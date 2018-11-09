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 СБУ блокировала механизм легализации краденных автомобилей на Черкасщине

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали механизм легализации автомобилей, которые объявлены в розыск на территории Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины 

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что бывший старший госавтоинспектор одного из отделов управления ГАИ ГУ МВД в Черкасской области с 2015 года наладил схему регистрации легковых авто, в которых были "перебиты" номера кузова и двигателя. Свои "услуги" злоумышленник оценивал в размере от пяти до пятнадцати тысяч долларов США в зависимости от марки и года выпуска автомобиля.

Злоумышленник незаконно оформил более десяти похищенных транспортных средств. Изъятые автомобили направлены на экспертизу, а также устанавливаются настоящие их владельцы.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Подозреваемый объявлен в розыск.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности". 

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СБУ блокировала механизм легализации краденных автомобилей на Черкасщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3096154
 
   
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злоумышленнику СООБЩЕНО и подозреваемый объявлен в розыск.
блин,мож сначала сластать и в зиндане оголосыты пидозру?чы то не совсем кошерно?
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чы кассу месячных проездных на паровозы и самолёты откройте официально при сбу...
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))))Новый АНЕКДОТ!

Всю жизнь крышевали этот бизнес...и тут никогда такого не было...и вот опять снова!!!))))
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дожились, блин - воровать запретили...
ну и как жить?
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а вот краденые деньги януковича выдаваемые порошенковским банком, сбу почему то не может блокировать...странно.
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Черкащина , она такая. Там правит Мафия.
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це мыролюбна реформа. наконец то поймали проклятых евробляхеров.
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