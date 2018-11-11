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Все про:Париж (306) Первая мировая война (10)

 70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже. ФОТОрепортаж

Около 70 мировых лидеров прибыли в столицу Франции, чтобы отметить 100-ю годовщину завершения Первой мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, лидеры государств посетили главную церемонию празднования столетнего перемирия на Могиле неизвестному солдату под Триумфальной Аркой. Кульминация церемонии состоялась в 11:00, потому что именно в этот конкретный момент 11 ноября 1918 года смолкло оружие после более чем четырех лет кровопролития на Западном фронте", - говорится в материале.

Среди прибывших во Францию лидеров: президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Сербии Александр Вучич и другие.

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Также на церемонию приехал президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной.

Безопасность в Париже обеспечивали около 10 тысяч французских полицейских.

Также сообщается, что президентом США было запланировано возложение венка и почтения минутой молчания на кладбище и мемориале погибших американских солдат в около 60 милях к северо-востоку от Парижа, однако, как сообщили в Белом доме, Трамп отменил участие в этом мероприятии из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволили взлететь его вертолету.

Ранее в субботу, 10 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит в музее искусств д'Орсэ в Париже организовали ужин для более чем 120 гостей, среди которых были президент США Дональд Трамп и десятки других лидеров государств и правительств.

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70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже 12

Источник: https://censor.net.ua/p3096284
 
 
 Топ комментарии
 
лидеры государств и какое-то хуйло
70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 8406
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зато хуйло само прибежало жать ручку и заискивающе заглядывать в глаза
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лидеры государств и какое-то хуйло
70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 8406
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зато хуйло само прибежало жать ручку и заискивающе заглядывать в глаза
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а вот сейчас стыдно было...
а как оно смотрело и ждало... фу.
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карамельные, а спамить-то на фига? Думаете никто знать не будет? Уроды соевые!
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А мозгов не хватило, чтобы додуматься, что он раньше мог с ним поздороваться?
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Ты отсюда

Дональд Трамп не стал пожимать руку Порошенко во время визита в Париж

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201811111420-lhqz.htm

всю правду знаешь?

Только ты забыл оттуда это перепостить

"На празднование в Париж прибыл и президент России Владимир Путин. С ним американский лидер поздоровался одним из первых. Главы государств пожали друг другу руки под несмолкаемые щелчки фотокамер."
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До чего ж примитивная рожа у путина )) На фоне Западных лидеров. Такой себе собаченок из породы дворняжек. Рожа заплывшая как у бомжа. Ему пару фингалов поставить и отличительные признаки исчезнут полностью ))
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остання фока класна))) - малесеньке))))хуйло!!! 70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 8038 70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 8038 70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 8038
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Вот интересно, рашоСМИ будут фотошопить её или просто запретят к демонстрации?
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результата нема? А отобедать заморских деликатесов за чужой счет?
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а шо это парашенка ерзает опой во в ором ряду???
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Ты перепутал сайт ольгинское, здесь ВРАГ Хуйло! Хуйло аннексировал Крым и хуйло развязал войну на Донбассе! Хуйло посылает военных,армию, оружие в Украину, а не Порошенко.
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тогда ШО ху*ло делает во Франции? обнимаясь и здороваясь за руку с ...нашими "союзниками"????
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Это ты у макрона спроси,что террорист хуйло делает во Франции? Зачем он его пригласил.
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Пуйлишко развязывание 3-й мировой тоже отметил???
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Кровавый гном короче Меркель на голову из-за чего она вынуждена наклоняться, а Трампу карлик дышит в пупок и тому наклонится уже не получается. За всем этим недоуменно наблюдают Макрон, белые и черные братья.
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какая разница под какими ступеньками - на эшафот или в бункер стоит рашистский гном, низкорослость которого доказана многократно
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Обьективность нужна, на фото где Трамп здоровается с Макроном Меркель тоже выше Трампа.
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Встреча двух мировых лидеров была конструктивной и плодотворной.

70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 7335
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последнее фото - зачетный "ракурс"........ 70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 7345
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А, почему не спрашиваешь,где ваша кабаева? Чего это ольгинское, так интересуется Мариной?
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На столетие окончания Первой Мировой Войны, объязательно было приглашать Катализатора начала Третьей Мировой?!
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А мордовский царь что там забыл? Его страна в числе победительниц не была, партия дедушки крупского бабосы у немцев брала, Брестский мир с кайзером подписала. Так что они мимо...
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Кремлядьскую ГНИДУ даже лабутены не спасли. 70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже - Цензор.НЕТ 3357
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Двойник Хуйла N5, удмурт, используется только для массовок и фотосессий с удаленным ракурсом
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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