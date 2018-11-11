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Все про:Париж (306) Первая мировая война (10) Порошенко (15729)

 70 мировых лидеров в Париже отметили столетие окончания Первой мировой войны. ФОТОрепортаж

Около 70 мировых лидеров прибыли в столицу Франции, чтобы отметить 100-ю годовщину завершения Первой мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, участие в церемонии приняли Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой, Президент США Дональд Трамп с супругой, Канцлер Германии Ангела Меркель, другие лидеры стран Большой семерки и более 70 глав государств и правительств стран мира, лидеры международных организаций.

Памятные торжества начались с военной церемонии и исполнения национального гимна Франции. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь у Триумфальной арки. Молодые люди из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.

Во время церемонии чествованием памяти погибших в Первой мировой войне Президент Франции произнес речь, в которой отметил, что "история иногда грозит возобновить свой трагический ход", поэтому нельзя забывать прошлое и его уроки. Макрон обратился к лидерам стран: "Мы все политические руководители, мы должны вновь подтвердить нашу огромную ответственность перед народами, а именно передать нашим детям мир, о котором прошлые поколения мечтали". Он призвал "приумножать общие надежды, а не страхи".

Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция в поддержку Сущенко и других украинских политзаключенных в РФ прошла в центре Парижа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава Украинского государства также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира", который инициирован Макроном.

Ключевой задачей Форума является укрепление дела мира путем улучшения глобального управления и поддержки действий, которые способствуют снижению международной напряженности, сотрудничества между государствами для решения трансграничных проблем. По примеру Парижской конференции по климату, Парижский форум ради мира имеет целью стать платформой для обмена опытом и новаторскими решениями, которая объединит всех участников процесса глобального управления: глав государств и правительств, представителей управленческих органов местного и национального уровней, региональные и международные организации, гражданское общество.

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Источник: https://censor.net.ua/p3096284
 
 
 Топ комментарии
 
лидеры государств и какое-то хуйло
70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 8406
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Встреча двух мировых лидеров была конструктивной и плодотворной.

70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 7335
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Трампу.Потискаєте руку путіну-убивці?Ви не поважаєте ні себе,ні Америку.Може вам таки пора на відпочинок?
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це напиши в Адм.Трампа,нехай тобі особисто пояснить, до чого ж ви порохобридотні тролі дебільні!
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-Трамп веде себе агресивно, а то й брутально зі всіма світовими лідерами, окрім... Пуйла!
- До Пуйла він підкреслено сентииментальний і благосклонний. Закоханий. Що це і чим це пояснити? - Любов'ю до "геронтологічних Мальчіков", чи все-таки його "фаберже" в лещатах Пуйла, бо третього не дано?
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Ключ-Роснафта.--------------"Илларионов: Путин и Сечин подарили Трампу 19,5% акций "Роснефти"?
Бывший советник президента РФ Андрей Илларионов опубликовал выдержки из докладов разведки США и выступлений президента РФ Владимира Путина, предположив, что российский лидер в обмен на снятие санкций передал будущему главе США Дональду Трампу "взятку" в 19,5% акций возглавляемой Игорем Сечиным "Роснефти".
12 января, 2017 14.07"
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Цікаво, Петя вітався - цілувався з кремлівським пацюком?
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в соєвого все ще попереду,так щоб не під камери там напевно вже і Азов ця соєва ...лядь на блюді пукінярі принесе і ще щось збагрить..
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Було и ждало возле туалета.Там ппарации не фоткают
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мокши, неужели вы не знаете и не помните, что бывает после трамповского рукопожатия? Что ж вы так палитесь, обливая грязью Украину и ее президента..))))))
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Очень странная церемония. Макрон ходил кругами под дождем и всем кланялся.
Прикольно выглядел Трамп. В его взгляде читалось, 'Эх потролю я вас сейчас', но сдержался.
Путин выглядел мокрой крысой которая думает чтобы такое стырить и не попасться. 70 світових лідерів відзначили сторіччя закінчення Першої світової війни в Парижі - Цензор.НЕТ 6636
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На фото 22 Енджі очі під ліб закотила , а Трампуша "Касіт ліловим глазом " . Ну , ми як завжди в жмаканому костюмі , який праски не бачив .
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"Ключевой задачей Форума является укрепление дела мира"

Это не на руку Украине. Они же с рашкой будут мириться. С кем еще.
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карлик ниже бывшего президента Украины и даже низкорослого димона

70 світових лідерів відзначили сторіччя закінчення Першої світової війни в Парижі - Цензор.НЕТ 5430
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ПМВ навсегда изменила Мир. Самоубийство Британской Империи привело нас к жизни в американоцентричном Мире. А могли бы так в дюймах и жить с футами.....
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Извините но мимо такого "букета" не смог пройти".

1. ПМВ ничего не меняла. Отбили попытку очередного передела мира, только и всего.
2. "Британской Империи" не существовало. Это аллегорический термин. Британский король был императором Индии. И всё.
3. В результате войны, Британии не только не "самоубилась", но и расширила свои владения.
4. И до войны, во второй половине 19 века, Британия и после неё, в первой 20 века, США, обе страны проводили политику изоляционизма. Никакого "-центричного мира".
5. Футы и дюймы в америке...
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Действительно, букет настоящих мифов из учебников Истории.
1. До ПМВ Королевский Флот соответствует "двухдержавнову" стандарту. После ПМВ - Вашингтонские соглашения где Британия сама, своими руками принуждена утопить свой Флот.
2. Рузвельт пишет в письмах Элеонор о судьбе "ублюдочной Британской Империи" а ее не было оказывается!
3.Британия проиграла ПМВ! Фунт утратил положение резервной валюты и эта пальма перешла к чему знаете? А вы не знали, что в 19 веке все считали в фунтах стерлингах?
4. Значит "изоляционизмом" называется поставить четверть Земли под непосредственный контроль и еще четверть контролировать с помощью капитала? Ну пусть так это и называется....
5. А во времена Британской Империи все меряли именно в дюймах. Именно США и именно в Вашингтоне в 21 году настояли на "тоннах".
У вас двойка по всем пунктам по Истории 20 века.
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по коментам понятно - прорассеиские скулят и им реально стыдно - крепчаитесь ватаны, ещё много прекрасных унижении вас ждёт.
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показать потомка предателей, их диды вышли позорно из воины ещё год до оканчания воины.
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Можете тут злорадстувати скільки влізе ніхто це пуйло не ілізував..і не від того що кнопка ..багато звязків і гроші ..і країна всетаки велика..ну геополітично..так що тут фото потроха наклали і опустили пуйла а на сру і лайф наоборот..
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скулишь, болит, ну нечего, терпи и привыкай.
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а что там рассеискии недоросток делает, ведь их диды вышли из воины ещё год до капитуляции кеизеровской Германии, разве потомкам предателей там тоже есть место?
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Треба було Пуйла, принести в жертву Марсу.Гадаю Эрдоган бы справился с барашком 70 світових лідерів відзначили сторіччя закінчення Першої світової війни в Парижі - Цензор.НЕТ 7783
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если кто не в курсе расися ту войну примудрилась проиграть Германии которая через год сама капитулировала)
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В Париже хорошо... -- а в Лодоне лучше... -- я бы в Канцлеры пошёл -- пусть меня научат! *)

70 світових лідерів відзначили сторіччя закінчення Першої світової війни в Парижі - Цензор.НЕТ 1963
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БРЕХНЯ !!! ОНИ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ ЗАТЕВАЮТ !!! ПЕРВЫМИ НУЖНО УБИВАТЬ БОГАТЫХ И ВЛИЯТЕЛЬНЫХ !!!
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А в это время, в Расеюшке, не смотря на позорный "Брестский мирный договор" по которому прадедушки россиян отдали немцам Прибалтику, и Украину ?в которую тогда входила Кубань и город Ростов на Дону, а так же всё побережье Азовского моря с городом Таганрог) прошла акция "Мы победили".
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а хто путіна пустив??? воно ж з поясом шахіда - одним махом 69 президентів здохнуть, а воно в православний рай
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сегодня двойник х...йла из ускоглазых .говоруна не пустили
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всі прєзідєнти з дамами, тільки путін та меркель бєз жон
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Дык, так сабачка Конни то падохла!
🤣
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На паРашке назначена новая награда-поцелуй руки Хуйла,
пожатой Трампом...
🤑
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Нипррравильный заголовок!
Нада -"69 мирных президента и Хуйло"!!
🤑
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_До них и многих других дойдёт (как бывало и прежде) позже, что отметили они начало ядерной Третьей Мировой Всемирной.
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Щото я не понял а где плакаты "Можем повторить" ?????
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кацапы злорадствуют что Трам не пожал руки и даже не поприветствовал Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=oh7wLGwvIz0
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Так хоцетца соєвому росшенку солоденьку дати, така пика-
зараз заплаче чи всереться...
😜🤑
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Пылающие уши Себастьяна Курца
Пылающие уши Себастьяна Курца
У путинской России редкое качество - гадить своим друзьям и союзникам. А заодно и своим национальным интересам.
Я уже молчу о "братской Украине", которую кремль умудрился превратить в злейшего врага..
Но стоило "большому другу России" нидерландскому монарху Виллему-Александру в 2013 году наведаться в Москву в качестве гонца от местного бизнеса, как год спустя Россия умудряется уничтожить над Донбассом десятки его подданных.
Стоило австрийскому "миляге" Себастьяну Курцу отправиться в Россию в октябре на прорыв санкционной блокады, чтобы попозировать с "кремлёвским изгоем" в тех же бизнес-интересах, - как Россия умудряется провалить своего агента - австрийского экс-полковника, в поте лица строчащего "шифровки" своему российскому куратору.
В результате - шум, скандал, отмена визита в Москву министра иностранных дел.. и "миляга"- Курц с пылающими от стыда ушами.. Местная общественность, конечно, спросит у него - почему он ими хлопал..
Можно долго перечислять российские провалы, бьющие по нашим интересам.
От полония и "Новичка" - до попыток сунуть нос в американские выборы (в итоге - изоляция и санкции, утрата репутации и влияния).
Но первоисточник этих бед хорошо известен. Не в том смысле, что зовут его "Владимир Владимирович Путин", а в том, что в основу российской политики положена совковая мифология о конфронтации с Западом.
Давно уж и идеологии нет никакой, и элита дружными рядами - вся на "враждебном" Западе, наслаждается "враждебными" правами человека. А советские мозги и инстинкты - не желают отмирать - вместе с их носителями.
Разумеется, шпионские провалы случаются у всех.
Но надо очень постараться, чтобы гадить тем своим союзникам в Европе, которых ты сумел купить и уломать - пожимать нам руку без брезгливости.
Виллем-Александр из "большого друга России" (нами же) успешно превращён в короля страны, готовящей международный трибунал над хозяевами российского "Бука".
А милейший Себастьян (с горящими ушами) - вынужден подсчитывать политические убытки от своего антисанкционного "порыва".
Впрочем, вероятнее всего, российского шпиона не случайно сдали австрийцам "дружественные спецслужбы", открывая глаза коллегам: с кем они играют в антисанкционные игры.
Пресловутый австрийский "нейтралитет" и давняя толерантность к "совку" снова напоролись на политическое хамство, тупость и коварство "восточного партнёра".
Так что кушайте, друзья, то, что сами заказали..
Alexandr Hotz
https://censoru.net/30806-pylajuschie-ushi-sebastjana-kurca.html

🤑
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У МЕЛАНИ РАЗМЕР НОГИ КАК У ТРАМПА, У МАКРОНИХИ СКЛАДКИ УЖЕ ОТ СОСАНИЯ И ЧЕГО ХЙЛО БЕЗ ПАРИКА !?)
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом70 мировых лидеров в Париже отметили столетие окончания Первой мировой войны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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