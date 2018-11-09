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Все про:ДТП (5281) Киев (16753) Лещенко (508)

 Нардеп Лещенко попал в ДТП в Киеве, в его автомобиль врезался грузовик. ФОТО

В Киеве народный депутат Сергей Лещенко попал в ДТП, в его автомобиль врезался грузовик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу нардепа в Фейсбуке.

Нардеп Лещенко попал в ДТП в Киеве, в его автомобиль врезался грузовик 01

"Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на "аварийке". По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет. Сейчас ждём следственно-оперативную группу", - написал Лещенко.

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Нардеп Лещенко попал в ДТП в Киеве, в его автомобиль врезался грузовик 02

По словам нардепа с ним все в порядке, обошёлся без травм. Помощница Лещенко поехала в больницу с подозрением на сотрясение мозга. 

Нардеп Лещенко попал в ДТП в Киеве, в его автомобиль врезался грузовик 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3096093
 
   
 Топ комментарии
 
Ага. В машину сзади.
И кто был Черновол, и кто такой Лещенко...
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я бы не стал этого счастливого квартирообладателя ставить в один ряд с этими великими людьми.
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Главное жив. А машина... новую баба купит
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Ага. В машину сзади.
И кто был Черновол, и кто такой Лещенко...
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Лещенко проукраинский политик и отличный борец с коррупцией...
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Галімий джинсовик.А борцун з корупцією-досить прибуткова професія.
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Отлічний? я би навіть сказав оку.тельний... від слова куй.
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Лещенко сиротинушка, ему то квартиру купили, теперь вот брычку подаренную разбили, теперь ему бабушка будет новую машину покупать.
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конечно, будет оформлен бабушкин счет, потом бабушка покажет чеки с депозита за 20 лет, всё по чесному.
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да зачем от бабушки подачек ждать, он купит себе новую машину за зарплату депутата))) Он же у нас очень честный))))
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за 40000 он себе только запаску купит, он брычку за пол ляма разбил, а ты за зарплату вспомнил.
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не, лещенке девки дают бабло, за окуительные прелести в трусах
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я бы не стал этого счастливого квартирообладателя ставить в один ряд с этими великими людьми.
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Эт точно. Правда определение "великий" к Кузьме не клеится.
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Забув дописати Илю Гуляйпольського. У нього пысля аварыъ з головою не все гаразд.
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Ви цього грошолюба, що за гроші готовий був їздити в агіттурах хоч за чорта, "кузьму" поставили поруч з Чорноволом?
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Єрємєєв віддавав перевагу породістим таджикським єшакам.
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Главное жив. А машина... новую баба купит
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Не думаю. Помощницу на обочине не простит
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"Моя помощница, с которым мы ехали вместе"))) Нардеп Лещенко попал в ДТП в Киеве, в его автомобиль врезался грузовик - Цензор.НЕТ 8209
И остановились в леске... на аврийке, ага... пописать вероятно приспичило...
Какое-то сплошное лядство в этой стране!
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Что естественно то не безобразно!
Лично я вообще за легализацию травки и девушек с низкой соц. ответственностью!
Хватит им ментов кормить!
Надо гросе помогать бюджет наполнять!
Игровые легализировать и таможню прижать ведь он не хочет!
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был такой случай, попала машина в дтп, в машине два трупа, водитель без члена и пассажир с членом во рту, так в протоколе и написали
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пассажир Нардеп Лещенко потрапив у ДТП у Києві: в його автомобіль врізалася вантажівка - Цензор.НЕТ 265 то мабуть депути Ригі.онали були?
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Все на Майдан! Это гинацит "Евроаптимистов" и владельцев VIP-квартир, купленных на деньги "любимой людыны".. Не позволим!.. До коле?!.. Зубожиння! ..
где этот черт Мустафа Внайом, когда можно пропиарится, так его нету рядом..
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Помощница перепутала рычаги управления
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и рычаг или прикусила или откусила, одно из двух Нардеп Лещенко потрапив у ДТП у Києві: в його автомобіль врізалася вантажівка - Цензор.НЕТ 8730
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да его жена наверное в России с гастролями, она ещё та ватница)))
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у педри відмовили гальма,
педра хоче стати пуйлом або піночетом, щоб
всіх постріляти і залишитися на другий термін
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Членовредительство какое то....Помощница во время тыца ударилась о член Нардеп Лещенко потрапив у ДТП у Києві: в його автомобіль врізалася вантажівка - Цензор.НЕТ 4696
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Девушке выдали удостоверение помощницы депутата на трассе ?
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На "трасє" від таких, як ти місця вже нема. І всі готові за "три рублі віддатись"
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Vasyl Moroz Ты уже прошел ЭТО ? Не нервничай, в следующий раз все будет хорошо и с местами и с удостоверениями.
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А ну, порохоОтсоси, ату его - Лещенка !!!!!
Айда, шакали!!!!
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Думаю на тобі Господь виправить те, що ти вважаєш помилкою і "відсутністю результату"
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Спецоперація Сєргєя Лєщєнка можна вважати закінчилася успішно. Вантажник відомого корупціонера і мздоімца N опинилася в кюветі. Деталі спецоперації сьогодні на телеканалі найправдивіших новин НевсБрехло відразу після закінчення реклами..😐
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Чего он решил среди леса остановиться?
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летел чувак так что аж грузовик перевернуло Нардеп Лещенко потрапив у ДТП у Києві: в його автомобіль врізалася вантажівка - Цензор.НЕТ 1886
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Потужно! Леща - цар шляхоў, усiх кидае за борт! ( стоя на аварийке !, жудасна уявць, якi ён монстар за кермом ), гы.
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Грузовик виноват - Лещенко депутат .
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Если грузовик врезался в стоящий автомобиль - грузовик виноват без привязки к тому, что такой Лещенко.
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грузовик врезался в стоящий автомобиль, даже если стоял грузовик, а в зад вьехал Лещенко.. потому что? - Лещенко депутат
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Да ну прекратите. Явно ведь видно, что автомобиль Лещенко пострадал сзади и сбоку, а спереди цел.
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а може він накурений задом їхав? Все ж таки слуга народу, це вам не хухри мухри...
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Зад авто спас. Не з фольги, видно. Це натяк сероджі, що не можна однією дупою на двох кріслах вміститись. Або ти незалежний журналіст, або діпутат від БПП.
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хм...як на мене хрень це вусе що написав квартирооптиміст...судячи з фото вистрілили подушки безпеки...(звичайно можливо що прищепнутий не заглушив мотор й постояв на узбіччі), але лоогічно припустити що грузовик не міг в нього вїхати "зі сторони лісу" (судячи по фото удар прийшовся в лівий бік), та й грузовик щось "знесло" неначе він врізався в боїнг а не легковушку..

але саме "дивне"

За словами патрульної поліції, яка прибула на місце події, моєї провини у трагедії немає.Джерело:https://ua.censor.net.ua/p3096093

якщо він стояв то з чого взагалі взялось переживання за провину?!

виглядає що квартирооптиміст просто "ліхачіл" на дорозі, граючи в "шахмати"...
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Лещенко разоблачает "пэдро и Кодло"... Гонгадзе за намного меньшее кучмо заказал...
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блин...а грузовичок отскочил в кусты...на бок....от греха подальше...
удар нормальный...раз лег...
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успев ты такы прочитать))) йа вже думав, шо йа в бані. може, но пару поки не піддали ))))
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если грузовик был с картохой - бессознательно косит под машерова! если с бураками - под черновола! ))
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Порох продолжает скрепное дело куЧмо-в ход пошли Камазы...
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"Аварійка" - це жовта блимавка чи трикутний червоний знак аварійної зупинки, який був виставлений позаду?
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навіщо? Йому селфіки сказали що усе Ок...
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я не фанат лещенко, але думаю що це не спроста...
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Потом интересно будет послушать заявления от Лещенко, наверное будет как обычно кричать, что это власть во всем виновата, что его "крутого" борца с коррупцией преследуют)))
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это все проклятые евробляхеры. Правильно соевые?
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Довбо.бов на дорогах вистачає. І на євробляхах теж.
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Если в скором времени заявят о "пакушении" - точно цирк!
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Ми з помічницею, зупинились на узбіччі і давай боротися із корупцією. Нелегка це до речі справа, то я зверху корупції, то вона на мені, і тільки я позаду неї примастився, як у зад в'їхала вантажівка...
Завтра буде акція, "Хто замовив Сергія Лєщенка"...
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Хорошо что конечно жив остался, но за машину думаю ему переживать не стоит, напишет парочку заказных статей и уже можно будет новенькую машину покупать)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНардеп Лещенко попал в ДТП в Киеве, в его автомобиль врезался грузовик. ФОТО
 
 
 
 
 
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