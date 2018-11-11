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 Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Соломенском районе столицы рано утром в воскресенье, 11 ноября 2018 года, автомобиль Mazda въехал в подземный пешеходный переход.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эспрессо".

По словам водителя - он на мгновение отвлекся, авто выехало на тротуар и влетело в переход.

По счастливому стечению обстоятельств ни на остановке, ни в переходе в тот момент не было людей.

Врачи оказали помощь водителю, однако от госпитализации он отказался.

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Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве 02
Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве 03
Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве 04
Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве 05
Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве 06
Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве 07
Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве 08
Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве 09
Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве 10

Источник: https://censor.net.ua/p3096269
 
 
 Топ комментарии
 
Его евробляхер подрезал. Даже два. А второму евробляхеру ещё и тарифы новые не нравятся. Халявщики Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве - Цензор.НЕТ 9794
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До чого тут бляхери твої,всі знають що серед тих шахраїв хитрозадих відморозків вистачає і те,що на цей раз обійшлось без їх участі не відміняє їх подвигів і не робить те шобло привабливішим
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Его евробляхер подрезал. Даже два. А второму евробляхеру ещё и тарифы новые не нравятся. Халявщики Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве - Цензор.НЕТ 9794
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До чого тут бляхери твої,всі знають що серед тих шахраїв хитрозадих відморозків вистачає і те,що на цей раз обійшлось без їх участі не відміняє їх подвигів і не робить те шобло привабливішим
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шо,новые мессии?поступила указивка за партию евробляхеров теперь топить? Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве - Цензор.НЕТ 6499
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Это защитники схем коррупции и прямого воровства на ввозе евроблях...
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может вам на проблемы бульбашии переключиться ?
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Да что с машиной, думаешь выбросит? Счас в гаражи загонит переварят, приварят передок от другой зашпаклюют 5-ти сантиметровым слоем шпакли покрасят и продадут лоху за такую же цену. Он еще и спасибо Пете скажет за то что машины опять подорожают из за зпрета на *евробляхи*.
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Защищаешь коррупцию в Украине?

https://censor.net.ua/comments/locate/8/3096224/68234381

"Допустим, вы поехали в Германию, купили у немца автомобиль. Как ..."
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А номер то блатной..... Скорее всего бухой был. А историю выдумал.
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А что пробивать. Машина тыщ 35-40 убитых енотов стоит. Значит уважаемый человек и кормилец всея Украины за рулем был. Ето тебе не хитрожопые евробляхеры-нищеброды которые на машинах по 2тыщи ездют и мешают многоуважаемым господам жить.
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Мля, как же бляхеров корежит. Это нормально, когда машина в Украине на укр номерах
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30 тис $ це середній клас а не багатій. Багатії то ексклюзивні машини, мазератті, бентлі, феррарі та інше.
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Мазда СХ-7 максимум 2009 року 35-40 тисяч президентів США??? Рекомендую похмелитись після суботи... Просять від 9 до 12 тисяч. Це просять...
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Непогано він отвльокся. Штук на тридцять зразу
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Еще один кормилец который все налоги платит. Лишь бы не на евробляхах.
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Ни фига себе водитель "отвлекся".
Он там что, в тот момент пересел на заднее сиденье и СМСы строчил обеими руками ?
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Повертався ранком з нічної гулянки, мабуть праворуч сиділа ...
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А может, спешил в аэропорт, вез например тещу , был невыспавшийся.

Но что так далеко выбросило с проезжей части - это перебор.
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Вздремнул на секундочку или чихнул неудачно.
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Головне, що не постраждав трамвай і трамвайник Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве - Цензор.НЕТ 3722
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Это ещё не факт .
Если за рулём окажется чиновник или его сын , то трамвай его точняк подрезал .
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Добре що на його шляху людей не було
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Какие люди в переходе? В переходах только нищеброды лазяют. Им все равно жизнь не нужна.
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опять проклятые евробляхеры. спасу от них нету. правильно соевые?
Нужно срочно вводить роттердам ++++ и гиперлуп повышеной мыролюбности.
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Кому ты служишь?

"...Все почему-то молчат, но за этим стоят, я уверен, силовики, таможенники, потому что без их одобрения, без одобрения коррумпированных политиков, коррумпированных чиновников эти фирмы работать просто физически не смогут. Без таможни ничего не обойдется. То есть "оборотни в погонах" создали в Украине сеть вот этих фирм, которые грабят украинцев, якобы показывая: мы ж, украинцы, вам разрешаем завозить автомобили. На самом деле, услуги всех этих так называемых евроавтофирм стоят от 1000 до 1400 евро. Почему бы эти деньги не заплатить в бюджет? А эти деньги уходят наличными в карманы коррумпированных чиновников, которые организовали эту схему."
https://economy.apostrophe.ua/article/transport-i-svjaz/2017-06-10/avto-na-inostrannyih-nomerah-neskolko-problem-kotoryie-grozyat-ukraintsam/12803 "
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Здесь хоть понятно кому Машина принадлежит. А бляхеры на чужих катаются
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Ввімкнув круїз-контроль і поліз на заднє сидіння спати.
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Хотел человек улицу перейти, забыл с машины выйти - бывает...
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От, кляті євробляхери! Встигли на Мазді єврономера на українські перекрутити.
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Как можно в такой маленький переход попасть такой большой машиной? Мужик явно гонщик Mazda влетіла в підземний перехід на Солом'янці в Києві - Цензор.НЕТ 766
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хуже. этот мужик латентный евробляхер.
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Пора бы уже задуматься, и сделать в подземных пешеходных переходах отдельную полосу для автотранспорта. Что ни день, так и влетают туда один за одним.
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- І реклама наркоти на стіні переходу в другому відео!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияMazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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