 Ветеранам полиции будут вручать удостоверение и нагрудный знак, - постановление. ФОТО

Согласно постановлению №925, опубликованному на Правительственном портале, выдача удостоверения и знака будет осуществляться органом, учреждением, заведением Национальной полиции по месту прохождения службы, информирует Цензор.НЕТ.
Документ и знак будут выдавать уволенным со службы полицейским, которые получили статус ветерана по закону "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальная защита".
Давайте вже "поліцаїв" на пенсію за рік "служби" відправляти чи що, або за кілкістю замордованих до смерті журналістів.
Или бывших ментов наградят?
Полюция у Нас не так давно...
🤔
ветеран мусора, так правдивіше.
Ківу незабудьте нагородити.
Носи ДУРАЧЕК!!!
)))))))))))
☹
Хоча хта зна....
Ось може буде перший номінант. Колишній начальник поліції охорони, генерал поліції Сергій Будник, підозрюваний раніше у хабарництві, із 16 лютого 2018 року працює радником керівника департаменту забезпечення діяльності голови Нацполіції Сергія Князєва
16 слитков золота, 44 тысячи долларов, 11,5 тысяч евро, а также 5 тысяч Гривен и еще 100 долларов, которые лежали в машине.
22 августа 2017 глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что сотрудники его ведомства, а также СБУ и Нацполиции разоблачили Сергея Будника на взятке в 96 тысяч. По данным следствия, всего с июня он мог получить более 170 тысяч. По версии следствия генерал МВД через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тысяч гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране.ИЗ ДОСЬЕ КП
Сергей Будник с 2008 по 2010 год работал заместителем начальника Департамента ГАИ. В 2010 году стал начальником Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины.
В 2014 году Будник стал первым заместителем начальника Дерпартаменту ГАИ, а затем и. о. начальника Департамента Государственной службы охраны.
Награжден орденами "За заслуги" 2 и 3 степеней.
И вот тут то медалька ветеринара и понадобится для комплекта)))
«18:14, 10 ноября 2018 Украинский боксер Усик объяснил отказ от государственных наград»