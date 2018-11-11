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 Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри. ФОТОрепортаж

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри прибыл в Украину и посетил Трипольскую ТЭС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Twitter посольства Соединенных Штатов в Украине.

Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри 01
Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вижу сигнала для того, чтобы США поддержали "Северный поток-2", - глава Минэнерго США Перри

Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри 03
Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри 04

Как пишет пресс-служба ведомства, Рик Перри уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между странами. В частности, министр энергетики заметил: "Украина имеет очень высокий потенциал стать нетто-экспортером энергоресурсов. И ее партнерство с Соединенными Штатами - это то, на что нас очень интересует".

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Также он подчеркнул, что США очень серьезно относятся к партнерству с Украиной. "Мы думаем, что очень важно не просто говорить об этом, а, собственно, совершать действия, которые поддерживают это. И это одна из причин, почему я здесь - чтобы четко послать сигнал о сотрудничестве США с Украиной, о нашем намерении быть хорошими партнерами и обеспечить выполнение нашей части сделки. У нас есть как технология, так и природные ресурсы, которые мы, разумеется, хотим сделать доступными для Украины, и Украина дает нам возможность иметь здесь реальный рынок для обоих предложений. Причем, речь идет не только о том, что Соединенные Штаты смогут продать природный ресурс или технологию. Речь идет также о том, чтобы Украина имела разнообразие вариантов, разнообразие поставок. Мне кажется, я уже говорил ранее о разнообразии маршрутов для поставки этих природных ресурсов - или с юга газа Каспийского моря, или катарского газа, или американского газа", - заявил он на встрече с работниками ТЭС.

Сам Рик Перри отметил в Twitter: "Киевская Трипольская тепловая электростанция частично работает на угле из Пенсильвании. Министерство энергетики США поддерживает движение стремление Украины модернизировать предприятия, а эти усилия поощряют нас диверсифицировать поставки энергоресурсов".

Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри 05

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Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри 06
Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри 07
Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри 08

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Напомним, Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км южнее Киева, возле села Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Основным топливом является донецкий антрацитовый штиб, поступающий по железной дороге. Резервное, подсветочное топливо - газ, мазут. С начала эксплуатации Трипольская ТЭС выработала более 350 млрд кВт час. электроэнергии и 5,5 млн Гкал теплоэнергии. Выработанная электроэнергия Триполья поступает, прежде всего, потребителям Киевской, Житомирской и Черкасской областей. Этим летом ТЭС получила первые поставки угля из США.

Источник: https://censor.net.ua/p3096256
 
   
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1 23 (8) британец не поднялся и рефери остановил бой.

Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри - Цензор.НЕТ 4729 Черноморец не команда Черномор

Удачи Усику в Британии👍👍👍
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соя расскажите нам это потужный роттердам + или не менее потужный дюссельдорф+?
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Уголь из Антрацит +
Бабло в Штаты -

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Рошена ты, что ли, объелся, что ненавидишь всех, кто сою вместо нормального шоколада ест?
Ты несколько отстал от жизни, все те, кто раньше натравлял лохов на Роттердам+, теперь поумолкли...,
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Борзувате ти. Гавкати на українців "не зазорно" для хабітата масковської колонії, ваші вертухаї похвалять? Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри - Цензор.НЕТ 4642
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Ты тролль российский! Сколько бы ты не гавкал, а Украина победит. Наш президент всё правильно делает.
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Закусуй, касапчику, або занюхуй рукавом Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри - Цензор.НЕТ 6494
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Фуя -- се! Студер нулёвый!!!
... Украина может стать нетто-экспортером Студебеккеров...*)
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во блин, Белью разлёгся после ударов Усика
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Можна й нетто-експортером називати територію для викачки сировини
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краще партнерство з США ніж з московією. Польша співробітицтво США динамічно розвивається економіка.
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Усик чемпион 4 поясов,а это пропуск в высшую лигу,ну типа достойный продолжатель братьев Кличко
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16 боїв у профрингу 16 перемог 12 з них нокаутом. Такий результа Усіка краще навіть Кличків.
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Торговля Украина-ЕС возросла до 42 %,торговля РАБссия УКраина сведена практически к нолю,ибо санеции США не дают этого делать...,даже Китаю...
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Усік чемпіон. 16 боїв 16 перемог 12 накаутів у профрингу.
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хорошо усик бритаца приложил, шо тот сменил ориентацию и облизал уже всех мужиков в ринге=))
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Михаил Горбачёв,первый и последний президент дохлого сссра...
я отавновлю новую Холодную войну Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри - Цензор.НЕТ 3329 Украина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри - Цензор.НЕТ 3329.
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ТЕС и ТЕЦ нужно закрывать и переходить на зелёную енергетику.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаУкраина может стать нетто-экспортером энергоресурсов, - глава Минэнерго США Перри. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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