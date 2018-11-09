 СБУ блокировала механизм легализации краденных автомобилей на Черкасщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что бывший старший госавтоинспектор одного из отделов управления ГАИ ГУ МВД в Черкасской области с 2015 года наладил схему регистрации легковых авто, в которых были "перебиты" номера кузова и двигателя. Свои "услуги" злоумышленник оценивал в размере от пяти до пятнадцати тысяч долларов США в зависимости от марки и года выпуска автомобиля.
Злоумышленник незаконно оформил более десяти похищенных транспортных средств. Изъятые автомобили направлены на экспертизу, а также устанавливаются настоящие их владельцы.
В рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Подозреваемый объявлен в розыск.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности".
блин,мож сначала сластать и в зиндане оголосыты пидозру?чы то не совсем кошерно?
Всю жизнь крышевали этот бизнес...и тут никогда такого не было...и вот опять снова!!!))))
ну и как жить?