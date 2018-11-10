 Ветеранам полиции будут вручать удостоверение и нагрудный знак, - постановление. ФОТО

Согласно постановлению №925, опубликованному на Правительственном портале, выдача удостоверения и знака будет осуществляться органом, учреждением, заведением Национальной полиции по месту прохождения службы, информирует Цензор.НЕТ.

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Документ и знак будут выдавать уволенным со службы полицейским, которые получили статус ветерана по закону "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальная защита".