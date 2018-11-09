 Нардеп Лещенко попал в ДТП в Киеве, в его автомобиль врезался грузовик. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу нардепа в Фейсбуке.

"Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на "аварийке". По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет. Сейчас ждём следственно-оперативную группу", - написал Лещенко.

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По словам нардепа с ним все в порядке, обошёлся без травм. Помощница Лещенко поехала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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