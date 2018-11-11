 70 мировых лидеров в Париже отметили столетие окончания Первой мировой войны. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, участие в церемонии приняли Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой, Президент США Дональд Трамп с супругой, Канцлер Германии Ангела Меркель, другие лидеры стран Большой семерки и более 70 глав государств и правительств стран мира, лидеры международных организаций.
Памятные торжества начались с военной церемонии и исполнения национального гимна Франции. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь у Триумфальной арки. Молодые люди из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.
Во время церемонии чествованием памяти погибших в Первой мировой войне Президент Франции произнес речь, в которой отметил, что "история иногда грозит возобновить свой трагический ход", поэтому нельзя забывать прошлое и его уроки. Макрон обратился к лидерам стран: "Мы все политические руководители, мы должны вновь подтвердить нашу огромную ответственность перед народами, а именно передать нашим детям мир, о котором прошлые поколения мечтали". Он призвал "приумножать общие надежды, а не страхи".
Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.
Глава Украинского государства также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира", который инициирован Макроном.
Ключевой задачей Форума является укрепление дела мира путем улучшения глобального управления и поддержки действий, которые способствуют снижению международной напряженности, сотрудничества между государствами для решения трансграничных проблем. По примеру Парижской конференции по климату, Парижский форум ради мира имеет целью стать платформой для обмена опытом и новаторскими решениями, которая объединит всех участников процесса глобального управления: глав государств и правительств, представителей управленческих органов местного и национального уровней, региональные и международные организации, гражданское общество.
- До Пуйла він підкреслено сентииментальний і благосклонний. Закоханий. Що це і чим це пояснити? - Любов'ю до "геронтологічних Мальчіков", чи все-таки його "фаберже" в лещатах Пуйла, бо третього не дано?
Бывший советник президента РФ Андрей Илларионов опубликовал выдержки из докладов разведки США и выступлений президента РФ Владимира Путина, предположив, что российский лидер в обмен на снятие санкций передал будущему главе США Дональду Трампу "взятку" в 19,5% акций возглавляемой Игорем Сечиным "Роснефти".
12 января, 2017 14.07"
https://www.google.by/search?q=порошенко+с+путиным+во+франции&client=opera&hs=yoX&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwic_I6atczeAhWGzIUKHeMBCFgQ_AUIDigB&biw=1920&bih=970
Прикольно выглядел Трамп. В его взгляде читалось, 'Эх потролю я вас сейчас', но сдержался.
Путин выглядел мокрой крысой которая думает чтобы такое стырить и не попасться.
Это не на руку Украине. Они же с рашкой будут мириться. С кем еще.
1. ПМВ ничего не меняла. Отбили попытку очередного передела мира, только и всего.
2. "Британской Империи" не существовало. Это аллегорический термин. Британский король был императором Индии. И всё.
3. В результате войны, Британии не только не "самоубилась", но и расширила свои владения.
4. И до войны, во второй половине 19 века, Британия и после неё, в первой 20 века, США, обе страны проводили политику изоляционизма. Никакого "-центричного мира".
5. Футы и дюймы в америке...
1. До ПМВ Королевский Флот соответствует "двухдержавнову" стандарту. После ПМВ - Вашингтонские соглашения где Британия сама, своими руками принуждена утопить свой Флот.
2. Рузвельт пишет в письмах Элеонор о судьбе "ублюдочной Британской Империи" а ее не было оказывается!
3.Британия проиграла ПМВ! Фунт утратил положение резервной валюты и эта пальма перешла к чему знаете? А вы не знали, что в 19 веке все считали в фунтах стерлингах?
4. Значит "изоляционизмом" называется поставить четверть Земли под непосредственный контроль и еще четверть контролировать с помощью капитала? Ну пусть так это и называется....
5. А во времена Британской Империи все меряли именно в дюймах. Именно США и именно в Вашингтоне в 21 году настояли на "тоннах".
У вас двойка по всем пунктам по Истории 20 века.
🤣
пожатой Трампом...
🤑
Нада -"69 мирных президента и Хуйло"!!
🤑
МировойВсемирной.
https://www.youtube.com/watch?v=oh7wLGwvIz0
зараз заплаче чи всереться...
😜🤑
Пылающие уши Себастьяна Курца
У путинской России редкое качество - гадить своим друзьям и союзникам. А заодно и своим национальным интересам.
Я уже молчу о "братской Украине", которую кремль умудрился превратить в злейшего врага..
Но стоило "большому другу России" нидерландскому монарху Виллему-Александру в 2013 году наведаться в Москву в качестве гонца от местного бизнеса, как год спустя Россия умудряется уничтожить над Донбассом десятки его подданных.
Стоило австрийскому "миляге" Себастьяну Курцу отправиться в Россию в октябре на прорыв санкционной блокады, чтобы попозировать с "кремлёвским изгоем" в тех же бизнес-интересах, - как Россия умудряется провалить своего агента - австрийского экс-полковника, в поте лица строчащего "шифровки" своему российскому куратору.
В результате - шум, скандал, отмена визита в Москву министра иностранных дел.. и "миляга"- Курц с пылающими от стыда ушами.. Местная общественность, конечно, спросит у него - почему он ими хлопал..
Можно долго перечислять российские провалы, бьющие по нашим интересам.
От полония и "Новичка" - до попыток сунуть нос в американские выборы (в итоге - изоляция и санкции, утрата репутации и влияния).
Но первоисточник этих бед хорошо известен. Не в том смысле, что зовут его "Владимир Владимирович Путин", а в том, что в основу российской политики положена совковая мифология о конфронтации с Западом.
Давно уж и идеологии нет никакой, и элита дружными рядами - вся на "враждебном" Западе, наслаждается "враждебными" правами человека. А советские мозги и инстинкты - не желают отмирать - вместе с их носителями.
Разумеется, шпионские провалы случаются у всех.
Но надо очень постараться, чтобы гадить тем своим союзникам в Европе, которых ты сумел купить и уломать - пожимать нам руку без брезгливости.
Виллем-Александр из "большого друга России" (нами же) успешно превращён в короля страны, готовящей международный трибунал над хозяевами российского "Бука".
А милейший Себастьян (с горящими ушами) - вынужден подсчитывать политические убытки от своего антисанкционного "порыва".
Впрочем, вероятнее всего, российского шпиона не случайно сдали австрийцам "дружественные спецслужбы", открывая глаза коллегам: с кем они играют в антисанкционные игры.
Пресловутый австрийский "нейтралитет" и давняя толерантность к "совку" снова напоролись на политическое хамство, тупость и коварство "восточного партнёра".
Так что кушайте, друзья, то, что сами заказали..
Alexandr Hotz
https://censoru.net/30806-pylajuschie-ushi-sebastjana-kurca.html
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