 В одном из отделений курьерской службы доставки Винницы изъято фальсифицированного алкоголя на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что по территории области и за ее пределы осуществляется незаконная транспортировка поддельного алкоголя, который реализовывался через сеть интернет.

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На основании постановления суда проведен обыск в одном из отделений курьерской службы доставки в г. Винница, по результатам которого из незаконного оборота изъято 3 тыс. 190 литров фальсифицированного алкоголя - водка, коньяк, виски и бренди известных торговых марок, разлитые в упаковки типа "bag-in-box" и в стеклянную тару. Общая стоимость изъятого составляет почти 1,3 млн грн.

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Досудебное расследование продолжается.

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