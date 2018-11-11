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 В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 ноября, в Киеве в Парке Славы военнослужащие Вооруженных Сил Украины, послы иностранных государств в Украине, военные атташе и представители общественности почтили погибших воинов в военных конфликтах возложением венков и цветов к Вечному огню монумента Неизвестному солдату.

Это мероприятие приурочено ко Дню памяти погибших воинов Содружества наций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 01

"В то время, когда в нашей стране происходят боевые действия, представители мирового сообщества выразили свою поддержку Украине, которая борется за свою территориальную целостность", - говорится в сообщении.

В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 02

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В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 03
В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 04
В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 05

Мероприятие организовано при содействии посольств Канады и Великобритании в Украине и при поддержке руководства Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 06

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В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 07
В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 08
В Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3096287
 
   
 Топ комментарии
 
І тепер знову, через якесь дрібне фуйло гинуть люди, тисячами..
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Это не дрібне фуйло -- это Система фуйловая! ...шо за неё и помереть совсем не страшно...
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І тепер знову, через якесь дрібне фуйло гинуть люди, тисячами..
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Это не дрібне фуйло -- это Система фуйловая! ...шо за неё и помереть совсем не страшно...
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Мы выстоим. Россия не тот противник, чтобы на сломать.
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...угу... -- загасят Россию, почнётся Китай... -- то же ж -- прикармливаем сейчас будущего противника -- хорошо прикармливаем -- всё тот же Коммунизм!
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Пускай Китай ест Россию. Я там жил 3 года, коммунизма и близко нет. Есть рационализм, которому рашке нечего противопоставить.
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КПК тоже нет? *)
...там, в любом коммуняцком Уставе и Программе -- Мировая Революция!
А Россия, очень хорошая материально-природно-рабопослушная база...
Коммуняки ж, своего не строят -- они чужое присваивают.
...жаль только, жить в эту пору ужасную, уж не придётся, ни мне, ни тебе... *)
Лет через соточку, наши правнуки, ещё поклюют китайского риса -- до рвоты...
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"В 1956 году принято постановление Совета Министров СССР и ЦК КПУ о сооружении на этом месте парка Вечной Славы воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, согласно которому была увеличена территория, осуществлена реконструкция и благоустройство. В 1957 году торжественно открыт Мемориал Вечной Славы "
Что то не пойму по Википедии, а когда мемориал стал памятником всем погибшим в военных конфликтах? Когда и кем принято официальное решение ?
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-- не заморачивайся с Мемориалом... -- там напротив Салют! -- щас не знаю, а при Совке и его Перестройке с Перестрелкой -- хорошо там было! -- дорого, но весело...*)
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солдат буцім невідомий, тому рішили шо і так сойдьот
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и вечная память погибшим на этих днях! Хорошие были украинцы! Хотя наша память и наше спасибо вечные
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Что то людей мало пришло.Да и оркестр военный нужно было позвать.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Парке Славы в Киеве представители ВСУ и Содружества наций почтили память погибших в военных конфликтах. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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