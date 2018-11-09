 Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: "У нас нет такого слова "кризис в Украине", это война России против Украины". ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Мариуполе.

Парубий вспомнил, как во времена Евромайдана в Украину приезжала Парламентская ассамблея НАТО, чтоб "поддержать Украину, а сегодня Раса Юкнявичене приехала уже на передовую".

Юкнявичене начала свою речь со слов "Слава Украине!". Она отметила, что единственное хорошее, что она получила от оккупации Литвы, это то, что она знает русский язык. Ведь всегда хорошо знать много языков.

Далее Юкнявичене поблагодарила украинскую армию за сдерживание России:

"Хочу поблагодарить за то, что вы защищаете свободу всей Европы. Мы понимаем, что линия нашей свободы проходит здесь, у вас. Мы, литовцы, понимаем, что вы защищаете и нас. Я хочу поклониться тем людям, их более 10 тысяч, которые погибли во время этой агрессии России против Украины. Мы едины в Парламентской Ассамблее, что Крым и восточные области Украины - неделимые части Украины. И у нас нет сомнений, что это война РФ против суверенного государства, у нас нет такого слова "кризис в Украине", это война России против Украины".

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Юкнявичене заявила, что осуждает так называемые выборы в "ДНР", которые не признает ни одно демократическое государство. Также она отметила роль украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО: "Это одна из лучших делегаций, которые мы имели в Парламентской Ассамблее, они очень борются за Украину. И я вас поздравляю, они достигли того, что в 2020 году у вас в Киеве пройдет сессия Парламентской Ассамблеи НАТО".

Также Юкнявичене заявила, что эта война раскрыла людям глаза в Европе, и многие поняли, что за режим в Кремле и что такое агрессивность России.

"К сожалению, сама Россия потеряла очень много, потеряла друзей - государства, которые хотели с ней дружить до нападения на Украину. Сейчас мы все должны думать о будущем всей Европы. Европейский путь Украины и реформы, которые вы проводите, может послать сигнал и российскому народу. Важно, чтоб там поняли, возможен и другой подход к соседям – не агрессивный, не противостояние и ложь, а демократический путь. Верю, что русский народ может жить в демократии. Верю, что Россия будет другая", - сказала она.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил президента Парламентской Ассамблеи НАТО за приезд, за то, что она своими глазами увидела границу между "свободным миром и Российской империей".

Как информирует пресс-центр ОС, генерал-лейтенант Наев рассказал Юкнявичене о задачах, характере и особенностях операции Объединенных сил и обсудил с гостями ситуацию безопасности в регионе.

В ходе беседы командующий Объединенных сил, в частности, подчеркнул, что Мариупольский направление сегодня является одним из важнейших в контексте создания предпосылок для противодействия российским оккупантам в их попытках усилить эскалацию на Азовском море.















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