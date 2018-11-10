 Смертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летний водитель "Таврии" погиб, его пассажиры: 46-летняя женщина и 25-летний мужчина получили телесные повреждения различной степени тяжести.
47-летний водитель "Приоры" и его 7-летний пассажир получили незначительного травмирования.
Пострадавшие госпитализированы в Миргородской ЦРБ, где получают соответствующую медицинскую помощь.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины автомобильной аварии. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.
Таврия - 1000 баксов.
Мерс А140 в Польше 1000 баксов.
Если б хозяин Таврии имел право купить не 20 летний Тавро а 20ний Мерс, сач был бы жив...
по конкурентной цене - сколько эта тварь будет мучить всю страну ?
Она выполнила условия приватизации ?
В умелых руках завод мог бы дать простым людям доступный автомобиль
на пространстве всего СНГ и приносить прибыль, и платить налоги.
Но это в умелых руках.
Это из-за него.