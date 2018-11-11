 Mazda влетела в подземный переход на Соломенке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эспрессо".

По словам водителя - он на мгновение отвлекся, авто выехало на тротуар и влетело в переход.

По счастливому стечению обстоятельств ни на остановке, ни в переходе в тот момент не было людей.

Врачи оказали помощь водителю, однако от госпитализации он отказался.

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