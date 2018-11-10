 "Тут не уважают защитников Украины": На Центральном автовокзале Киева протестовали из-за отказа продавать льготные билеты участникам боевых действий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечали организаторы акции - "Союз ветеранов войны с Россией" - в анонсе акции, "там (на автовокзале. - Ред.) охренели уже настолько, что с недавнего времени полностью перестали продавать льготные билеты участникам боевых действий, развесив возле касс фейковые постановления Кабмина".
В комментариях под анонсом акции опубликовано несколько видео с вокзала, а также много сообщений о том, что на других автовокзалах ситуация такая же.
Корреспондент Цензор.НЕТ с места события сообщил, что участники акции (несколько десятков человек) провели "профилактическую" беседу с замдиректора вокзала, а также обрисовали офисы двух перевозчиков офисы обрисовали.
На странице "Союза ветеранов войны с Россией" по итогам акции сообщается:
"Итог сегодняшней акции на центральном автовокзале Киева:
1. Фейковые постановления Кабмина с касс убраны;
2. Передали "приветы" компании "Гюнсел", которая принципиально отказывается льготно перевозить участников боевых действий, и компании "Шериф", которая имеет представительство в "ДНР".
Друзья, организовуйтесь в своих городах и убирайте фейковые постановления Кабмина о талонах из местных вокзалов!"
тут работают дыровцы
зря прервали штурм в сентябре!!!