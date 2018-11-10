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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк. ФОТОрепортаж

Благодаря дальнейшей работе "таможенного эксперимента", введению электронной системы администрирования акцизного сбора в Украине "гораздо быстрее появятся дороги, будет совсем другой рост экономики и создадутся рабочие места".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время осмотра хода реконструкции объездной дороги Житомира в субботу, 10 ноября.

Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк 01

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Он подчеркнул, что сейчас появилось много политических лозунгов о создании рабочих мест, строительстве дорог, строительстве инфраструктуры: "Только ни за одним из этих политических лозунгов не написано, а как это сделать. Никто не дает ответ на этот вопрос".

Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк 02

Лидер "НФ" подчеркнул, что строительство дорог в Украине финансируется за счет нескольких источников, в том числе благодаря введенному его правительством так называемому "таможенному эксперименту".

Яценюк напомнил, что в июня 2015 года как Премьер-министр внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект: "Если таможня перевыполняет доходы, то сумма перевыполнения доходов по разным областям Украины шла на строительство дорог. Петр Порошенко поддержал эту идею и увеличил количество областей под экспериментом. А правительство Владимира Гройсмана вместе с Владимиром Омеляном реализуют это".

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Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк 03

Второй источник финансирования инфраструктуры, как подчеркнул лидер НФ, - это дорожный фонд, основанный принятым 2016 по инициативе Министерства инфраструктуры и "Народного фронта" законом: "Дорожный фонд - это акцизный налог с реализованных нефтепродуктов. В текущем году это 36 млрд гривен, на следующий год - это уже плюс минимум 10. Это почти 50 млрд гривен".

Яценюк также сообщил об инициативе изменить систему администрирования уплаты акцизного сбора: "Масса серых заправок, невероятные объемы реализации контрабандного нефтепродукта. Это все то, что должно идти в бюджет, но не идет. Поэтому электронная система администрирования уплаты акцизного сбора от производителей и продавцов нефтепродуктов - это то, что должно быть сделано в 2019 году".

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Это увеличит доходы дорожного фонда и создаст возможность для строительства инфраструктуры и новых дорог, отметил он.

Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк 04
Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк 05

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"Мой ответ популистам: расскажите, как вы собираетесь это делать? А если вы не знаете, то посмотрите, как мы это делаем. Вы можете взять, скопировать из наших программных принципов и из нашей экономической программы", - сказал лидер НФ.

Яценюк побывал на заводе, построенном на участке реконструкции автомобильной дороги Киев - Чоп возле Житомира. Подрядчиком работ путем открытого международного тендера была определена компания "Sinohydro Corporation Limited" (Китай). Ориентировочная дата завершения работ - 20 июня 2020. Технический надзор осуществляет компания IRD Engineering (Италия), которая была определена победителем открытого международного тендера. На сегодняшний день начато выполнение подготовительных и земляных работ. Производственная база оснащена, в частности, заводом для изготовления бетона, приготовления щебеночно-песчаных смесей, цехом по изготовлению железобетонных изделий. В ближайшее время ожидается монтаж дополнительного завода для изготовления бетонных смесей.

Источник: https://censor.net.ua/p3096227
 
   
 Топ комментарии
 
шотакое - боевой колик активизируется))))
не думаю что жмурик с его антинародным фронтом кавото уже интересует - враки они не нравятся никому Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4818 Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2688
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политический труп с нулевым рейтингом
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шотакое - боевой колик активизируется))))
не думаю что жмурик с его антинародным фронтом кавото уже интересует - враки они не нравятся никому Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4818
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цензор где новости про зашквареных в питере касабов?
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Не заважайте маленькому бізнесу по піару паханів кримінальнорго угрупування НФ
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политический труп с нулевым рейтингом
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Да. Но если у него рейтинг был в 10 раз больше чем у Гнойсмана то какой же сейчас у Гнойсмана рейтинг? Далеко в минуса ушел
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ушастый кулявлоб хочет устроить вторую серию стены плача на дорогах?
так он пролетает. его сородичи уже и без него устроили потужный гиперлуп с ремонтом.
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ой, кролик из норки вылез !!!!! https://www.youtube.com/watch?v=K9kA-vNWy9w - упоминание о кролике, хоть и старо, но актуально !!!
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Ой , ось і кацап виліз із кацапського болота 😂,
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"Он подчеркнул, что сейчас появилось много политических лозунгов о создании рабочих мест, строительстве дорог, строительстве инфраструктуры: "Только ни за одним из этих политических лозунгов не написано, а как это сделать. Никто не дает ответ на этот вопрос".
Источник: https://censor.net.ua/p3096227"

Лохторат это не интересует, ему бы халявы побольше в обещаниях...
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поэтому такие как ты вылизывают жопу барыге? он же чемпион по обещаниям)))
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Вилизивути одне місце своєму куратору - це ваше все , за що і платять вам , зрадоботи , копійчину ! А Арсеній - розумний політик і вихована людина , на відміну від ригівських , тупих блазнів і лизунів ваної !
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один из главных жополизов барыги отозвался))))
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З нього такий політик як з мого )(уя молоток...
безхребетна амеба, туфелька...
тряпка-затичка,
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Не кидайте перли свиням. Бо у свиней немає мізків, що оцінити. "Кролик, кулявлоб, стіна-вкрав" - ось весь їх словниковий запас.
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Кролик, ты хто такой?! Дорожники! Гоните его нафик - он не при делах.
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А народу його ж газ продають у 7 разів дорожче,електрика теж, зряплати зросли неймрвірно ,так що працює людина навіть не за харчі!
Порох збіднів,аматов,теж,риги й далі жиріють, а прості громадяни "розкошують" доїдаючи останній йух без солі!
Народ ненавидить пороха що обібрав його до нитки разом з жиддям по-новому!
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суперприбыльный нафтогаз клянчит из бюджета 230 ЛЯРДОВ. Остальную туфту можно вообще не читать - если все такие прибыльные, почему народ нищий?
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хоть бы один из этих призвал к элементарному - не воровать.
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Им такое словосочетание, как "не воровать", не знакомо.
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А что толку от его призывов? Он призывал Азарова снизить цены на газ а когда сам пролез к власти первым же делом наоборот повысил цены в разы.
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Та шо вы такое пропонуете? Креста на вас нет! Они жиж як красть перестануть - одразу вмруть, бо инакше жить вони не в состоянии!
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Новые тарифы прыщавого УБЛЮДКА-кроля пережили, переживем ли новые его акцизи???
И вааще! Кто оно такое, что бы о чем-то там сейчас верещать???
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Берите выше, неблагодарные! Криль самолично в 2014 грудью дефолт остановил! (так он рассказывает)
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яйценюховский акциз на бензин никогда не забуду..
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А при нынешней системе шо? Никак не удаётся наполнить? Это как в школьной задаче про бассейн - из одной трубы наполняется, а в другую вытекает. Воровать не пробовали?
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Та просто красть акцизный сбор в электронном виде гораздо удобнее: раз-раз, чики-пики, два клика мышкой - и он уже в Панаме. А то заколебались уже рихварматоры бумажки заполнять.
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Боевой кроль в новом образе сильно на хасида смахивает, правда пейсов не хватает. Для наповнення дорожнього фонду необхідно ввести електронне адміністрування акцизного збору, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4223
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"Для наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк" - что то Сеня-камикадзе стал часто мозолить глаза, может он уже вернул сворованные 8 млрд, и теперь может по новой, с чистой совестью, пилить бюджет..
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Опять вылезло ето ЧМО. Кто Оно вообще такое, что будет указывать что делать и как жить нам? Или ето предвыборное обострение у него? Надеюсь Кулявлоба не потерял документы которыми он доказывал Азарову что сделает украинцам украинский газ по 480гривень?
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Посмотрев какую он сделал стену за миллиарды гривень, боюсь даже представить какие он дороги собирается построить
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Я вот не пойму, чем кроль неугодил народу, что многие считают его рейтинг нулевым. Из за стены? Так а какую стену вы хотели, китайскую? Кажется, кроль единственный, кто принял решение не покупать росийский газ напрямую. Помните как медведев истерил тогда? Неужели кролик за свой премьерский срок стырил больше чем до него все вместе взятые рыги ти шо ничого нэ кралы?
Вот напишите под моим постом конкретику, где и сколько и у кого он украл. Я не топлю за него, просто хочется пиздоболов вывести на чистую воду.
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А это наш менталитет. Сейчас плохие Порох и Гройсман, до Гройсмана был плохой Кролик, до кролика был плохой Азиров и Шапкокрад и т.д., и я даю 146%, что следующий кто будет руководить страной будет плохой. Вы посмотрите на тех кто сейчас в политических трендах. Почти все они уже были при власти, в законодательной или исполнительной. На них кричали воры, но все равно идут и голосуют за них. А все потому, что основная бимомасса имеет очень небольшой объем оперативной памяти, они не могут системно мыслить и охватить для анализа период времени больше чем 2-3 года. Сейчас в тренде кричать Порох вор, Юля приде порядок наведе. Но все забыли как Юля героически боролась с птичим грипом. собственноручно разгружая ящики с тамифлю , аналогично как Кролик собственноручно проверял 20м "стены". забыли газ по 450 дол. как пенсам раздала по тысяче и чем это вылезло для экономики. Некоторые топят за рыгов и говорят, что при рыгах им жилось легче чем сейчас, но почему-то забыли, что 90% олигархов сколотили свое состояние при рыгах, занимаясь воровством гос.автивов и гос.ресурсов. А именно олигарши больше всего тормозят развитие нашего общества.
"Короткая" память нашего общества сыграет еще не одну злую шутку с нами в том числе и в оношениях с Россией.
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Проблема не скільки в тому що погані, а що кожна наступна влада жадібніша, цинічніша та некомпетентніша за попередню.
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Ющенко та усі його прем'єри були жадібнішими, цинічнішими та некомпетентнішими за Кучму та його прем'єрів?
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А до чого тут взагалі Ющенко?Невже у нас настільки дурні люди,що не помічають які клани 27 років біля корита крутяться?
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Часи правління кожного із президентів пов'язують саме із їхніми прізвищами.
Так і пишуть "за часів Кравчука...; Кучми...; Ющенка...; Януковича...; Порошенка...".
Так було і буде.


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Загалом про систему влади. Так, ющенківський режим був жадібнішим, цинічнішим та некомпетентнішим за кучмівський.
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Отакої... Пару прізвищ найкомпетентніших із кучмівських управлінців можна взнати?
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Я в них не вірю. Почала перевіряти Вашу теорію в хронологічному порядку.
І мені здалось, що щось в ній пішло не так...
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Я вірю тільки цифрам. При тому бажано не українським. Тому відкриваємо звіти світового банку, або інших. поважних фін. установ з 1991 по теперішній час. І бачимо, що найкращих показників в темпах росту, по ВВП чи інших показників в економіці ми досягнули в 2007 році. Далі ми тільки падали, або були на нулях.
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Ва би ще розуміння що ці цифри означають, тоді й не буде дурних сентенцій "досягнули в році"
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Так може проблема не у владі. а у людях? звідки нам ту "владу" присилають? Не з марсу ж, не з Америки і не з росії. Це все ми. Яке суспільство, така і влада.
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что 90% олигархов сколотили свое состояние при рыгах, ты горбатого то не лепи, и не забирай лавры у отца рабазаривания страны Кучмы
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Кучма то отец, я не спорю. Ахметов, пинчук, Коломойский и т.д. начинали при кучме, но максимальной концентрации финанасов и капитала в руках олигархов как раз достигли при рыгах.
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Ахметов, пинчук, Коломойский и т.д........ а вот об и т д давай по подробней ,и у него есть имя Петя , который при рыгах ( а он один из отцов ) умудрился находясь на ГОССЛУЖБЕ увеличить свой капитал в 2 раза ........ и что теперь у него совесть заиграла? может стал хорошим и не использует свое положение в корыстных целях? Все его окружение и его назначения говорит об обратном
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"кроль единственный, кто принял решение не покупать росийский газ напрямую. Помните как медведев истерил тогда?"
Рішення було прийняте путєним, який в червні припинив поставки за борги. "Реверсний" імпорт почали "папєрєдніки" набагато раніше.

"Я не топлю за него, просто хочется пиздоболов вывести на чистую воду."

таким холопам як ти щось доводити марно.
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"Мой ответ популистам:

Так Сеня я тебе скажу
В Украине проблема не собирать, а куда это ушло

А что касается электронных акцизов
так всё нужно делать электронным. Всё, от продажи коробки спичек до автомобиля
и проблема будет решена.
Да и проверяющих можно уменьшить процентов на 90.
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"Мой ответ популистам: расскажите, как вы собираетесь это делать? А если вы не знаете, то посмотрите, как мы это делаем."

Развёл украинцев, как котят и решил, что этим процессом, можно наслаждаться бесконечно. Ну если выборы ничего не решают, то возможно пролезит, правда уже не со

"Стены"...., а с автомобильной дороги Киев - Чоп возле Житомира. https://censor.net.ua/p3096227
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Кто этому ублюдку имидж придумал?
Выглядит как дебил ))
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Арсенія поважають всі світові політики , тільки кремлівському сцарьку і бабі з косою , він поперек горлянки стоїть !
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в методичке так написано?))) а за что его "уважают", не написано?)))
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Медодичками не користуюсь , так як маю клепку в голові і совіть ! Його поїздки в США та Європу , говорять самі за себе !
А от хто ти і чим займаєшся нікому не відомо , принаймні тут , та і не цікаво ....))
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таким как ты только о совести кукарекать.. если бы она у тебя была, ты бы не вылизывал жопы наживающимся на смертях патриотов..
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Арсения не уважает народ страны ( по крайней мере большенство ,и подтверждение этому его и его партии рейтинг) , и ему до сраки какого кто мнения о Кролике , запад или кремль,
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Самые тяжелые времена припали как раз на Сеню-камикадзе. Что-то доказывать кацапским ублюдкам и местной вате бесполезно - они работают за бояру.
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Ой не...
Не подпускайте его к бабкам для дорог, а то будет как со стеной.
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кріль, це вже засмерділий політичний труп...
а точніше дирявий ГАН ДОН...
Навіщо цензор періодично витягує цей смедячий труп, з рейтигом - - - 0 ??????
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А ля ....."ЗаборСтрой " хочет дороги строить ? Многие думают это не его профиль? А зря . Его профиль тырить бабло ,а на заборе или дороге это не важно.
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***
Зайку бросила хозяйка (Юля! Юля!)
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок (Божья роса?)
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он же Кролик, он же Хамелеон, он же Кулявлоб, он же Писяй

https://www.youtube.com/watch?v=tOPJQTDhD5k
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Все было бы не так смешно, как нам лапшу на уши вешают.
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Сеня діставай машингвер Максим, або до бені на!!!!! я толерантно і гречно маю вас на увазі!!!
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О, повылазила кацапуская подзалупная перхоть с местной ватой срать на ветке. Шо, Сеня вам покоя не дает? Для наповнення дорожнього фонду необхідно ввести електронне адміністрування акцизного збору, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3928
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДля наполнения дорожного фонда необходимо ввести электронное администрирование акцизного сбора, - Яценюк. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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