 70 мировых лидеров в Париже отметили столетие окончания Первой мировой войны. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, участие в церемонии приняли Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой, Президент США Дональд Трамп с супругой, Канцлер Германии Ангела Меркель, другие лидеры стран Большой семерки и более 70 глав государств и правительств стран мира, лидеры международных организаций.

Памятные торжества начались с военной церемонии и исполнения национального гимна Франции. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь у Триумфальной арки. Молодые люди из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.

Во время церемонии чествованием памяти погибших в Первой мировой войне Президент Франции произнес речь, в которой отметил, что "история иногда грозит возобновить свой трагический ход", поэтому нельзя забывать прошлое и его уроки. Макрон обратился к лидерам стран: "Мы все политические руководители, мы должны вновь подтвердить нашу огромную ответственность перед народами, а именно передать нашим детям мир, о котором прошлые поколения мечтали". Он призвал "приумножать общие надежды, а не страхи".

Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

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Глава Украинского государства также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира", который инициирован Макроном.

Ключевой задачей Форума является укрепление дела мира путем улучшения глобального управления и поддержки действий, которые способствуют снижению международной напряженности, сотрудничества между государствами для решения трансграничных проблем. По примеру Парижской конференции по климату, Парижский форум ради мира имеет целью стать платформой для обмена опытом и новаторскими решениями, которая объединит всех участников процесса глобального управления: глав государств и правительств, представителей управленческих органов местного и национального уровней, региональные и международные организации, гражданское общество.

































































