 Инспектор Львовского погранотряда пойман на взятке в 350 долларов, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области, при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в области совместно с работниками следственного управления Главного управления Национальной полиции в области 9 ноября 2018 в момент получения неправомерной выгоды в размере 350 долларов США задержан участковый инспектор пограничной службы отдела пограничной службы "Амбуков" Львовского пограничного отряда", - говорится в сообщении.
Операция проводилась при содействии руководства Львовского пограничного отряда и собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины.
В 350 долларов США пограничник оценил незаконное перемещение через государственную границу 10 коробов табачных изделий вне определенных пунктов пропуска через так называемую линию зеленого коридора.
Але чому не судять "велику рибу" - діамантових прокурорів, Розен-БляДів, ахметових-новинських, суддів...?
Як можна пояснити, що вони й далі заправляють у всіх сферах життя?
Не дали дойти до ресторана и отобедать!
С другой стороны: что? Не по чину взял?
Как в анекдоте - надо красть так, чтобы хватило на адвоката, судью, прокурора и у тебя ещё что-то осталось...