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 Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ совместно с Главным следственным управлением Генпрокуратуры во время проведения обыска обнаружила взрывоопасные капсюли от патронов к стрелковому оружию, которые хранились с нарушением требований безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, силовики проводили обыск в складских помещениях на территории Житомирской области. В частности, обнаружили 3494 ящика с капсюлями-воспламенителями от боеприпасов к стрелковому оружию (в количестве более 311 млн единиц).

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Обнаруженные капсюли-воспламенители относятся к взрывной категории "Опасный", что подтверждено выводами специалистов-взрывотехников профильного отдела облуправления Нацполиции в Житомирской области.

Указанные взрывоопасные предметы хранились с существенными нарушениями требований безопасности в неприспособленных для этого помещениях, в непосредственной близости от электрораспределительных щитов и высоковольтных сетей.

Кроме капсюль, обнаружены товары военного назначения (84 двигателя к танкам Т-72), модернизированные прицелы танковые ночного видения и стартер-генераторы для бронетехники с комплектами ЗИП ("Запчасти, инструменты, принадлежности"), электроприводы зенитного пулемета и другое военное имущество неустановленного происхождения. В рамках досудебного расследования проверяется противоправная деятельность субъектов хозяйствования, которые получили товары военного назначения в результате финансово-хозяйственных операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности. В частности, такие предприятия не осуществляют реальной хозяйственной деятельности по изготовлению и реализации военной продукции, не имеют производственных мощностей и необходимого персонала для осуществления такой деятельности, а используются для легализации незаконно полученной продукции, выведенной из-под контроля предприятий оборонно-промышленного комплекса и воинских частей.

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В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью выяснения всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, установления происхождения обнаруженного военного имущества. Взрывоопасные капсюли-воспламенители от боеприпасов изъяты и перемещены в места надлежащего хранения. Досудебное расследование продолжается.

Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 01
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 02

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Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 03
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 04
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 05
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 06
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 07
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала проведения операции Объединенных сил военной контрразведкой СБУ во взаимодействии с Нацполицией задержаны 39 участников НВФ, - ООС

Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 09
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 10
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 11
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 12
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 13

Смотрите: СБУ блокировала канал поставки военных средств поражения из района проведения ООС на Луганщине. Изъято 5 тонн оружия и боеприпасов. ВИДЕО

Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 14
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 15
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 16
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ 17

Источник: https://censor.net.ua/p3096253
 
 
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Странный билборд от Порошенко появился. Че то зрадой попахивает. .
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1711
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здесь кто как понимает: а по сути - "Прочь от Москві, подальше от Москвы уходим"
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Хорошо хоть ненаписал "руки прочь от москвы".
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а может призыв к пете - "проч от москвы"?????))))))))))))))))
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Це так же москалі трактували як вірно вимовляються слова гімну України і як Порошенко не вірно вимовив. Всі трактовки були на моцковській мові, в обх випадках не відповідали дійсності і через нерозуміння української мови. десь так в англії намагались адекватно перекласти на англійську "путін хуйло". Понад 311 млн капсулів-запальників від набоїв до стрілецької зброї та інші товари військового призначення небезпечно зберігали на складах на Житомирщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9376 Із словом путін у них вийшло, а от хто він, так і не спромоглись. Понад 311 млн капсулів-запальників від набоїв до стрілецької зброї та інші товари військового призначення небезпечно зберігали на складах на Житомирщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9376
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Так и слово "працівники" они могут трактовать как все против чего-то или кого-то...
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зализ шыкаладного глаза не оценен и не защитан.
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«10.11.18 23:37 Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ. »
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Капсюли это важно, архиважно！
Ракеты и снаряды то херня.
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Якщо б Ви мали якесь поняття у виготовленні патронів для стрілкової зброї, то б не "мичали"!
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телок, сам делал патроны для стрелкового, немного понимаю, иди броди
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Статьи, быкующий, надо читать, а не по заголовкам делать выводы.

"Кроме капсюль, обнаружены товары военного назначения (84 двигателя к танкам Т-72), модернизированные прицелы танковые ночного видения и стартер-генераторы для бронетехники с комплектами ЗИП ("Запчасти, инструменты, принадлежности"), электроприводы зенитного пулемета и другое военное имущество неустановленного происхождения.
Источник: https://censor.net.ua/p3096253
"
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Ну и？ тумблер, я еще раз прошу мне не отвечать
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Как же кацапы ненавидят аббревиатуру ВКЛ, просто ненавистью пышут, чтобы доказать, чо не нападали ордой, частью которой они были и остались, на ВКЛ и Речь Посполитую, самые большие славянские государства....
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Порох підбирав, просіював, зважував, кулі балансував, а капсуль - х-ня, "скорость воспламєнєния тожє - х-ня?" Што ти дєлал снайпєр-стрєлок?
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охотничьи патроны делал, и порох сыпал и дробь и капсюль ставил
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Зачем писать, где у нас склады находятся.
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капсюли мощное оружие, его даже не воруют
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Ще раз: «Набої без капсюля ?» це було риторичне питання до тебе: «Хіба бувають набої без капсюля?»
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нихрена себе, столько всяких военных няшек и нашли как бы не чаино, одних моторов и модернозированных прицелов на несколько милионов.
не любитель всяких теории, но тут выглядит (по состоянию вещь) хранили заботно и теперь решили всё добро уже легазировать.
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"Папереднікі пастаралісь", "заначєк надєлалі"
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Если на Сахалине отвлечься от рассказов РосГеббельсСМИ о том, как "украинцы зимой замёрзнут", то можно заметить, как твой дом разбирают на дрова.
Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8401
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Був на Сахаліні зимою, при совку. Враження: "Ну його н-уй"
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...а у нас тут -- шо ни неделя -- авиабомбу выкапывают -- чаще американскую...
...вчера опять в Регенсбурге 500 килограммовку отрыли... -- ...отселяют всех за 300 метров ---кучу народа! ...в Бамберге тож...
А если б взорвалось? -- не сейчас, а тогда... -- где б кто был? ... ...отакэ...
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а для 500кг бомбы 300 метров уже безопасно?
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Плять! -- я тут на 40 тонн, 10 кг. одеколона везу -- уже Гефаргут -- опасный груз! -- хоть и Ноль Пунктов. Попробуй токо за него не расписаться! -- полицаи тормознут -- будешь должен всей Стране...*)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБолее 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов к стрелковому оружию и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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