 Группу чиновников "Киевтранспарксервиса" уличили в системной коррупции, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, задержанные организовали схему системного вымогательства и получения от предпринимателей неправомерной выгоды за размещение на территории столицы парковок.

Организатором преступной группировки оказался главный специалист отдела организации работы отведенных парковочных площадок "Киевтранспарксервис". Он привлек к коррупционной схеме еще двух начальников отделов и специалиста, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковок, согласованию их в Управлении патрульной полиции в г.. Киеве, проведением встреч с предпринимателями, в ходе которых последние передавали чиновникам взятки за их "услуги".

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Согласно материалам следствия, за оформление документов и заключение договора на размещение одной парковочной площадки участники преступной группы требовали от предпринимателей от 500 до 700 долларов США.

"09.11.2018 по результатам проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий при получении для себя и других должностных лиц КП второй части неправомерной выгоды в сумме 33 600 грн задержан один из участников преступной схемы - главный специалист коммерческого отдела по работе специально оборудованных площадок КП "Киевтранспарксервис". Ранее в ходе обусловленной встречи чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 14 000 грн", - сообщает прокуратура.

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В дальнейшем под процессуальным руководством прокуратуры Киева следователями столичной полиции в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны еще трое участников преступной группы, в том числе и организатор.

Одного из фигурантов задержали в столичном аэропорту при возвращении из зарубежной поездки, других - на территории столицы.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении всем задержанным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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На основании постановлений суда по месту жительства фигурантов, в автотранспорте, а также в служебных помещениях КП "Киевтранспарксервис" и Управления патрульной полиции в г.. Киеве УПП в г.. Киеве проведены обыски.

Следствие в уголовном производстве продолжается.











