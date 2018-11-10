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Все про:СБУ (12966) Черниговщина (520) нефтепровод (53) нефтепродукты (28)

 СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали хищение сырья из нефтепровода в Черниговской области, которое злоумышленники выкачивали в автоцистерны и вывозили за пределы области для продажи на "черном" рынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники обустроили незаконную врезку для перекачки нефти на одном из участков нефтепровода. Продукцию загружали в автоцистерны и вывозили за пределы области для реализации на "черном" рынке.

Согласно заключению специалистов нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям.

СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине 01
СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3096219
 
 
 Топ комментарии
 
Странная квалификация дела - повреждение нефтепровода. Наказание скорее всего штраф. То есть уже договорились.

Не удивлюсь если весь нефтепровод гонит конрабандную нефть через границу с рашкой. Тогда действительно факт хищения того, чего нет на бумаге доказать будет трудно
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Даа! Это конечно Службе Безопасности Украины дело по плечу . Можно бабок на базаре, торгующим салом стратегического назначения тоже поганять.
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Сидит без отопления значит ему нравится. Если бы людям что то не нравилось они бы вышли на улицу и требовали.
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Даа! Это конечно Службе Безопасности Украины дело по плечу . Можно бабок на базаре, торгующим салом стратегического назначения тоже поганять.
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Це вірно брат Лукашенка! Зрада на зраді сидить, і зрадою поганяе.
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Ой лишенько то яке... Злодюзі не буде з чого діточок годувати...
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Мабудь не буде. Він бідняк, в нього нем нічого, все на тещі.
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Хищения это задача СБУ?....
Тогда пусть ЗСУ патрулирет улицы, сотрудники патрульной полиции охраняют государственную границу, пограничники ловят водителей-нарушителей, а СБУ ловит воров и расхитителей государственной собственности...
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А чья же ето задача. Ето корова СБУ и они ее доят и защищают. Спроси Семочко откуда у него столько недвижимости в разных странах и миллионные счета.
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У оперов которые ворюг ловили морды были злючие и худючие, а у ОБХХС рыла и животы в двери кабинета не могли протиснуться
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Так у нас оказывается и нефтепроводы есть.Почему тогда у нас бензи по такой заоблачной цене?
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потому что мусора крышуют врезку, а участковый стоит на шухере во время закачки цистерн, а СБУ не взяли в долю и семачка хлопнул врезку, теперь у этой врезки поменялась крыша, такая же хрень и с газовыми врезками, но там решается всё на уровне банковой, а нам чухают про вроттедам++ уголь из Африки, газ из Америки и т.д.
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Уголь приходит под флагом Мальты и Либерии...А откуда он хрен его знает, но выгружают каждый день...Причем выгружают грейферами, что довольно долго..неужели нету умнее приспособлений, ведь простой судна входит в стоимость угля
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флажок можно прикрутить какой угодно, уголёк кацапский.

Компания экс-главы двух украинских госкомпаний Владимира Зиневича выкупила две шахты в Ростовской области для обеспечения топливом украинской ТЭЦ. В 2014 году его задерживали из-за невыгодного контракта на поставку угля из ЮАР

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/19/06/2018/5b28f3059a7947626a9fbbbb
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Тогда интересно где его загружают....В Азовское море эти суда не зайдут 320м длина и осадка 11м минимум...Сейчас попробую пробить по названию судна
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Трафик показывает от Кипра через Стамбул затем Южный...
Так что схема может быть очень интересной...россияне продают турецкий уголь...
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Тек интересно, нефтепровод - откуда и куда? Где у него начало и кто сидит в конце?
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А кто сидит в конце разве не понятно? Те кто сидит в конце почуствовали падение давления в трубе и приехали *накрыли* ворюг.
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Кто сидит в конце уже разобрались. А теперь чтобы понять кто сидит в начале забиваешь трубу чопиком и наблюдаешь у кого в Верховной Зраде морда покраснеет и визг подымит.
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это нефтепровод Укрнафты...там каждый месяц кого то ловят, потом отпускают, потом опять ловят...бизнес у СБУ такой
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Очень жирный мусор который не захотел делиться)))
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а слабо сбу воэбудить уголовное дело против Фонда держмайна Украины - благодаря ихней ПРЕСТУПНОЙ "деятельности" половина города Кривой Рог(население города 700.000) сидит без отопления!
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Сидит без отопления значит ему нравится. Если бы людям что то не нравилось они бы вышли на улицу и требовали.
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Странная квалификация дела - повреждение нефтепровода. Наказание скорее всего штраф. То есть уже договорились.

Не удивлюсь если весь нефтепровод гонит конрабандную нефть через границу с рашкой. Тогда действительно факт хищения того, чего нет на бумаге доказать будет трудно
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это нефтепровод Укрнафты...там каждый месяц кого то ловят, потом отпускают, потом опять ловят...бизнес у СБУ такой
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Нужно было под основной трубой врезку делать. И выводить до безопасного места под землей )) - Это я к тому говорю,шо не сильно боялись крадии. Исходя из этого возникает два варианта - 1) сфабрикованное "разоблачение" 2) поворовали сами и сами нашли ))
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Нефтепровод с казлостана и пользуются им недобитые рыги и барыги или это народное достояние проясните публике ... СБУ перекрила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 7223
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А трубопровод по которому медведчук соляру контрабандой гонит они в упор не видят..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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