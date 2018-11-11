 70 мировых лидеров отметили столетие окончания Первой мировой войны в Париже. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, лидеры государств посетили главную церемонию празднования столетнего перемирия на Могиле неизвестному солдату под Триумфальной Аркой. Кульминация церемонии состоялась в 11:00, потому что именно в этот конкретный момент 11 ноября 1918 года смолкло оружие после более чем четырех лет кровопролития на Западном фронте", - говорится в материале.

Среди прибывших во Францию лидеров: президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Сербии Александр Вучич и другие.

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Также на церемонию приехал президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной.

Безопасность в Париже обеспечивали около 10 тысяч французских полицейских.

Также сообщается, что президентом США было запланировано возложение венка и почтения минутой молчания на кладбище и мемориале погибших американских солдат в около 60 милях к северо-востоку от Парижа, однако, как сообщили в Белом доме, Трамп отменил участие в этом мероприятии из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволили взлететь его вертолету.

Ранее в субботу, 10 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит в музее искусств д'Орсэ в Париже организовали ужин для более чем 120 гостей, среди которых были президент США Дональд Трамп и десятки других лидеров государств и правительств.























