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 Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: "У нас нет такого слова "кризис в Украине", это война России против Украины". ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене впервые посетила зону проведения операции объединенных сил (ООС). Вместе со спикером Верховной Рады Андреем Парубием они побывали на блокпосту Гнутово. Также состоялась встреча с командующим объединенными силами Сергеем Наевым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Мариуполе.

Парубий вспомнил, как во времена Евромайдана в Украину приезжала Парламентская ассамблея НАТО, чтоб "поддержать Украину, а сегодня Раса Юкнявичене приехала уже на передовую".

Юкнявичене начала свою речь со слов "Слава Украине!". Она отметила, что единственное хорошее, что она получила от оккупации Литвы, это то, что она знает русский язык. Ведь всегда хорошо знать много языков.

Далее Юкнявичене поблагодарила украинскую армию за сдерживание России:

"Хочу поблагодарить за то, что вы защищаете свободу всей Европы. Мы понимаем, что линия нашей свободы проходит здесь, у вас. Мы, литовцы, понимаем, что вы защищаете и нас. Я хочу поклониться тем людям, их более 10 тысяч, которые погибли во время этой агрессии России против Украины. Мы едины в Парламентской Ассамблее, что Крым и восточные области Украины - неделимые части Украины. И у нас нет сомнений, что это война РФ против суверенного государства, у нас нет такого слова "кризис в Украине", это война России против Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС предан Минскому процессу, поэтому не признает "выборы" в ОРДЛО, - Хан

Юкнявичене заявила, что осуждает так называемые выборы в "ДНР", которые не признает ни одно демократическое государство. Также она отметила роль украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО: "Это одна из лучших делегаций, которые мы имели в Парламентской Ассамблее, они очень борются за Украину. И я вас поздравляю, они достигли того, что в 2020 году у вас в Киеве пройдет сессия Парламентской Ассамблеи НАТО".

Также Юкнявичене заявила, что эта война раскрыла людям глаза в Европе, и многие поняли, что за режим в Кремле и что такое агрессивность России.

"К сожалению, сама Россия потеряла очень много, потеряла друзей - государства, которые хотели с ней дружить до нападения на Украину. Сейчас мы все должны думать о будущем всей Европы. Европейский путь Украины и реформы, которые вы проводите, может послать сигнал и российскому народу. Важно, чтоб там поняли, возможен и другой подход к соседям – не агрессивный, не противостояние и ложь, а демократический путь. Верю, что русский народ может жить в демократии. Верю, что Россия будет другая", - сказала она.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил президента Парламентской Ассамблеи НАТО за приезд, за то, что она своими глазами увидела границу между "свободным миром и Российской империей".

Как информирует пресс-центр ОС, генерал-лейтенант Наев рассказал Юкнявичене о задачах, характере и особенностях операции Объединенных сил и обсудил с гостями ситуацию безопасности в регионе.

В ходе беседы командующий Объединенных сил, в частности, подчеркнул, что Мариупольский направление сегодня является одним из важнейших в контексте создания предпосылок для противодействия российским оккупантам в их попытках усилить эскалацию на Азовском море.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 01
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 02
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 03
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 04
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 05

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 06
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня НАТО является единственной организацией, способной дать отпор российской агрессии, - Парубий

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 08
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 09
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские военные провели учения по отражению атаки вражеского десанта с Азовского моря. ВИДЕО

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 11
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: У нас нет такого слова кризис в Украине, это война России против Украины 12

Смотрите также: Делегация австрийских политиков, во главе с послом Поппелер, побывала в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3096104
 
   
 Топ комментарии
 
Це добре, нехай бачать расіянський гармидар! А то в них усе добре...
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в етом "цирке" гибнут украинцы, надеюсь никто не забыл.
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балтийцы в курсе что значит русня!!!!
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Це добре, нехай бачать расіянський гармидар! А то в них усе добре...
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Росія повинна пройти той же шлях що і німці в 45 році, інакше знову піде гуляти по граблях манії в'ялічія ...
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Не война, а цирк какой то. Все счастливы, все лыбы давят, а в сводках пацаны, пацаны...
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в етом "цирке" гибнут украинцы, надеюсь никто не забыл.
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если ты мне, то я четко написал - а в сводках пацаны, пацаны...
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мне не понравилось твое слово "цирк" - фильтруй иногда.
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а у меня нет другого определения при взгляде на лыбящуюся рожу парубия....
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еще раз - там гибнут украинцы...

или тебе рожа парубия все остальное застило?
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если тебе понять сложно, я скорректирую - в то время, когда гибнут ребята, передок посещают с бесполезными визитами и лыбятся, как идиот парубий. именно последнее, для меня является цирком. так понятнее?
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скорректировал - маладец.

да, так понятнее...
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та не волнуйся за меня,,, - за себя всхлипывай
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Считаете разумным судить по фото с улыбкой не зная ее причины? И на похоронах среди людей, можно сделать фото выловив момент лица с "улыбкой".
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а он по жизни всегда с улыбкой, начиная с дур.диспансера
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а что Парубий сделал не так,почему он тебе не нравиться?
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Друже,зустрічне запитання :а що він зробив ТАК? п.с. мені він і його їб*ло також не подобається... .
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встречный вопрос - тебе нравятся клинические идиоты?
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на пол лопаты глубже копнуть и выкапыешь прикацапленого бастиана.
а еще на пол лопаты глубже?- даже боюсь себе представить.
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"Не война, а цирк какой то."

твои слова, гниленыш?
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я мог бы ответить тебе в твоем же стиле, даже не сомневайся, но с идиотами я предпочитаю не полемизировать, так понятнее лопатник?
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В живую увидели ситуацию в регионе..так сказать "ожками протопали" по войне..осмотрели "рашистские подарки"..
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Хуйло на Донбассе будет сидеть до последнего своего вздоха или пока голодное мокшанское быдло не взбунтуется и не отпоет царя...
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Жаліти треба тих, хто здатен і вміє жаліти.
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всё больше и больше представители разных стран убеждается в агресии россии и не по рассказам а видят своими глазами.
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Орді треба втратити більшість території , щоб розпрощатися з манією величі....

Думаю - Китай доломоже...
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Именно эта - "посланница и решит все.". Серьезно - ОЗАБОТИВШИСЬ! Решится все и только тогда, когда страна - станет решать все для СЕБЯ - ЛЮБИМОЙ, а не ЕС, РФ, США и прочего. Тогда и все начнется. Есть примеры, на них нужно учиться.
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женщина литовский педиатр возглавляет ключевую должность-все что нужно знать о дееспособности нато
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ну треба ж якось рейтінг тролям набирать....у них навіть мізк не доганяє шо їх тут вже давно всі знають...
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интересно троль тебе сказать кто я и где работаю и что ни какого отношения к россии не имею?
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Земляк значит. Любитель Вилкула?

Она ж президент парламентской ассамблеи, а в НАТО и без нее генералов хватает.
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нет я за него не голосова,но на следующих выборах наверно проголосую потому что достойных нету а он все таки как никак человек ученый и бывший мой ректор
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та якось пох...твій самолайк сам все сеазав...)))
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Не в тему. Бойко сейчас дает прямое интервью российским пропагандистам. Может, скоро и Петя с Юлей там появятся в прямом эфире?
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Жизни нормальной не дает, а не покоя.
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Чергова зарубіжна делегація на власні очі побачила присутність військ РФ та порушення ними ряду домовленостей. Проведена дипломатична робота надасть свої позитивні результати в роботі по наведеню миру на сході України.
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ну жди жди ,главное верить
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савушкінський або ольгінський, тут і так все зрозуміло...
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как хочешь так и считай
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А що це за ім'я таке в тебе, це якою мовою?
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это ольгинский бот, у него погоняло Рюрик новгордский.
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Если НАТО не использует термин"конфликт в Украине" это уже хорошо.
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Они как в том анекдоте, где центральная фраза "Берегите евреев"
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молодец женщина, вот такие у нас боевые дамы в Балтие.
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Точнее было бы сказать не война, а агрессия! В данном случае у Украины ни с кем не было конфликта, так что слово "война", в данном случае, не совсем подходит.
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Посмотрели своими глазами на "русский мир"... Осознание в Европе, что это война, радует. Люди с пониманием относятся к нашей ситуации! Мы победим! Слава Украине!!!
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Там, на блок-посту, была у нее возможность поговорить об этом с гражданами, пересекающими линию соприкосновения, они бы о войне рассказали бы больше! а почему Парубий и Наев этого не предоставили - известно только им...
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В брехливом "совке", помнится, всегда обсеривали "лесных братьев", а на деле они не только наши братья, но и сёстры. Респект им.
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А на параде в ноябре в честь 100 - летия литовской армии будет принимать участие и рота из Украины
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спасибо - думаю нашим ребятам есть чему вас научить!!!
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4 женщины министра обороны в странах участницах нато,никто кроме сша и турции не будет воевать в случае конфликта с россией
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Взагалі ніхто за нас воювати не буде, їхня справа зброю нам дати.
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та да=))
,, может послать сигнал и российскому народу."

там же хромосома лишняя, какой сигнал=))
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Палубий и Юнкявичене перепутали бронежилеты. Палубий надел "женский", а Юнкявичене - "мужской"(второе фото сверху). Хи-хи-хи.
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Не перепутали. Какой выбрать каждому подсказало его гендергное чувство
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Она отметила, что единственное хорошее, что она получила от оккупации Литвы, это то, что она знает русский язык.

Я русский бы выучил только за то, что надо допрашивать пленных.


Президент Парламентської асамблеї НАТО Юкнявічене відвідала зону ООС: "У нас немає такого слова "криза в Україні ", це війна Росії проти України" - Цензор.НЕТ 413

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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПрезидент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: "У нас нет такого слова "кризис в Украине", это война России против Украины". ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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