 Более 311 млн капсюлей-воспламенителей от патронов и другие товары военного назначения небезопасно хранили на складах на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, силовики проводили обыск в складских помещениях на территории Житомирской области. В частности, обнаружили 3494 ящика с капсюлями-воспламенителями от боеприпасов к стрелковому оружию (в количестве более 311 млн единиц).
Обнаруженные капсюли-воспламенители относятся к взрывной категории "Опасный", что подтверждено выводами специалистов-взрывотехников профильного отдела облуправления Нацполиции в Житомирской области.
Указанные взрывоопасные предметы хранились с существенными нарушениями требований безопасности в неприспособленных для этого помещениях, в непосредственной близости от электрораспределительных щитов и высоковольтных сетей.
Кроме капсюль, обнаружены товары военного назначения (84 двигателя к танкам Т-72), модернизированные прицелы танковые ночного видения и стартер-генераторы для бронетехники с комплектами ЗИП ("Запчасти, инструменты, принадлежности"), электроприводы зенитного пулемета и другое военное имущество неустановленного происхождения. В рамках досудебного расследования проверяется противоправная деятельность субъектов хозяйствования, которые получили товары военного назначения в результате финансово-хозяйственных операций с предприятиями, имеющими признаки фиктивности. В частности, такие предприятия не осуществляют реальной хозяйственной деятельности по изготовлению и реализации военной продукции, не имеют производственных мощностей и необходимого персонала для осуществления такой деятельности, а используются для легализации незаконно полученной продукции, выведенной из-под контроля предприятий оборонно-промышленного комплекса и воинских частей.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью выяснения всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, установления происхождения обнаруженного военного имущества. Взрывоопасные капсюли-воспламенители от боеприпасов изъяты и перемещены в места надлежащего хранения. Досудебное расследование продолжается.
Це слова видатного поета знищеного покоління українського відродження 30-х років, Миколи Хвильового.
Микола Хвильовий: «Геть від Москви! Дайош Європу!»
ваш ягель навіть літературну (лондонську) англійську перекладає як узбек гаварить, гугл теж рюзський з натяжкою. Ось тільки переклад english - українська і навпаки в гуглі досить непогано. Рюзський то штучний язік, в більш менш нормальому виді , на зразок есперанто з'явився тіьки 150 років тому. Ну, ефіопський єврей Пушкін щось там намагався.
Тонкости языка google не передаёт, всё на ягель тянет?
Ракеты и снаряды то херня.
"Кроме капсюль, обнаружены товары военного назначения (84 двигателя к танкам Т-72), модернизированные прицелы танковые ночного видения и стартер-генераторы для бронетехники с комплектами ЗИП ("Запчасти, инструменты, принадлежности"), электроприводы зенитного пулемета и другое военное имущество неустановленного происхождения.
Источник: https://censor.net.ua/p3096253
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Кстати, а как лукашистский КГБ и вообще совковая власть в лице Министерства образования РБ реагируют в сегодняшнем Минске на попытки исторически мыслящих патриотов проводить активную пропаганду истории ВКЛ ?
Дабранач.
не любитель всяких теории, но тут выглядит (по состоянию вещь) хранили заботно и теперь решили всё добро уже легазировать.
...вчера опять в Регенсбурге 500 килограммовку отрыли... -- ...отселяют всех за 300 метров ---кучу народа! ...в Бамберге тож...
А если б взорвалось? -- не сейчас, а тогда... -- где б кто был? ... ...отакэ...