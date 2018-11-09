 Нардеп Лещенко попал в ДТП в Киеве, в его автомобиль врезался грузовик. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу нардепа в Фейсбуке.
"Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на "аварийке". По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет. Сейчас ждём следственно-оперативную группу", - написал Лещенко.
По словам нардепа с ним все в порядке, обошёлся без травм. Помощница Лещенко поехала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
Черновол,Кузьма...
И кто был Черновол, и кто такой Лещенко...
И остановились в леске... на аврийке, ага... пописать вероятно приспичило...
Какое-то сплошное лядство в этой стране!
Лично я вообще за легализацию травки и девушек с низкой соц. ответственностью!
Хватит им ментов кормить!
Надо гросе помогать бюджет наполнять!
Игровые легализировать и таможню прижать ведь он не хочет!
где этот черт Мустафа Внайом, когда можно пропиарится, так его нету рядом..
педра хоче стати пуйлом або піночетом, щоб
всіх постріляти і залишитися на другий термін
Айда, шакали!!!!
але саме "дивне"
За словами патрульної поліції, яка прибула на місце події, моєї провини у трагедії немає.Джерело:https://ua.censor.net.ua/p3096093
якщо він стояв то з чого взагалі взялось переживання за провину?!
виглядає що квартирооптиміст просто "ліхачіл" на дорозі, граючи в "шахмати"...
😱
удар нормальный...раз лег...
Завтра буде акція, "Хто замовив Сергія Лєщенка"...