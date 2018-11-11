 70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, лидеры государств посетили главную церемонию празднования столетнего перемирия на Могиле неизвестному солдату под Триумфальной Аркой. Кульминация церемонии состоялась в 11:00, потому что именно в этот конкретный момент 11 ноября 1918 года смолкло оружие после более чем четырех лет кровопролития на Западном фронте", - говорится в материале.
Среди прибывших во Францию лидеров: президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Сербии Александр Вучич и другие.
Также на церемонию приехал президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной.
Безопасность в Париже обеспечивали около 10 тысяч французских полицейских.
Также сообщается, что президентом США было запланировано возложение венка и почтения минутой молчания на кладбище и мемориале погибших американских солдат в около 60 милях к северо-востоку от Парижа, однако, как сообщили в Белом доме, Трамп отменил участие в этом мероприятии из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволили взлететь его вертолету.
Ранее в субботу, 10 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит в музее искусств д'Орсэ в Париже организовали ужин для более чем 120 гостей, среди которых были президент США Дональд Трамп и десятки других лидеров государств и правительств.
https://www.youtube.com/watch?v=fu1lv3A0J-Y
а как оно смотрело и ждало... фу.
Дональд Трамп не стал пожимать руку Порошенко во время визита в Париж
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201811111420-lhqz.htm
всю правду знаешь?
Только ты забыл оттуда это перепостить
"На празднование в Париж прибыл и президент России Владимир Путин. С ним американский лидер поздоровался одним из первых. Главы государств пожали друг другу руки под несмолкаемые щелчки фотокамер."