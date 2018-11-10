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 Инспектор Львовского погранотряда пойман на взятке в 350 долларов, - ГПУ. ФОТОрепортаж

На взятке задержан инспектор пограничной службы отдела пограничной службы "Амбуков" Львовского пограничного отряда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области, при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в области совместно с работниками следственного управления Главного управления Национальной полиции в области 9 ноября 2018 в момент получения неправомерной выгоды в размере 350 долларов США задержан участковый инспектор пограничной службы отдела пограничной службы "Амбуков" Львовского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Операция проводилась при содействии руководства Львовского пограничного отряда и собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины.

В 350 долларов США пограничник оценил незаконное перемещение через государственную границу 10 коробов табачных изделий вне определенных пунктов пропуска через так называемую линию зеленого коридора.

Инспектор Львовского погранотряда пойман на взятке в 350 долларов, - ГПУ 01
Инспектор Львовского погранотряда пойман на взятке в 350 долларов, - ГПУ 02
Инспектор Львовского погранотряда пойман на взятке в 350 долларов, - ГПУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3096209
 
 
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Говорю лишь о себе. Я уже устал от многочисленных каждодневных громогласных реляций о поимке очередного сто долларового мерзавца....
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Думаю,устали все. Соевая артель другие заботы имеет.
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Те, що ловлять мілких хабарників - Добре?
Але чому не судять "велику рибу" - діамантових прокурорів, Розен-БляДів, ахметових-новинських, суддів...?
Як можна пояснити, що вони й далі заправляють у всіх сферах життя?
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Бардак!
Не дали дойти до ресторана и отобедать!
С другой стороны: что? Не по чину взял?
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Крупная глыба в исполнении менского узника)))
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Циркова вистава , від корумпований борцунів з корупцією триває !!! А вселякі Насірови вільно себе почувають !!))
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А авакян с 9 ярдами прибыли от рюкзаков все закрыл...
Как в анекдоте - надо красть так, чтобы хватило на адвоката, судью, прокурора и у тебя ещё что-то осталось...
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Більше того - вже навіть грозяться стати президетами...
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Так интересно смотреть как взяточники ловят взяточников.
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тут выше многие пишут - надоело что ловит взяточников - так что? правохронителям их перестать ловить?
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значит скоро этого пограничника отправят на повышения.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнспектор Львовского погранотряда пойман на взятке в 350 долларов, - ГПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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