 СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники обустроили незаконную врезку для перекачки нефти на одном из участков нефтепровода. Продукцию загружали в автоцистерны и вывозили за пределы области для реализации на "черном" рынке.
Согласно заключению специалистов нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям.
Тогда пусть ЗСУ патрулирет улицы, сотрудники патрульной полиции охраняют государственную границу, пограничники ловят водителей-нарушителей, а СБУ ловит воров и расхитителей государственной собственности...
Компания экс-главы двух украинских госкомпаний Владимира Зиневича выкупила две шахты в Ростовской области для обеспечения топливом украинской ТЭЦ. В 2014 году его задерживали из-за невыгодного контракта на поставку угля из ЮАР
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/19/06/2018/5b28f3059a7947626a9fbbbb
Так что схема может быть очень интересной...россияне продают турецкий уголь...
Не удивлюсь если весь нефтепровод гонит конрабандную нефть через границу с рашкой. Тогда действительно факт хищения того, чего нет на бумаге доказать будет трудно