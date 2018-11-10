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 Группу чиновников "Киевтранспарксервиса" уличили в системной коррупции, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В ходе совместной спецоперации прокуратуры города Киева, сотрудников Управления защиты экономики и Следственного управления Нацполиции Киева при содействии Управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА разоблачена и прекращена деятельность организованной преступной группы в составе 4 должностных лиц коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, задержанные организовали схему системного вымогательства и получения от предпринимателей неправомерной выгоды за размещение на территории столицы парковок.

Организатором преступной группировки оказался главный специалист отдела организации работы отведенных парковочных площадок "Киевтранспарксервис". Он привлек к коррупционной схеме еще двух начальников отделов и специалиста, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковок, согласованию их в Управлении патрульной полиции в г.. Киеве, проведением встреч с предпринимателями, в ходе которых последние передавали чиновникам взятки за их "услуги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник ГФС приговорен к пяти годам тюрьмы за взятку в 111 тысяч гривен, - прокуратура Киева

Согласно материалам следствия, за оформление документов и заключение договора на размещение одной парковочной площадки участники преступной группы требовали от предпринимателей от 500 до 700 долларов США.

"09.11.2018 по результатам проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий при получении для себя и других должностных лиц КП второй части неправомерной выгоды в сумме 33 600 грн задержан один из участников преступной схемы - главный специалист коммерческого отдела по работе специально оборудованных площадок КП "Киевтранспарксервис". Ранее в ходе обусловленной встречи чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 14 000 грн", - сообщает прокуратура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В работе НАБУ и САП находится 730 уголовных производств. В октябре в суд передано 7 дел, - пресс-служба агентства

В дальнейшем под процессуальным руководством прокуратуры Киева следователями столичной полиции в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны еще трое участников преступной группы, в том числе и организатор.

Одного из фигурантов задержали в столичном аэропорту при возвращении из зарубежной поездки, других - на территории столицы.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении всем задержанным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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На основании постановлений суда по месту жительства фигурантов, в автотранспорте, а также в служебных помещениях КП "Киевтранспарксервис" и Управления патрульной полиции в г.. Киеве УПП в г.. Киеве проведены обыски.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Группу чиновников Киевтранспарксервиса уличили в системной коррупции, - прокуратура 01
Группу чиновников Киевтранспарксервиса уличили в системной коррупции, - прокуратура 02
Группу чиновников Киевтранспарксервиса уличили в системной коррупции, - прокуратура 03
Группу чиновников Киевтранспарксервиса уличили в системной коррупции, - прокуратура 04
Группу чиновников Киевтранспарксервиса уличили в системной коррупции, - прокуратура 05
Группу чиновников Киевтранспарксервиса уличили в системной коррупции, - прокуратура 06

Источник: https://censor.net.ua/p3096210
 
   
 Топ комментарии
 
Потужно! Нарешті зламано хребет корупції в Україні.. Группу чиновников "Киевтранспарксервиса" разоблачили в системной коррупции, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4506 А як там себе почувають пани насіров, сємочко , розєнблятт та "діамантові" прокурори?
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Соевые методы. Это как и ато за личени секунды ))
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Почувають себе гарно. Хочуть ще массаж хребта ))
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посмотрел много раз это видео и точно могу сказать что лещенко стоял с нарушениями.
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по-сути на проезжей части без аварийного света. Незахотел в "грязь" лезть.
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Якщо стояв з порушенчми, то він буде за це відповідати, але винний у ДТП той хто здійснив наїзд на автомобіль, який стояв навіть і з порушеннями.
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Кстати, кто это - помощница Лещенко, Марина (бывшая в авто)?: Помощница Лещенко скрывает свое состояние

Марина Бардина - помощница нардепа Сергея Лещенко на платной основе - не представила е-декларацию.
http://ua1.com.ua/rus/politics/pomoshchnica-leshchenko-skryvaet-svoe-sostoyanie-30307.html
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26 лет, помощница уже у 2 нардепа, постоянно постит совместные фото с Лещем. Диджейка уже надоела? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2149668301727257&set=ecnf.100000523242576&type=3&theater
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и я его понимаю - у него запросы большие - не все бабы могут спонсировать Групу чиновників "Київтранспарксервісу" викрили у системній корупції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2958
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а порохоботу интересно грязное белье какое то ворошить?
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так кто ж тут в личное вторгается?еще и стрелочник...где вас только таких тупиц набирают...
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Идиот ты. Речь идет не о моем соседе, а о депутате. Народ имеет право знать или хотя бы говорить про жизнь тех, кого он выбрал.
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И какого хрена меня порохоботом обзывать, а гаденыш?
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Лещ, я понял что это ты и есть. Хочу передать тебе, что ты продавшееся г0вно, которое только трындит о борьбе с коррупцией, а само же в этой коррупции и участвует!
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а словесный твой понос не прекращается Групу чиновників "Київтранспарксервісу" викрили у системній корупції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 338 что, правда очи колет,ты действительно тупой порохобот?больше с тобой, дебилом общаться не буду--на всякое говно время не хочу тратить...в спам
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.. немного не в тему - вот еще фото этой Марины, вместе с феменистками отстаивает права женщин (последние все модельной внешности и все при власти - сразу видно, как подлые мужики их всю жизнь угнетали: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1994021587291930&set=ecnf.100000523242576&type=3&theater
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"разоблачили в системной коррупции", вошли в долю, отпустили

Вот такая в Украине борьба с коррупцией.
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Соевые методы. Это как и ато за личени секунды ))
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За все время "борьбы" с коррупцией.,парашенко так ничего и не исправил. Вправе его самого назвать - Мистер Коррупция.
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так никто и не собирался
запад просто помог стать одним ворам вместо других в обмен на прозападный курс
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Потужно! Нарешті зламано хребет корупції в Україні.. А як там себе почувають пани насіров, сємочко , розєнблятт та "діамантові" прокурори?
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Почувають себе гарно. Хочуть ще массаж хребта ))
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что то за смешной елефон
поймали шестерку Групу чиновників "Київтранспарксервісу" викрили у системній корупції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9371
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старенький Верту, серьёзные потцены смартами не пользуются. Старенькая Нокия или Верту самое оно.
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пасаны типер будут с кем надо делисса Групу чиновників "Київтранспарксервісу" викрили у системній корупції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1699
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удивительное рядом.Чемпион цензора по лайкам пропагандист ДНР, перепечатавший под своим именем более 60 000 чужих работ.Плагиатор, что в переводе означает вор.
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ну в дисернету почитайте - там пишут - ворюга на ворюге!!!
не удивлюся если оно доктором или прохвесором станет!!!
если диплом купил грося - то и эти могут - уже разрешается!!!!
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У нас так: чем системнее коррупционер - тем меньше шансов что посадят
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А откуда у Лещенко СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН на квартиру в центре Киева?
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Если всех чиновников поставить в один ряд, три раза по экватору Землю обкружат.
А если их стрелять, патронов не хватит. Групу чиновників "Київтранспарксервісу" викрили у системній корупції, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8017
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посаны типерь с горой карточек ходят и с пневмой
педаликовские все))) с корочками
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Не удивительно - это была изначально полубандитская коррумпированная структура.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппу чиновников "Киевтранспарксервиса" уличили в системной коррупции, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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