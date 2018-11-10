 Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время осмотра хода реконструкции объездной дороги Житомира в субботу, 10 ноября.
Он подчеркнул, что сейчас появилось много политических лозунгов о создании рабочих мест, строительстве дорог, строительстве инфраструктуры: "Только ни за одним из этих политических лозунгов не написано, а как это сделать. Никто не дает ответ на этот вопрос".
Лидер "НФ" подчеркнул, что строительство дорог в Украине финансируется за счет нескольких источников, в том числе благодаря введенному его правительством так называемому "таможенному эксперименту".
Яценюк напомнил, что в июня 2015 года как Премьер-министр внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект: "Если таможня перевыполняет доходы, то сумма перевыполнения доходов по разным областям Украины шла на строительство дорог. Петр Порошенко поддержал эту идею и увеличил количество областей под экспериментом. А правительство Владимира Гройсмана вместе с Владимиром Омеляном реализуют это".
Второй источник финансирования инфраструктуры, как подчеркнул лидер НФ, - это дорожный фонд, основанный принятым 2016 по инициативе Министерства инфраструктуры и "Народного фронта" законом: "Дорожный фонд - это акцизный налог с реализованных нефтепродуктов. В текущем году это 36 млрд гривен, на следующий год - это уже плюс минимум 10. Это почти 50 млрд гривен".
Яценюк также сообщил об инициативе изменить систему администрирования уплаты акцизного сбора: "Масса серых заправок, невероятные объемы реализации контрабандного нефтепродукта. Это все то, что должно идти в бюджет, но не идет. Поэтому электронная система администрирования уплаты акцизного сбора от производителей и продавцов нефтепродуктов - это то, что должно быть сделано в 2019 году".
Это увеличит доходы дорожного фонда и создаст возможность для строительства инфраструктуры и новых дорог, отметил он.
"Мой ответ популистам: расскажите, как вы собираетесь это делать? А если вы не знаете, то посмотрите, как мы это делаем. Вы можете взять, скопировать из наших программных принципов и из нашей экономической программы", - сказал лидер НФ.
Яценюк побывал на заводе, построенном на участке реконструкции автомобильной дороги Киев - Чоп возле Житомира. Подрядчиком работ путем открытого международного тендера была определена компания "Sinohydro Corporation Limited" (Китай). Ориентировочная дата завершения работ - 20 июня 2020. Технический надзор осуществляет компания IRD Engineering (Италия), которая была определена победителем открытого международного тендера. На сегодняшний день начато выполнение подготовительных и земляных работ. Производственная база оснащена, в частности, заводом для изготовления бетона, приготовления щебеночно-песчаных смесей, цехом по изготовлению железобетонных изделий. В ближайшее время ожидается монтаж дополнительного завода для изготовления бетонных смесей.
не думаю что жмурик с его антинародным фронтом кавото уже интересует - враки они не нравятся никому
кацапы радуют каждый день !!!
так он пролетает. его сородичи уже и без него устроили потужный гиперлуп с ремонтом.
Источник: https://censor.net.ua/p3096227"
Лохторат это не интересует, ему бы халявы побольше в обещаниях...
безхребетна амеба, туфелька...
тряпка-затичка,
Порох збіднів,аматов,теж,риги й далі жиріють, а прості громадяни "розкошують" доїдаючи останній йух без солі!
Народ ненавидить пороха що обібрав його до нитки разом з жиддям по-новому!
И вааще! Кто оно такое, что бы о чем-то там сейчас верещать???
🤑
Вот напишите под моим постом конкретику, где и сколько и у кого он украл. Я не топлю за него, просто хочется пиздоболов вывести на чистую воду.
"Короткая" память нашего общества сыграет еще не одну злую шутку с нами в том числе и в оношениях с Россией.
Так і пишуть "за часів Кравчука...; Кучми...; Ющенка...; Януковича...; Порошенка...".
Так було і буде.
І мені здалось, що щось в ній пішло не так...
Рішення було прийняте путєним, який в червні припинив поставки за борги. "Реверсний" імпорт почали "папєрєдніки" набагато раніше.
"Я не топлю за него, просто хочется пиздоболов вывести на чистую воду."
таким холопам як ти щось доводити марно.
Так Сеня я тебе скажу
В Украине проблема не собирать, а куда это ушло
А что касается электронных акцизов
так всё нужно делать электронным. Всё, от продажи коробки спичек до автомобиля
и проблема будет решена.
Да и проверяющих можно уменьшить процентов на 90.
Развёл украинцев, как котят и решил, что этим процессом, можно наслаждаться бесконечно. Ну если выборы ничего не решают, то возможно пролезит, правда уже не со
"Стены"...., а с автомобильной дороги Киев - Чоп возле Житомира. https://censor.net.ua/p3096227
Выглядит как дебил ))
А от хто ти і чим займаєшся нікому не відомо , принаймні тут , та і не цікаво ....))
Не подпускайте его к бабкам для дорог, а то будет как со стеной.
а точніше дирявий ГАН ДОН...
Навіщо цензор періодично витягує цей смедячий труп, з рейтигом - - - 0 ??????
Зайку бросила хозяйка (Юля! Юля!)
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок (Божья роса?)
https://www.youtube.com/watch?v=tOPJQTDhD5k