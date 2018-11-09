 Сотрудники Нацбанка с 9 ноября пересаживаются на электромобили. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ на странице в Facebook.
"С сегодняшнего дня Национальный банк пересаживается на электромобили, которые позволят снизить уровень загрязнения воздуха и сократить потребление топлива", - говорится в сообщении.
Как отмечается, за последние четыре года Национальный банк в своем парке существенно сократил количество автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. 279 авто Национальный банк передал в пользование Министерству обороны для потребностей АТО, Службе безопасности Украины, Управлению государственной разведки, Пограничной службе, ГСЧС и другим государственным институтам.
Также сообщается, что недавно состоялся пилотный проект по продаже автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на аукционах через систему Прозорро.Продажи: 10 авто уже проданы на аукционе.
В принципі ти, бот, зробив відкриття - Україна найбідніша через те, що тут ніхто нє умєєт работать. Але тут знову нестиковка виходить - якщо за кордон виїхали мільйони нєумєх, то чому вони стільки грошей сюди переводять. Крім цього після такої селекції, тут вже мали б залишитися тільки ті, що умєют работать, ну, такі як ти, і Україна мала би процвітати, а не стояти з протягнутою рукою біля МВФ.
А ты уже себе купил!?
Них сабе! Я в Бельгии работая на постоянном, полном контракте только присматриваюсь к эл/авто, а эти млять озаботились "уровнем загрязнения воздуха" нах...
За чей счет банкет?
На местные нехай пересядут, шо в Украине производят, на КрАЗ допустим )
Братка, я не белг и не ITспец, сорри. Имею ВНЖ, работу, жильё и уверенность в завтрашнем дне.
Поверь, со стороны всё красиво и сладко, а внутри масса своих нюансов. Бельгия Очень дорогая страна и 2к/месяц, это средний доход с которым не разгуляешся.
Это не оправдание, это тебе для информации.
Вот и мяркую, шо жить надо по доходу и без понтов - заработал,съэкономил,купил.
А за счёт пенсов, студентов, бюджетников etc. приобретать недешевые авто - это жлобство!
Моя нынешняя жизнь позволяет мне ПРОСТО жить, а не "боротися".
Дзякуй, ня трэба! Мая барацьба скончылася пасля адъезду з Беларусi 7 год таму, хопiць.
А если купил не Lexus, то уже и не нормальный по твоему?
Повторюсь - Ну я понял, ЭураБляХер...
-------->
просрали бюджетні гроші на чергову цяцьку
Басни Крылова.
Окружающая среда... Это что? В первую очередь - люди. Потом - окружающее от доминанты.. НБУ? Нужно "окружаться" - заботой о гасударстве, развитии, оценке рисков и вложениях, продвижении госкапитала, налоговых ставках, кредитах и процентных ставках, курсе валют...
Ботаники, что ле?
Вот представь, ты человек, который просит по соседям на хлебушек, а завтра покупаешь новую тачку. Это как выглядит?
Ні, повід вони придумали в дусі сучасних трендів в Україні. Тепер ще треба себе преміювати за втілення геніальної ідеї.
Я в шоке от этих зажравшихся ублюдков, которые привыкли жировать за счет налогоплательщиков.
Поменяли на электрокары. Чтоб эти электрокары у них в горле застряли, твари.