 СБУ блокировала механизм легализации краденных автомобилей на Черкасщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что бывший старший госавтоинспектор одного из отделов управления ГАИ ГУ МВД в Черкасской области с 2015 года наладил схему регистрации легковых авто, в которых были "перебиты" номера кузова и двигателя. Свои "услуги" злоумышленник оценивал в размере от пяти до пятнадцати тысяч долларов США в зависимости от марки и года выпуска автомобиля.

Злоумышленник незаконно оформил более десяти похищенных транспортных средств. Изъятые автомобили направлены на экспертизу, а также устанавливаются настоящие их владельцы.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Подозреваемый объявлен в розыск.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности".

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