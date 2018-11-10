 Инспектор Львовского погранотряда пойман на взятке в 350 долларов, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области, при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в области совместно с работниками следственного управления Главного управления Национальной полиции в области 9 ноября 2018 в момент получения неправомерной выгоды в размере 350 долларов США задержан участковый инспектор пограничной службы отдела пограничной службы "Амбуков" Львовского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

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Операция проводилась при содействии руководства Львовского пограничного отряда и собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины.

В 350 долларов США пограничник оценил незаконное перемещение через государственную границу 10 коробов табачных изделий вне определенных пунктов пропуска через так называемую линию зеленого коридора.





