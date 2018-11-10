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 Смертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы. ФОТОрепортаж

Сегодня, около 9:30 на автодороге Лубны-Миргород-Опишня, вблизи села Билыки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "ЗАЗ Таврия" и "Лада Приора".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Смертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы 01

В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летний водитель "Таврии" погиб, его пассажиры: 46-летняя женщина и 25-летний мужчина получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Смотрите: Нардеп Лещенко попал в ДТП в Киеве, в его автомобиль врезался грузовик. ФОТО

Смертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы 02

47-летний водитель "Приоры" и его 7-летний пассажир получили незначительного травмирования.

Смертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы 03

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Пострадавшие госпитализированы в Миргородской ЦРБ, где получают соответствующую медицинскую помощь.

Смертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы 04

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины автомобильной аварии. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Во Львове водитель протаранил ограждение и перевернулся, пытаясь уехать от патрульных. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/p3096214
 
 
 Топ комментарии
 
(((((
Таврия - 1000 баксов.
Мерс А140 в Польше 1000 баксов.
Если б хозяин Таврии имел право купить не 20 летний Тавро а 20ний Мерс, сач был бы жив...
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Тем, шо люди хотят на ней ездить и не хотят платить неподъёмные поборы барыгам от власти. Хочешь иметь нормальный и безопасный автомобиль - заплати мзду казнокрадам, они часть украдут, а часть пенсам зашлют. И то если почта захочет доставить. Редкие педерасты. Мол экология... А эти? Мол техосмотр. А эти? Мол некуда металлолом девать, свалка... Кругом приёмки металлолома за деньги, бизнес працюэ. А Червоненко говорит, что в Европе за утилизацию 2К евро нужно платить. Мудак редкий. Стригут народ нипадеццки.
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опять проклятые евробляхеры? правильно соевые?
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Туман и отсутствие мозгов . Удивительно , что четверо живы .
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Ну да. На "Таврии" - это как в коробке из-под обуви на таран идти..
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не слышу радостных воплей любителей совкового автопрома, ну как вам четырехколесная паебень? где же скулеж счастливых обладателей таврии лАнуса и жагуля? вчера от евроблях пообсцыкались а сегодня затаились как мыши.
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Ну и чем хуже 10-летняя ауди того, что на фото?
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Тем, шо люди хотят на ней ездить и не хотят платить неподъёмные поборы барыгам от власти. Хочешь иметь нормальный и безопасный автомобиль - заплати мзду казнокрадам, они часть украдут, а часть пенсам зашлют. И то если почта захочет доставить. Редкие педерасты. Мол экология... А эти? Мол техосмотр. А эти? Мол некуда металлолом девать, свалка... Кругом приёмки металлолома за деньги, бизнес працюэ. А Червоненко говорит, что в Европе за утилизацию 2К евро нужно платить. Мудак редкий. Стригут народ нипадеццки.
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этот червоненка не мудак. а особь щироукраинской реформаторской национальности. это намного хуже.
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А почему Червоненко молчит что в Европе и США государство выплачивает 3000Евро тому кто меняет свою старую машину на новую?
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ему рэбэ запрещает такое говорить, ато мыролюбство.
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Он говорит, что если ты мужчина - пойди и отлистай за новый рейнджровер и ещё сверх того все акцизы, пошлины и сборы. Слышите - это он гоям рассказывает. Хотелось бы проверить его парк, как он приобрёл те фуры. И если и всё заплатил, то точно уж не из своих. Или не из заработанных, а коррупционно нажитых. Питух гамбургскый!
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Ну я же не жена Назарова который угробил минимум пол сотни молодых парней и не могу купить себе новый митсубиши за 50000Евро. А она судя по коментариям соеботов кормилица Украины. Чем дороже машина тем больше ты кормишь Украину. А если ты купил самолет или яхту за 50 миллионов баксов так тебя народ вообще на руках носить должен как единственного кормильца и защитника. Не то что ети нищеброды которые насобирали на бляхи по 2тыс. баксов. Вот ето логика да?
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и обрате внимание, кто на стороне червоненко..свій до свого..
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Все они там свои и одно дело делают. Заметь все как петухи накрашенные, блестящие и напудренные я чуть не блеванул.
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так тут на фото с таврушкой жигулизм от вальцмана - свинарчука столкнулся. При чем здесь ОООО?
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Тем хуже что жена Насирова или Луцика яхту очередную или домик в Испании не смогут купить.
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Очень сомневаюсь, что хоть один из водителей включил габариты, не говоря уже о ближнем свете.... Смертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы - Цензор.НЕТ 2949
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Зараз світло обов'язкове навіть вдень, інакше поліцаї зупинять.
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Какое это имеет отношение к реалиям на дороге и отсутствию мозгов у водителей, особенно в сельской местности...?...
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Має, в нас і між селами катаються, не знаю як в Полтаві.
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Проезжаю в год в среднем 50 - 55 тыс. километров, поэтому знаю о чем говорю - оленей, которые даже в туман не включают хотя бы габариты (толку от них никакого), а не то что фары, на дороге тьма.....надеюсь, что полиция более серьезно будет относится к этой проблеме.....часто без единого огонька из тумана вылетают маршрутки и рейсовые автобусы забитые людьми....жесть... Смертельна ДТП на Полтавщині: внаслідок лобового зіткнення 1 людина загинула, 4 травмовано - Цензор.НЕТ 9536
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Причем там габариты. Ети таврии и лАнусы с жигулями больше 60-ти уже на колесах не стоят. Или ты думаешь что они дороги не увидели
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опять проклятые евробляхеры? правильно соевые?
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Просто как говорят соеботы власть таким образом избавляется от нищебродов. Статья должна была называться *ЕЩЕ -1 НИЩЕБРОД*
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а слуги нАродні - дЕхпутати, не хотять в цих труповозказ повиконювати свої обовязки....
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(((((
Таврия - 1000 баксов.
Мерс А140 в Польше 1000 баксов.
Если б хозяин Таврии имел право купить не 20 летний Тавро а 20ний Мерс, сач был бы жив...
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хрен его знает. Может природа таким образом избавляется от дебилов. Как говорится если Бог хочет кого то наказать то отбирает разум.
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Вот вам соевые с*ки отечественный автопром. Посмотрите на ету консервную банку которые выпускают наши чиновники. В другой цивилизованной стране за ето на миллионы засудили бы Автозаз.
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"Таврию" не выпускают уже лет двадцать как. ЗАЗ вообще сейчас ничего не выпускает. Закрылся навсегда.
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Запишите очередную перемогу и звездочку на счет Петру Бляхэру и Южаниной. Кстати они не дураки и на таком хламе не ездят.... слуги народа млять...
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Васадзе не способен наладить производство дешёвой надёжной безопасной машины
по конкурентной цене - сколько эта тварь будет мучить всю страну ?

Она выполнила условия приватизации ?
В умелых руках завод мог бы дать простым людям доступный автомобиль
на пространстве всего СНГ и приносить прибыль, и платить налоги.
Но это в умелых руках.
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Он уже давно никого не мучит. ЗАЗ умер. Не работает. Выставлен на продажу.
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Как он не мучит, если людям нечего купить ?
Это из-за него.
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Таврия спроектирована в 70-х по советским нормам безопасности для быдла.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСмертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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