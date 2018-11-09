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Все про:Житомирщина (615) конвертцентр (321) налоговая милиция (1388) ГФС (2875)

 Налоговики ликвидировали на Житомирщине конвертцентр, изъято 1,2 млн грн наличных. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области ликвидировали конвертационный центр и изъяли у его организаторов крупную сумму наличных.

Об этом иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали на Житомирщине конвертцентр, изъято 1,2 млн грн наличных 01

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия преступной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли средства за якобы приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались заказчикам за вычетом 15%, которые служили вознаграждением указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг.

Налоговики ликвидировали на Житомирщине конвертцентр, изъято 1,2 млн грн наличных 02

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Налоговики ликвидировали на Житомирщине конвертцентр, изъято 1,2 млн грн наличных 03
Налоговики ликвидировали на Житомирщине конвертцентр, изъято 1,2 млн грн наличных 04

Таким образом в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано более 120 млн грн.

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На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях "конверта", по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и в помещениях, которые ими использовались, а также в офисных, производственных и складских помещениях "клиентов". По результатам обысков из незаконного оборота изъято 1,2 млн грн наличными, печати подконтрольных компаний, чеки для снятия наличных, карточки с образцами подписей, копии идентификационных кодов и паспортных данных физических лиц, черновые записи и компьютерную технику.

Налоговики ликвидировали на Житомирщине конвертцентр, изъято 1,2 млн грн наличных 05
Налоговики ликвидировали на Житомирщине конвертцентр, изъято 1,2 млн грн наличных 06

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Налоговики ликвидировали на Житомирщине конвертцентр, изъято 1,2 млн грн наличных 07

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3096131
 
   
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Тоже мне новость. Нет чтобы осветить главное - Утром в пятницу, 9 ноября, в вагоне Киевского метро у пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко из сумки украли бутерброды.
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по всей видимости, этих ковертационных центров тысячи.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики ликвидировали на Житомирщине конвертцентр, изъято 1,2 млн грн наличных. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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