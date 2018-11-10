 Полиция Донетчины с начала года предупредила более сотни фактов вывоза оружия в мирные регионы. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, среди изъятого также 57 противотанковых гранатометов (РПГ), 46 автоматов, более 40 образцов атипичного оружия, 37 пистолетов. В том числе, полицейские обнаружили более десятка единиц огнестрельного оружия, которое было похищено боевиками во время оккупации в военных и правоохранительных подразделениях.
"Все это граждане хранили у себя дома, рискуя жизнью окружающих, или пытались провезти за пределы ООС, в мирные области", - констатируют в полиции.
Так, житель Бахмута переоборудовал свой гараж на склад боеприпасов: помещение доверху было забито ящиками с гранатами, РПГ, противотанковыми минами и тысячами патронов. Поскольку взрывоопасный объект находился возле домов в жилом секторе, его обезвредили осторожно, с участием взрывотехников. Еще один схрон, скрытый под сеном, был обнаружен в ходе отработки ООС в Торецке. А в Волновахе мужчина нашел и спрятал у себя 4 кг тротила.
"Чтобы спасать жизни людей, полицейские внедрили систему безопасности, которая помогает блокировать эту угрозу. В ее состав входит сеть блокпостов, постоянное присутствие нарядов полиции на железнодорожных вокзалах и автостанциях, в службах доставки грузов, а также оперативные мероприятия. Транспорт и багаж проверяются с собаками, а районы, где проходят железнодорожные магистрали и трассы межобластного сообщения, усиленно патрулируются. Как результат - полиция блокировала 110 попыток перевозки оружия. Каждый второй факт был обнаружен на блокпостах, а перевозчиками были, как правило, мирные граждане", - сообщают в полиции.
За незаконное обращение с оружием предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы, информируют в НПУ, отмечая, что в случае добровольной сдачи боевых "сувениров" наступает освобождение от уголовной ответственности. "И сейчас все больше жителей Донетчины пользуются этим правом. Только в октябре граждане сдали полиции более 3 тысяч боеприпасов - в большинстве случаев люди расставались с оружием, которое хранили более 4 лет, с самого начала боевых действий", - говорится в сообщении.
23 год
Деды закупали...
Мало, кто знает, что "советское" мороженое совсем даже не "советское", а самое настоящее "американское"!
4 ноября 1937 года в Москве начали выпускать так оплакиваемое всеми фанатами "совка" утраченное диво-лакомство "вкусный советский Пломбир"...
Начали выпускать по американской рецептуре, привезённой в 1936-м Микояном из США, и на американском оборудовании, которое закупили у "проклятых пин&осов"
История скреп
В 1936 году товарищ Сталин послал народного комиссара пищевой промышленности Микояна в командировку в США. В Нью-Йорке советская делегация опробовала и отобрала 8 сортов вкуснейшего мороженого в качестве перспективных для развития их производства в СССР.Пломбир сливочный и молочный, крем-брюле, эскимо, ванильное и фруктовое мороженое были рекомендованы для выпуска.
Первые их образцы появились в 1937 году,А в 1938 году в Москве построили первый завод по изготовлению мороженого по американской рецептуре на американском оборудовании, которое закупили в США во время 2-х месячной командировке по стране.
Николай Иванов
Вот придут к тебе дом за долги по комуналке забирать, чем "апсиховать будешь"?
но ещё патронов прикуплю точно
а их пускаю в ход против такой ваты как ты на лугандонщине
я может тяжелый пулемет прикуплю
Сэм Кольт - уравнитель всего равного. Традиция - однако.