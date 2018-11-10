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 Ветеранам полиции будут вручать удостоверение и нагрудный знак, - постановление. ФОТО

Правительство урегулировало вопрос выдачи удостоверений и нагрудного знака "Ветеран Национальной полиции".

Согласно постановлению №925, опубликованному на Правительственном портале, выдача удостоверения и знака будет осуществляться органом, учреждением, заведением Национальной полиции по месту прохождения службы, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военно-медицинская доктрина объединит усилия военного и гражданского здравоохранения для улучшения обеспечения защитников Украины, - Кабмин

Документ и знак будут выдавать уволенным со службы полицейским, которые получили статус ветерана по закону "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальная защита".

Ветеранам полиции будут вручать удостоверение и нагрудный знак, - постановление 01

Источник: https://censor.net.ua/p3096248
 
 
 Топ комментарии
 
Полиции всего 3 года. Какие в жопу ветераны?! Пишите правду - ветераны НКВД
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Правильно. А электрикам свой значок, а сантехникам свой. Будет страна ветеранов.
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Полиции всего 3 года. Какие в жопу ветераны?! Пишите правду - ветераны НКВД
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Полиции в Украине всего 3 года и уже ветераны есть???
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Так их, наверное, через 20 лет начнут выдавать.
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А если полицию переименуют в жандармерию? Или в карабинеров?
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Лапшу вешают народу как обычно . Генералы и министры себе премии , Мерседесы и Дачи а народу медальки ..
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Правильно. А электрикам свой значок, а сантехникам свой. Будет страна ветеранов.
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Кондитерам шоколадные ордена с закруткой на спине)
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Невже за 3 роки, які в Україні працює "нова" поліція в неї вже з"явились бути ветерани?
Давайте вже "поліцаїв" на пенсію за рік "служби" відправляти чи що, або за кілкістю замордованих до смерті журналістів.
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Шо , уже ветеринары паявились?!
Или бывших ментов наградят?
Полюция у Нас не так давно...
🤔
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Привет ссср. Эти бывшие камсамольские вожаки построили в Украине все, на подобие брежневского идиотизма
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за 4 роки вже з'явились ветерани поліції?
ветеран мусора, так правдивіше.
Ківу незабудьте нагородити.
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а этот подлец...еще и ребенка в заложники взял!!!))))))
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А социальную защиту за счет народа или олигархи фонд откроють?
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Новая полиция не состоялась ,какие могут быть ветераны,это по чем их определить-кто больше крышевал наркоту,проституцию ?
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Чем дольше смотришь на реформу полиции, прокуратуры и судебной системы - тем больше жаль потерянного времени.


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Перше завершилось при вигнанні грузинів, друге, з приходом Луценко, ну а третє Петро ніколи не допустить...
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как кто народ Украины. ато гиперлуп и мыролюбство.
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Самой умной и порядочной, в райотделе полиции, на протяжении многих лет, граждане признавали полицейскую собаку..
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классно. мусорским вытиранам будут вручать именные рюкзачки. с надписью нова полиция - очьень важьно.
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Это наверное опечатка! Ветеринар національної поліції!
Хоча хта зна....
Ось може буде перший номінант. Колишній начальник поліції охорони, генерал поліції Сергій Будник, підозрюваний раніше у хабарництві, із 16 лютого 2018 року працює радником керівника департаменту забезпечення діяльності голови Нацполіції Сергія Князєва
Ветеранам поліції вручатимуть посвідчення і нагрудний знак, - постанова - Цензор.НЕТ 6184
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При обыске в собачьей будке генерала Будника были найдены:
16 слитков золота, 44 тысячи долларов, 11,5 тысяч евро, а также 5 тысяч Гривен и еще 100 долларов, которые лежали в машине.

22 августа 2017 глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что сотрудники его ведомства, а также СБУ и Нацполиции разоблачили Сергея Будника на взятке в 96 тысяч. По данным следствия, всего с июня он мог получить более 170 тысяч. По версии следствия генерал МВД через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тысяч гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране.ИЗ ДОСЬЕ КП
Сергей Будник с 2008 по 2010 год работал заместителем начальника Департамента ГАИ. В 2010 году стал начальником Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины.
В 2014 году Будник стал первым заместителем начальника Дерпартаменту ГАИ, а затем и. о. начальника Департамента Государственной службы охраны.
Награжден орденами "За заслуги" 2 и 3 степеней.
И вот тут то медалька ветеринара и понадобится для комплекта)))


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Ну он же не нищеброд и не ездил на бляхах значит он кормилец и законопослушный налогоплательщик. Побольше бы таких в Украине и нас сразу возьмут в ЕС.
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Власти нужны такие радныкы которые поделятся опытом где еще можно денег урвать в нищей стране.
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У авакова собственно сам станок для изготовления. Это "метка" преданности. Готов будку охранять? На медальку!
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А что вы хотели руководитель ведомства совковый аппаратчик и до глубины кости еще живет конченным совком - значки удостоверение любимые его понты ... Ветеранам поліції вручатимуть посвідчення і нагрудний знак, - постанова - Цензор.НЕТ 1703
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Ето уже последняя стадия рехворм или еще мусорам крепостных давать будут после выхода на пенсию в 30 лет?
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не . это только начало. потом будут присваивать мусорве орденок "онижыдети-нашимальчики".
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Давайте им медали такие чтобы светились в темноте чтобы не промазать
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А я тоже хочу! "Ветеран труда" хочу! 42 года отпилял - хоть бы одна тварь "Спасибо" сказала. На дожде, на морозе, при жаре - вперед! и с песней! Еще и в последний день заставили смену 12 часов отфигачить - все равно, говорят, ты уже с завтрашнего дня на пенсии, так что давай, вперед. А тут в 18.30, за час до конца смены - авария. Хорошо, молодежь выручила, сиди уже, говорят, - мы съездим, ликвидируем. Спасибо им.
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все что хотел сделать с Украиной Януковощ за несколько десятилетий, Петя сделал за 4 года. Притом заметте, все диктаторские законы и повышения цен на газ и тарифы, прошли без митингов и народных возмущений. А все потому что делалось умелым рехворматором с подвешеным языком Петром Бляхэром. Мне в чем то даже жаль Януковоща который с Ростова смотрит на все ето и кусает локти спрашивая а что я не так делал.
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Ще новина про нагороди :
«18:14, 10 ноября 2018 Украинский боксер Усик объяснил отказ от государственных наград»
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Цензор.НЕТФотоОбществоВетеранам полиции будут вручать удостоверение и нагрудный знак, - постановление. ФОТО
 
 
 
 
 
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