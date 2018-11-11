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 СБУ о "выборах" в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис. ФОТО

Оккупационная власть завезла на избирательные участки на Донбассе дешевые продукты, чтобы повысить явку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

"Кремлем поставлена задача: до 12:00 сообщить о явке не менее 50% "избирателей". Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки о "очереди желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже более дешевого, чем всегда хлеба, но не более 2 буханки в руки, овощей, масла", - сообщает СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Выборами" на Донбассе Россия меняет своих марионеток, непосредственно задействованных в убийствах и пытках, - Порошенко. ВИДЕО

Кроме того отмечается, что не все жители псевдореспублики воспринимают выборы всерьез и портят бюллетени, вписывая имя актера Чака Норриса. 

"Показательно, что самым популярным кандидатом является Чак Норрис, за которого массово отдают голоса немногочисленные "избиратели". Даже мобильная связь и сайт так называемого "центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать", - отметили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО заявил о непризнании выборов в "ДНР/ЛНР" и призвал Россию вывести свои войска с Донбасса

СБУ о выборах в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис 01
СБУ о выборах в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис 02
СБУ о выборах в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис 03

Источник: https://censor.net.ua/p3096288
 
   
 Топ комментарии
 
Папуасам завезли стеклянные бусы и медную проволоку...
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Українці, дивіться добре. І думайте. Щоб після березня 2019 таке не прийшло до нашої України.
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Ну что вы, никакое это не привлечение детей на политические акции,
это их личная самодеятельность

СБУ о "выборах" в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис - Цензор.НЕТ 5804


СБУ о "выборах" в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис - Цензор.НЕТ 4989
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не эти деццкие пляски танцы и эти ролики=дибилоики
это жесть СБУ про "вибори" в ОРДЛО: На дільниці завезли дешеві продукти, найпопулярніший кандидат - Чак Норріс - Цензор.НЕТ 9687
даунбасяЦЦтво жжет СБУ про "вибори" в ОРДЛО: На дільниці завезли дешеві продукти, найпопулярніший кандидат - Чак Норріс - Цензор.НЕТ 7935
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А Ленина в Иерусалим - типа по обмену ???? СБУ про "вибори" в ОРДЛО: На дільниці завезли дешеві продукти, найпопулярніший кандидат - Чак Норріс - Цензор.НЕТ 5984
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В ответ муниципалитет Иерусалима обратился к патри(вот тут)арху Кирилу с прдложением перенести маскву нах#й...
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Интересно, а Юлька-кААлиция поздравит с победой своего партнера Пушилина ?.... СБУ о "выборах" в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис - Цензор.НЕТ 2861
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а через месяц кто там у тебя очередной предатель будет?
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а кто такая "настя приходько"?? Что-то не помню это имя-человека
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Бедный Чак Норрис!За что ему такое на старости лет?!
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Если они узнают какие в Украине тарифы на газ , отопление и комунальные услуги , их в Украину и арканом не затащиш. .
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Не,ща конечно набегут зрмбированые и начнут истерить,что я кацап,но почему никого не цепляет тот факт,что СБУ держит народ за баранов?
Один черт даже такая информация содержит 0 информации,но зачем вбрасывать чушь?
Я даже не спрашиваю откуда 1 бумажка с голосом за Чак Норриса?Уже считают голоса?
Вопрос другой,почему бюллетень не соответсвует оригиналу????РазвеОбразец есть в открытом поиске.Ща до компа доберусь,скину им на почту,если она работает...А то:

Даже мобильная связь и сайт так называемого "центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работатьИсточник: https://censor.net.ua/p3096288
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наслідки захоплення Криму для «многоходовочніка» for idots...

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Излишек пойманных рабов придется сдать. СБУ про "вибори" в ОРДЛО: На дільниці завезли дешеві продукти, найпопулярніший кандидат - Чак Норріс - Цензор.НЕТ 4180
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Из центральной Украины капусту с картошкой завезли.У них покупать нужно.А нам бесплатно дадут.
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Зато в Украине в следующем году будет самым популярным Дарт Вейдер.
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Интересно, а что будет делать Чак Норрис, если его выберут?
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как шо - тоде что и мэнсон - мстить рашка педерашке
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Моё такое..ВДРУГ.. неожиданное предложение, нахрен закрыть все пункты пропуска, а то эта шобла за "рюююски мира "однако"..будет доить НЭНЬКУ..
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Оккупационная власть завезла на избирательные участки на Донбассе дешевые продукты, чтобы повысить явку....

Де жа вю какое то . Помнится гречка, лапша , карусели,200гр на избирательных участках. Или этого не было? Не дай Бог в 2019 году такое повторится. Особенно батькивщину надо контролировать. Оторванная какая то партия.
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да и панамские патриоты те ещё оторвы СБУ про "вибори" в ОРДЛО: На дільниці завезли дешеві продукти, найпопулярніший кандидат - Чак Норріс - Цензор.НЕТ 701
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Головна стратегія Кремля в Україні - протиставляти українців власній владі
10.11.2018 Олександр Костюк 0--- знищення держави, інформаційна війна, протиставлення, протистояння,стратегія кремля

СБУ про "вибори" в ОРДЛО: На дільниці завезли дешеві продукти, найпопулярніший кандидат - Чак Норріс - Цензор.НЕТ 1700Костюк Олександр
Протиставляються насправді всі гілки влади: виконавча, законодавча, місцева, правоохоронні органи.
Мета цього протиставлення: українці повинні боротися з власною державою. З власним Президентом, власним Парламентом, власною місцевою владою, власними правоохоронними структурами. При цьому критично ослаблюється держава та знищуються сили народу. Народ спустошується духовно та морально у постійній боротьбі з власною державою, фактично із самим собою.
Методика наступна: всіма способами лобіюється просування на ключові посади кремлівських маріонеток, популістів або нездар. Проукраїнські, прозахідні політики, справжні державники нищаться інформаційно та замінюються на маріонеток, популістів або нездатних до реальної політичної роботи.СБУ про "вибори" в ОРДЛО: На дільниці завезли дешеві продукти, найпопулярніший кандидат - Чак Норріс - Цензор.НЕТ 894

Інструменти: повністю підконтрольне інформаційне поле (ворожі або продажні ЗМІ), кремлівські гроші, підконтрольні політики, ГО, «актівісти», «волонтьори».
Отримуємо замкнуте коло: під впливом ЗМІ, інформаційного тиску, вкидів компромату САМІ нищимо прозахідних, проукраїнських політиків і САМІ обираємо кремлівських маріонеток, популістів або нездар. І відразу ж САМІ починаємо їх ненавидіти (часто обґрунтовано) та з ними боротися.Виконавча влада.
Найбільш вдала така операція відбулася у 2010-му, коли, інформаційно знищивши проукраїнського, об'єктивно слабуватого Ющенка, українців поставили перед вибором між двома кремлівськими маріонетками: Тимошенко та Януковичем. Що прогнозовано закінчилось критичним протистоянням народу та влади, трагедією Майдану, який гебня шляхом провокацій з обох сторін перетворила на криваву бійню, втратою територій. Абсолютно те ж саме хочуть повторити на виборах 2019, тільки більш підготовлено, з набагато більш трагічними наслідками для України.Законодавча влада.
Лобіюється проведення у ВР проросійських сил, скритої агентури та популістів. Тим самим ефективність роботи Парламенту знижується, потрібні закони приймаються насилу, Парламент перетворюється на цирк. Таким чином ВР прогнозовано викликає ненависть народу, що підігрівається інформаційно: скандалами, бійками, показом розкішного життя депутатів, поїданням землі популістами та серіалами про розстріл ВР.Місцева влада.
На місцевому рівні в мери ключових міст намагаються провести або агентів впливу, або нездар. Часто громади штучно ставлять перед вибором між двома кремлівськими кандидатами. Яскравий приклад: Кривий Ріг, де обирали між явно проросійським Вілкулом та прихованим агентом, клоуном Семенченко. Одеса, де вибір був між Трухановим та саакашвілівською нездарою Боровіком. Львів, де за крісло мера будуть боротися фрідманівський Садовий та свободівський комсорг Кошулинський. В мери Києва активно пхають «кращий проект Столярової» Березу.Правоохоронні органи той же підхід.
Проукраїнських Авакова, Луценка (так, так при всіх недоліках вважаю Авакова проукраїнським міністром) нищать інформаційно. Скандалами з рюкзаками (через дітей в свій час нищили Ющенка), «справами Гандзюк», звинуваченнями в «переслідуваннях патріотів», в непрофесійності, відсутності освіти, брудними вкидами про особисте життя і т.п. Мета та ж: посадити в крісло прихованого агента (Найєм уже рвався) чи хоча б непридатну людину.
N.B. Гебня насправді дискредитувала та компрометувала ВСІХ українських Президентів. Більш проросійських (Кравчука, Кучму) - щоб тримати їх "на повідку". Ну і щоб підтримувати перманентне протистояння, послаблюючи і владу, і сили народу. Справа Гонгадзе - це був саме такий повідок. Щоб не смикався. Щоб многовєкторность. Щоб визнав, що то Україна збила Ту-154. Щоб провів у наступники Януковича. Тримали на повідку. А прозахідних (Ющенка та Порошенка) просто нищили інформаційно, маючи в руках ЗМІ та усіх тих Томенків, Тимошенок, ГОшки та «актівістов». Принцип такий: слухняних компрометуємо, щоб тримати на повідку та підтримувати постійне протиставлення народ-влада. Неслухняних (проукраїнських, прозахідних) - нищимо інформаційно або і фізично, і замінюємо на підконтрольних.
Це багаторічна та чітко напрацьована кремлем стратегія: протиставляти українців власній владі. Примушувати боротись самих із собою. Зараз продовжується те ж саме, і тисячі "пламєнних борцов" цілком палко та щиро кричать про "злочинну владу", "ворог не в кремлі", "баригі", "таріфи та мита, які йдуть в карман олігархів", "мусаров" ну і т.п. Борцям у широко розкриті роти лише підкидають інформприводи про "мальдіви", "ліпєцкіє фабрікі", "торговлю на крові", "справу Ноздровської", "хто замовив Катю Гандзюк", «патріотів Торнадо», і вони те все із задоволенням ковтають, не пережовуючи. В луб'янських кабінетах тим часом весело сміються, готуючи черговий інформвкид і канали його просування в Україні. Організовуючи фінансування чергового движу чергових актівістов під ВР за гроші, вивезені з України ж Курченками, Азаровими та Януковичами.
Ми все ще в замкнутому колі. Ми б'ємося з власною державою, знищуючи державу та розтрачуючи творчі сили народу. Як вийти з того кола? Дуже просто. Навчитися мислити тверезо. Не ковтати без розбору інформаційне лайно. Не керуватись емоціями. Відмовитись від люмпенських рис: заздрості, жадібності, бажання халяви, юдофобії та ксенофобії, легковірності. А головне - навчитися обирати за зроблені справи, а не за солодкі обіцянки.
Якщо ми не зробимо над собою це зусилля і не розірвемо те зачароване коло - ми приречені.
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Йуля - повія з окружної, яку відмив Іцик Клопомойський.
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зато какой свисток хирурги сделали !! За это стоит голосовать !
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Соя всього лиш кормовий білок , а ти розпинаєшся . Як ти вже набрид своїми правовірними "іспражнєніями ".
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пиши коротше : не хитайте мальдівську яхту,голосуйте за Інкогніта !
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Йуля - реінкарнація Марії ДЕві Христос! Осанна! Осанна!
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ты кипу носишь каждый день? Или когда тебя только твой соевый хозяин вызывает?
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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вшанування українських ветеранів не може співпадати з днем людей похилого віку, тому його пропонується перенести на 11 жовтня. Про це у Facebook написала народний депутат України Ірина Фріз, передає УНН.
"Вважаю, що нам необхідно впровадити Національний День ветеранів. Сьогодні в Україні є день ветерана - 1 жовтня, що був впроваджений у 2004 році напередодні президентських виборів... Також Україна згідно Указу Президента від 2004 року відзначає 1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку. Вшанування ветеранів не може співпадати з днем людей похилого віку, адже це нівелює значення ветеранів у житті держави. Пропоную перенести вшанування ветеранів на 11 жовтня", - йдеться у повідомлені.
Нардеп додала, що саме в цей день козаки Петра Сагайдачного разом з військом королевича Владислава розпочали наступ на Москву та увійшли до міста зі сторони Арбатських воріт.
Додамо, що на сьогоднішній день в Україні все ще не вирішено питання призначення міністра у правах ветеранів.
Савушкінець, срака горить!? СБУ про "вибори" в ОРДЛО: На дільниці завезли дешеві продукти, найпопулярніший кандидат - Чак Норріс - Цензор.НЕТ 3289
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Какими методами, только не заманивают людей.
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а шо, Чак Норрис зачотно. Надо было еще Брюса Ли протащить - эффект ошеломляющий был бы
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А нам нужно в президенты Софию, с которой недавно познакомился Гройсман - она не будет красть, строить дворцы и обеспечивать свою семью до десятого поколения.
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это на первой фотке кормление дамбаса всю галактику кормящего?
Соя, объясните они вам адиннарот или же онижыдети?
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Главное,они граждане Украины.Потом со всеми разберется СБУ.
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во шо вони вдягнуті - капець. одним словом "вперед у минуле"
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И сколько гумконвоев рижий сепар отправил на Донбасяо?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ о "выборах" в ОРДЛО: На участки завезли дешевые продукты, самый популярный кандидат - Чак Норрис. ФОТО
 
 
 
 
 
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