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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Мировые лидеры с иронией смотрят на Путина.ФОТО ДНЯ

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжествах в Париже в честь 100-й годовщины завершения Первой мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мировые лидеры с иронией смотрят на Путина 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3096298
 
   
 Топ комментарии
 
Трамп смотрит так: "Ну, шо, }{уйло, припёрся? Твоё место у параши!".
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Хм... Мировые лидеры с иронией смотрят на Путина - Цензор.НЕТ 5342 Смотрят как на хуйла, что тут удивительного...
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Плевать, кто там и как смотрит, кто и как улыбается. Главное ведь иное: Фуйло позволило себе появиться, аки Сталин- последним, когда все уже выстроились. И вот в этом- Главное. И всё.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМировые лидеры с иронией смотрят на Путина.ФОТО ДНЯ
 
 
 
 
 
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