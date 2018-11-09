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Все про:НБУ (4389) электромобиль (12)

 Сотрудники Нацбанка с 9 ноября пересаживаются на электромобили. ФОТО

Национальный банк повышает уровень корпоративной социальной ответственности и приобщается к мировой практике уменьшения негативного влияния на окружающую среду. Поэтому сотрудники НБУ с 9 ноября пересаживаются на электромобили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ на странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня Национальный банк пересаживается на электромобили, которые позволят снизить уровень загрязнения воздуха и сократить потребление топлива", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за последние четыре года Национальный банк в своем парке существенно сократил количество автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. 279 авто Национальный банк передал в пользование Министерству обороны для потребностей АТО, Службе безопасности Украины, Управлению государственной разведки, Пограничной службе, ГСЧС и другим государственным институтам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Омелян: В следующем году в Украине заработает сеть мощных электрозаправок - тратишь 10-15 минут на кофе и едешь себе дальше. ВИДЕО

Также сообщается, что недавно состоялся пилотный проект по продаже автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на аукционах через систему Прозорро.Продажи: 10 авто уже проданы на аукционе.

Сотрудники Нацбанка с 9 ноября пересаживаются на электромобили 01
Сотрудники Нацбанка с 9 ноября пересаживаются на электромобили 02
Сотрудники Нацбанка с 9 ноября пересаживаются на электромобили 03

Источник: https://censor.net.ua/p3096120
 
   
 Топ комментарии
 
Чиновники в самой бедной стране Европы должны ездить на ишаках, пока ситуацию не изменят. Хватит жировать на плечах босого народа!
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а на мой куй они случаем не хотят присесть? твари когда вы нажрётесь.
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"Купи себе..."
А ты уже себе купил!?
Них сабе! Я в Бельгии работая на постоянном, полном контракте только присматриваюсь к эл/авто, а эти млять озаботились "уровнем загрязнения воздуха" нах...
За чей счет банкет?
На местные нехай пересядут, шо в Украине производят, на КрАЗ допустим )
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Если посчитать, электромобили гораздо более выгодные.
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Знакомый таксист мечтает о своем парке электромобилей
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В такси не очень удобно. Пробег маленький. Вот гибриды в самый раз.
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Чиновники в самой бедной стране Европы должны ездить на ишаках, пока ситуацию не изменят. Хватит жировать на плечах босого народа!
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Напишите адрес... - кеды вышлю. Жалко Вас босого.
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ты нищий утырок за всех не пишись. я в отличии от тебя умею работать и зарабатываю нормально
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І скільки там на ботофермі тобі платять?
В принципі ти, бот, зробив відкриття - Україна найбідніша через те, що тут ніхто нє умєєт работать. Але тут знову нестиковка виходить - якщо за кордон виїхали мільйони нєумєх, то чому вони стільки грошей сюди переводять. Крім цього після такої селекції, тут вже мали б залишитися тільки ті, що умєют работать, ну, такі як ти, і Україна мала би процвітати, а не стояти з протягнутою рукою біля МВФ.
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а тебе черт ольгинский не похер сколько уехало людей?))) я за то что бы все украинцы побывали на заработках хотя бы месяц. от мвф нужны не столько деньги сколько контроль реформ, ведь деньги дают под конкретные действия, или ты , внебрачный сын жириновского думаешь что миллиард уе сильно спасает украину? наивная вата
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Как вариант - на троллейбусы. Тоже электротранспорт.
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Невыгодно , это все чес . Берем аналог этого авто тот же авто фундай акцент , цена где то 15 штук , этот девайс стоит 31 штуку , при этом аккумуляторы через 5 лет придется поменять ,а они не фига не дешевые . Даже если просто на 16 штук баков набрать бенза по 1 баксу литр , то при среднем пробеге в 30 тыс в год и расходе акцента пусть даже в 10 л , и это не считая если на газ перевести ,то это 3 штуки баксов в год на топливо , то есть 5 лет езды только для того , что бы хоть приблизительно по цене с электричкой сравнятся или 10 если на газу ездишь , а если учесть , что у электрички за этот период то же электричество денег стоит и замена акум , то они и через 15 лет не сравнятся по цене в плане эксплуатации.
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а на мой куй они случаем не хотят присесть? твари когда вы нажрётесь.
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Чем ты не довольно ? Жаба давит ? Купи себе такой и жаба отпустит.
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"Купи себе..."
А ты уже себе купил!?
Них сабе! Я в Бельгии работая на постоянном, полном контракте только присматриваюсь к эл/авто, а эти млять озаботились "уровнем загрязнения воздуха" нах...
За чей счет банкет?
На местные нехай пересядут, шо в Украине производят, на КрАЗ допустим )
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"Шуутку понял" (с)
Братка, я не белг и не ITспец, сорри. Имею ВНЖ, работу, жильё и уверенность в завтрашнем дне.
Поверь, со стороны всё красиво и сладко, а внутри масса своих нюансов. Бельгия Очень дорогая страна и 2к/месяц, это средний доход с которым не разгуляешся.
Это не оправдание, это тебе для информации.
Вот и мяркую, шо жить надо по доходу и без понтов - заработал,съэкономил,купил.
А за счёт пенсов, студентов, бюджетников etc. приобретать недешевые авто - это жлобство!
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То треба боротися з бельгійськими баригами...
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Треба боротися з такими гнидами, як ти, і не треба буде в Бельгію їхати.
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"кацахоли" продовжують його "дєло" - ано жівєт і пабєждаєт.
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острО подметил!
Моя нынешняя жизнь позволяет мне ПРОСТО жить, а не "боротися".
Дзякуй, ня трэба! Мая барацьба скончылася пасля адъезду з Беларусi 7 год таму, хопiць.
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Дай вгадаю, боротьбу ти програв і боягузливо втік, віддавши свою землю росіянам.
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Зрозуміло. Ти виїхав, віддавши землю хазяям Білороссії і своїм.
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Я купил. Только не электро. Не считай чужие деньги. Свои считай.
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Я похож на лоха и поца ? Как все нормальные люди в салоне лексуса купил.
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Я считаю ты похож на маму и папу.
А если купил не Lexus, то уже и не нормальный по твоему?
Повторюсь - Ну я понял, ЭураБляХер...
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В салонах покупают на бляхах?. Каждый покупает ,что ему нравится. Ты хочешь электро , я хочу гибрид .
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А ти посилки з-за кордону вже всі обклав податками? Прібиль сосчітал?
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Тебе сало из-за кордону шлют ? Голодаешь ? Мне посылки не нужны. Слава Богу есть безвиз и лукосты. Предпочитаю сам покупать в Европе. БЕЗ посылок.
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А я й не знав, що на Амазон і Аліекспрес можна сало замовити ...
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я не доволен отсутствием виселиц на банковой и европейской растаможки, а твари решили вопрос легко, переместив заплывшие сраки в авто, купленные на наши деньги, а ты довольно?
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Как ни зайдёшь на цензор так одни висельщики , стреляльщики ,душители и накалыватели на вилы Співробітники Нацбанку з 9 листопада пересідають на електромобілі - Цензор.НЕТ 6575 А когда с такими додиками сталкиваешься в РЕАЛЕ ,то оказываются сцыкливыми чмошниками и лузерами )))
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Дай вгадаю, роботи нема, на інтернет мама з пенсіє дає?
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Працюю і не плачу. Допомагаю батькам.
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Скільки за один знак платять? Премію дають за перевиконання норми коментів?
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Я лікар. А ти, я так розумію, бувший данєцкій шахтьор?
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Лікарю, поясніть мені, будь-ласка, чим відрізняються імуносупресори від імунодепресантів і як вони впливають на Т-лімфоцити.
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Ну, ось, від лікаря нічого не залишилося, тільки солідарність з боку ще одного мінстецівського дебіла.
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Вірніше, їх тут вже цілих три. І всі з "лахта".
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У тебя ВИЧ мозга ? Заметно. Сколько клеток по анализам ? CD4
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неправильная новость(((((( должна быть такой при мин пенсии в 50 евро у чиновников нбу хватило совести купить дорогие машины прикрываясь заботой о народе
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вартість цих авто в рази перевищує вартість звичайних.... про яку нах... економію йдеться?
просрали бюджетні гроші на чергову цяцьку Сотрудники Нацбанка с 9 ноября пересаживаются на электромобили - Цензор.НЕТ 6567
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32 000 долларов ты считаешь дорого ? Может лучше ,чтобы камри купили за 45 000 ?
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за 5 -10 лет все перейдут на электро, водород и гибриды..
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А на метро что взападло ездить ? Это всё деньги украинских налогоплательщиков .
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Пропиарились , а через неделю сядут на мэрсы по 2 ляма...тихонечко так...
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как красиво прикрыли очередное разворовывание бюджета
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Мізки в тебе вкрали коли геном формували, і вставили курячі.
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Ватан , а ЧТО украли у тебя ЛИЧНО? Тебе зарплату не платят ?
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за чей счет этот праздник? объясните соевые.
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никогда не поверю, что у нынешнего нбу всё чисто с закупками.
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"Национальный банк повышает уровень корпоративной социальной ответственности и приобщается к мировой практике уменьшения негативного влияния на окружающую среду. "
Басни Крылова.

Окружающая среда... Это что? В первую очередь - люди. Потом - окружающее от доминанты.. НБУ? Нужно "окружаться" - заботой о гасударстве, развитии, оценке рисков и вложениях, продвижении госкапитала, налоговых ставках, кредитах и процентных ставках, курсе валют...
Ботаники, что ле?
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а как вообще обстоят дела с электромобильной инфраструктурой по всей стране. электрозаправки и то.
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государство берет кредиты на поддержку штанов населения и при этом гос.учреждение легко пересаживается на новехонькие электромобили. Где логика? Если в стране жопа и нужно просить деньги в кредит, почему эти госслужащие не ездят на предыдущих машинах, пока они не развалятся? (как 80% населения).

Вот представь, ты человек, который просит по соседям на хлебушек, а завтра покупаешь новую тачку. Это как выглядит?
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А на велосипеди вони не хочуть пересісти? Дуже оптимальний варіант для захисту навколишнього середовища від забруднення і підкреслює демократичність інституції.
Ні, повід вони придумали в дусі сучасних трендів в Україні. Тепер ще треба себе преміювати за втілення геніальної ідеї.
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Вешать их надо всех. Всю касту, поголовно, на фонари на Майдане и по всему Киеву. Народу устроили геноцид, зато сами новенькие машины покупают. Зашибись!
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Обожаю такие статьи))) Сразу стока ваты вылезает из щелей и начинает волать про колчаковские фронты )))
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Скоморох мінстецівський, від тебе відносить нудьгою, ти як прищ на ср...ці.
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279 автомобилей нацбанк кому-то передал? А сколько же всего авто на балансе нацбанка? И зачем такое количество авто нацбанку, это что, транспортная компания или таксопарк?
Я в шоке от этих зажравшихся ублюдков, которые привыкли жировать за счет налогоплательщиков.
Поменяли на электрокары. Чтоб эти электрокары у них в горле застряли, твари.
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Дайте бабла, я тоже на электромобиль пересяду... Співробітники Нацбанку з 9 листопада пересідають на електромобілі - Цензор.НЕТ 3378
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Везет-же нам с властью,рада экономит на прогульщиках,нац.банк на бензине,скоро сами начнем кредиты давать.
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Какое сладкое слово откат . НБУ до Авака еще конечно срать и срать , но их же то же жаба давит и кушать хоца.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотрудники Нацбанка с 9 ноября пересаживаются на электромобили. ФОТО
 
 
 
 
 
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