сталин- последним, когда все уже выстроились. И вот в этом- Главное. И всё.
показать весь комментарий
11.11.2018 18:50
Мне нравится
Ринат Амедов
показать весь комментарий
11.11.2018 18:50
Мне нравится
Страница 2 из 2<<<1 2