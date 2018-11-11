EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  1630  0
Материалы по теме:
Все про:потери (1431) Ян Осока (456) 72 отдельная механизированная бригада (51) операция Объединенных сил (708)

 Сапер 72-й отдельной мехбригады Юрий Олийнык погиб 10 ноября на Донбассе, подорвавшись на мине террористов. ФОТО

В субботу, 10 ноября, в ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства погиб сапер 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев" 72-й отдельной механизированной бригады Юрий Олийнык.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет побратим Юрия Владимир Кухар

Юрий Олийнык народился 15.11.1074 года в селе Ивановка Полтавской области. Жил в Киеве. Работал в Киево-Святошинском дорожно-эксплуатационном управлении трактористом.

Призван в ряды Вооруженных Сил Украины в 3 волну мобилизации. Служил сначала в 3-м взводе 2-й роты 12-го отдельного мотопехотного батальона, затем - старшиной, командиром отделения в 4-й роте.

У погибшего военнослужащего остались двое детей.

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.

Сапер 72-й отдельной мехбригады Юрий Олийнык погиб 10 ноября на Донбассе, подорвавшись на мине террористов 01

Источник: https://censor.net.ua/p3096282
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСапер 72-й отдельной мехбригады Юрий Олийнык погиб 10 ноября на Донбассе, подорвавшись на мине террористов. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх