 В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах. ФОТОрепортаж

Это мероприятие приурочено ко Дню памяти погибших воинов Содружества наций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"В то время, когда в нашей стране происходят боевые действия, представители мирового сообщества выразили свою поддержку Украине, которая борется за свою территориальную целостность", - говорится в сообщении.
Мероприятие организовано при содействии посольств Канады и Великобритании в Украине и при поддержке руководства Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
...там, в любом коммуняцком Уставе и Программе -- Мировая Революция!
А Россия, очень хорошая материально-природно-рабопослушная база...
Коммуняки ж, своего не строят -- они чужое присваивают.
...жаль только, жить в эту пору ужасную, уж не придётся, ни мне, ни тебе... *)
Лет через соточку, наши правнуки, ещё поклюют китайского риса -- до рвоты...
Что то не пойму по Википедии, а когда мемориал стал памятником всем погибшим в военных конфликтах? Когда и кем принято официальное решение ?