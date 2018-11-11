 Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эспрессо".
По словам водителя - он на мгновение отвлекся, авто выехало на тротуар и влетело в переход.
По счастливому стечению обстоятельств ни на остановке, ни в переходе в тот момент не было людей.
Врачи оказали помощь водителю, однако от госпитализации он отказался.
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3096224/68234381
"Допустим, вы поехали в Германию, купили у немца автомобиль. Как ..."
Он там что, в тот момент пересел на заднее сиденье и СМСы строчил обеими руками ?
Но что так далеко выбросило с проезжей части - это перебор.
Если за рулём окажется чиновник или его сын , то трамвай его точняк подрезал .
Нужно срочно вводить роттердам ++++ и гиперлуп повышеной мыролюбности.
"...Все почему-то молчат, но за этим стоят, я уверен, силовики, таможенники, потому что без их одобрения, без одобрения коррумпированных политиков, коррумпированных чиновников эти фирмы работать просто физически не смогут. Без таможни ничего не обойдется. То есть "оборотни в погонах" создали в Украине сеть вот этих фирм, которые грабят украинцев, якобы показывая: мы ж, украинцы, вам разрешаем завозить автомобили. На самом деле, услуги всех этих так называемых евроавтофирм стоят от 1000 до 1400 евро. Почему бы эти деньги не заплатить в бюджет? А эти деньги уходят наличными в карманы коррумпированных чиновников, которые организовали эту схему."
https://economy.apostrophe.ua/article/transport-i-svjaz/2017-06-10/avto-na-inostrannyih-nomerah-neskolko-problem-kotoryie-grozyat-ukraintsam/12803 "